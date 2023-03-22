Альба о деле Негрейры: «Никогда не замечал, чтобы судьи помогали «Барсе». В 2014-м они отняли у нас победу в Ла Лиге»

Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Ла Лига судьи Жорди Альба Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о коррупционном скандале. 

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Тебе может больше или меньше нравиться судья, но я никогда не видел ничего странного. Я никогда не замечал, чтобы судьи помогали нам. 

Они отняли у нас победу в Ла Лиге [в 2014 году]. В последней игре против «Атлетико» гол Лео [Месси] был отменен из-за офсайда, которого не было. «Атлетико» выиграл чемпионат благодаря той ничьей. 

Мяч отскочил от защитника, это не был офсайд, но они отменили наш гол. Они отняли у нас победу в лиге», – сказал Альба в эфире передачи Viajando con chester.

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53 комментария

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hannibal ante portas
Ответ Александра Александрова
Чего ты соскакиваешь с темы ? Гей он или не гей мы обсудим в другой теме , здесь есть конкретная тема, все сливаешься?
Я могу предположить что вам не знакомо понятие оксюморон и логика, если бы это было не так, то глупые инсинуации в мою сторону не звучали бы.
Раз вы пользуетесь народными понятиями соскакиваешь, наскакиваешь, то прошу вас объяснить мне как гей может наскочить на женщину с целью проникновения?
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Том Мунтян
Ответ Born is the King
https://m.youtube.com/watch?v=SBgUAKFiu5Y
лол и эти гуманоиды всем пытаются внушить, что они белые и пушистые))
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ДЖИН
Пока Хави у руля , Мадрид может забыть о чемпионстве в Испании как минимум. Барса будет каждый год побеждать как при Гвардиоле.
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Александра Александрова
Ответ hannibal ante portas
гей, который спит с женщинами, оксюморон однако, не так ли?
Чего ты соскакиваешь с темы ? Гей он или не гей мы обсудим в другой теме , здесь есть конкретная тема, все сливаешься?
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Том Мунтян
Ответ Burel
это точно. Верните Барсе чемпионства 2014 и 2017, украденные судьями
Так Барса даже с проплаченным судейством не смогла выиграть те чемпионаты, вы там совсем что ли офигели?)
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Max Payne
Всё верно, Альба прав, я помню ещё пару сезонов.
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hannibal ante portas
Ответ Александра Александрова
Причем здесь он гей или не гей , чего ты соскакиваешь с темы ? А это другое наверно да ? Насколько вы жалкие, фанаты кубков кашшаи, вы бежите от правды , как и ваш кумирчик и этот судейский клуб !
гей, который спит с женщинами, оксюморон однако, не так ли?
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Александра Александрова
Ответ hannibal ante portas
Вы уж барсучата определитесь, он гей или альфа самец, а то как то бросаетесь в крайности без связи
Причем здесь он гей или не гей , чего ты соскакиваешь с темы ? А это другое наверно да ? Насколько вы жалкие, фанаты кубков кашшаи, вы бежите от правды , как и ваш кумирчик и этот судейский клуб !
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hannibal ante portas
Ответ Александра Александрова
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2197451.html дело Майорги , Роналду в итоге заплатил ей и в штаты ехать испугался и до сих пор боится ! Какая разница зачем он туда пошел , если бы хотел убежал , сего то бабками , но он не убежал !
Вы уж барсучата определитесь, он гей или альфа самец, а то как то бросаетесь в крайности без связи
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Максат Жумагулов
Доказательсто есть🤣
Конечно. Второй финал с Атлетико, даже судья потом признался что гол Реал забил из офсайда. Это то что доказано. А ещё странный матч в предыдущем финале, матч с МЮ за пару лет до этого, матч с Баварией на выезде(сезон 2017/18 вроде) с Юве дома через год, потом ещё был один с Ювентусом. Это только в плей-офф где Реал просто тащили и те что я вспомнил на память. Есть желание - пересмотри матчи.
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Александра Александрова
Ответ hannibal ante portas
И кого это Роналду изнасиловал? Алвес пошел в полицию) Смешно, видимо с чистосердечным признанием
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2197451.html дело Майорги , Роналду в итоге заплатил ей и в штаты ехать испугался и до сих пор боится ! Какая разница зачем он туда пошел , если бы хотел убежал , сего то бабками , но он не убежал !
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hannibal ante portas
Ответ Александра Александрова
Алвес сидит за изнасилование , а Роналду спрятался в Европе и даже боится заезжать в Америку и откупался деньгами , вот в чем вся разница !Алвес мог убежать , но ни куда не убежал , а пошел в полицию !
И кого это Роналду изнасиловал?
Алвес пошел в полицию) Смешно, видимо с чистосердечным признанием
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Benner
Ответ Пенс
всегда удивляло, как такая ..зость умудряется собраться в одном клубе. Воистину днк.
