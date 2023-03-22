Феликс сообщил «Атлетико», что не хочет возвращаться в клуб после аренды из «Челси» (Педру Алмейда)
Жоау Феликс не хочет возвращаться в «Атлетико».
По информации португальского инсайдера Педру Алмейды, хавбек уже сообщил мадридскому клубу, что не хочет возвращаться туда после истечения срока аренды в «Челси».
Португалец выступает за «синих» с января этого года. На его счету 2 гола в 9 матчах.
С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Хм....ну такое себе.
Челси:Какого ещё португальца!