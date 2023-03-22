Феликс сообщил «Атлетико», что не хочет возвращаться в клуб после аренды из «Челси» (Педру Алмейда)

не хочет возвращаться в « ».

По информации португальского инсайдера Педру Алмейды, хавбек уже сообщил мадридскому клубу, что не хочет возвращаться туда после истечения срока аренды в « ».

Португалец выступает за «синих» с января этого года. На его счету 2 гола в 9 матчах.

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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