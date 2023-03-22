Феликс сообщил «Атлетико», что не хочет возвращаться в клуб после аренды из «Челси» (Педру Алмейда)

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс не хочет возвращаться в «Атлетико».

По информации португальского инсайдера Педру Алмейды, хавбек уже сообщил мадридскому клубу, что не хочет возвращаться туда после истечения срока аренды в «Челси». 

Португалец выступает за «синих» с января этого года. На его счету 2 гола в 9 матчах. 

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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13 комментариев

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Shadow1882
И что? Пусть ищет покупателей в таком случае
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Артём Толоконников
Ответ Андрей Хенто
Да Атлетико стилистически ему не подходит, в Челси у него гораздо больше свободы и смотрится он там куда интереснее и вариативнее.
2 гола это конечно очень интересно
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Garikus89
Ответ CriminalJoint62
Люди издевались над трансферами Челси. В итоге, Феликс один из лучших бомбардиров команды, Энцо - лучший ассистент
Две машины! Сумели добиться таких званий в команде, которая за месяц один гол забивает! Кто-нибудь вызовите полицию!
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Marcus-light
Из игроков нападения, мне кажется, только Гризманн хотел вернуться в Атлетико. Прекрасная команда, но если есть возможность играть на том же уровне в другой команде - любой выберет этот вариант.
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Буратино55
Ответ Андрей Хенто
Да Атлетико стилистически ему не подходит, в Челси у него гораздо больше свободы и смотрится он там куда интереснее и вариативнее.
Ну Челси он тоже не нужен, во первых нкунку летом переходит, во вторых из 120 лямов Атлетико явно не меньше 80 захочет отбить, а Челси уже столько не потянет по ффп
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Алексей Ненахов
Ответ Андрей Хенто
Да Атлетико стилистически ему не подходит, в Челси у него гораздо больше свободы и смотрится он там куда интереснее и вариативнее.
Матрас вообще скучный клуб играющий от обороны , Челси сейчас более на атаку выстроен , надеюсь Феликс опять выйдет на свой пик
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андрей калуцких
Ответ CriminalJoint62
Люди издевались над трансферами Челси. В итоге, Феликс один из лучших бомбардиров команды, Энцо - лучший ассистент
"Португалец выступает за «синих» с января этого года. На его счету 2 гола в 9 матчах." - " В итоге, Феликс один из лучших бомбардиров команды"
Хм....ну такое себе.
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Raman Juve
Как хорошо, что ему всего ещё 23 года
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Дри66линг Нейа
Атлетико Мадрид:Челс бро хотелось бы вернуть португальца!
Челси:Какого ещё португальца!
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-1
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Фут.Боль
Ответ CriminalJoint62
Люди издевались над трансферами Челси. В итоге, Феликс один из лучших бомбардиров команды, Энцо - лучший ассистент
С 2 голами?
+22
-1
+21
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CriminalJoint62
Люди издевались над трансферами Челси. В итоге, Феликс один из лучших бомбардиров команды, Энцо - лучший ассистент
+3
-8
-5
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Андрей Хенто
Да Атлетико стилистически ему не подходит, в Челси у него гораздо больше свободы и смотрится он там куда интереснее и вариативнее.
+14
-1
+13
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Yuri Ten
-Мааам, можно ещё немного поиграть?!
+7
0
+7
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