Всм удивляло? Вот в болелах челси на спортсе вся ...мерзость собралась. Должун, Борн, Пен(и)с, Шок, Эден Азар, Покерный. На любой вкус ...зость
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Александра Александрова
Ответ Экспертное мнение
ЛЧ с Галатасараями, АПОЭлями и Вольфсбургами в плей-офф это какой-то уровень кубка интертото, поэтому да, в Кубке Испании есть вечный хозяин Реала, а в ЛЧ можно избежать этой встречи и сойти за сильного))
Или лига конференций , так самый прикол судьи помогали реалу даже с такими командами !
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Экспертное мнение
Ответ Максат Жумагулов
Ты считаешь кубок испаний престижнее лч🤣 ну ну
ЛЧ с Галатасараями, АПОЭлями и Вольфсбургами в плей-офф это какой-то уровень кубка интертото, поэтому да, в Кубке Испании есть вечный хозяин Реала, а в ЛЧ можно избежать этой встречи и сойти за сильного))
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Александра Александрова
Ответ hannibal ante portas
Алвес: Я никого не насиловал Лапорта: Мы не платили судьям за их помощь девиз барсы, если врешь то ври до конца
Алвес сидит за изнасилование , а Роналду спрятался в Европе и даже боится заезжать в Америку и откупался деньгами , вот в чем вся разница !Алвес мог убежать , но ни куда не убежал , а пошел в полицию !
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hannibal ante portas
Алвес: Я никого не насиловал
Лапорта: Мы не платили судьям за их помощь
девиз барсы, если врешь то ври до конца
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EminenceGrise
Ответ Joe Black
игрок соперника не было рядом и близко. бывают, конечно, сомнительные пенальти, спорные пенальти, порой, даже, придуманные судьёй, но тот пенальти был самым невероятным что я видел
Это что! Роналду однажды выпросил пенальти за попадание мяча в спину игрока Шахтера!
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Ansu Fati
Ответ Пенс
всегда удивляло, как такая ..зость умудряется собраться в одном клубе. Воистину днк.
Не говори. Не видел ни 1 адекватного фаната Челси на сайте. Полнейший сброд
+4
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Ansu Fati
Ответ Burel
это точно. Верните Барсе чемпионства 2014 и 2017, украденные судьями
+ 2020
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Максат Жумагулов
Ответ Экспертное мнение
Где Перец нагревал шары избегая встреч с Барсой))) Лишь требл показатель абсолютной гегемонии по всем фронтам, поэтому Реал беря ЛЧ ни разу не был лучшим клубом мира, так как стабильно по 4 банок пускала от Барсы в лиге.
Ты считаешь кубок испаний престижнее лч🤣 ну ну
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Александра Александрова
Ответ Artem Piatkov
Если бы судья дал чистый пенальти за фол Маскерано против Роналду в штрафной (2013), когда все признали, что это пенка, вы о Чемпионстве даже и не думали бы И кстати, все вспоминают эпизод с фолом Алвеса на Роналду "до штрафной", но забывают про абсурдность прямой красной Рамосу в ответном Классико... При счёте 3:2 в пользу Реала удалять капитана и давать пенальти, а потом и ещё один пенальти на блюдце вынести - рефери был заинтересован в победе Барсы И даже этого не хватило чтобы выиграть Чемпионат (кто вам доктор, что вы сыграли вничью с Хетафе и Эльче на финише и Атлетико дома переиграть не смогли)
Барселона на поле выхода и выносила реал 5-0 без всяких судей , поэтому твой плач ни о чем , на глянь лишь малую часть ошибок в 16/17 сезоне в пользу реала https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8 , тут столько ошибок на видео , что в пользу Барселоны так не ошибались даже за 10 сезонов , так и футболисты реала и фанатики, называет кубки кашшаи лигой чемпионов и говорят , что все было честно , а офсайдные голы это уже норма для реала , как будто они играют по своим правилам каким то !уже даже систему вар ввели и компьютер фиксирует офсайд , но реал плачется , что гол в последнем класико был забит не из офсайда , потому что вривыкли что раньше даже метровый офсайд это для реал был не офсайда !
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Максат Жумагулов
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
А Реал без конца в ЛЧ тащат
Доказательсто есть🤣
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Александра Александрова
Ответ Burel
это точно. Верните Барсе чемпионства 2014 и 2017, украденные судьями
Еще 19/20.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Artem Piatkov
Если бы судья дал чистый пенальти за фол Маскерано против Роналду в штрафной (2013), когда все признали, что это пенка, вы о Чемпионстве даже и не думали бы И кстати, все вспоминают эпизод с фолом Алвеса на Роналду "до штрафной", но забывают про абсурдность прямой красной Рамосу в ответном Классико... При счёте 3:2 в пользу Реала удалять капитана и давать пенальти, а потом и ещё один пенальти на блюдце вынести - рефери был заинтересован в победе Барсы И даже этого не хватило чтобы выиграть Чемпионат (кто вам доктор, что вы сыграли вничью с Хетафе и Эльче на финише и Атлетико дома переиграть не смогли)
А помнишь, в тысяча девятьсот каком-то году игрок Барсы подставил подножку игроку Реалу, в результате чего последний не смог забить гол, и Реал не стал чемпионом? Написанное мною несет ту же смысловую нагрузку, что и вы написали:)
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