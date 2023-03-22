Альба о деле Негрейры: «Никогда не замечал, чтобы судьи помогали «Барсе». В 2014-м они отняли у нас победу в Ла Лиге»

Защитник «Барселоны» поделился мнением о коррупционном скандале.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Тебе может больше или меньше нравиться судья, но я никогда не видел ничего странного. Я никогда не замечал, чтобы судьи помогали нам.

Они отняли у нас победу в [в 2014 году]. В последней игре против «Атлетико» гол Лео [ ] был отменен из-за офсайда, которого не было. « » выиграл чемпионат благодаря той ничьей.

Мяч отскочил от защитника, это не был офсайд, но они отменили наш гол. Они отняли у нас победу в лиге», – сказал Альба в эфире передачи Viajando con chester.

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