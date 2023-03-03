Феликс о Диего Косте: «Он научил меня многому. Мне нравилось быть с ним в «Атлетико»
Жоау Феликс высказался о Диего Косте.
Хавбек «Челси» играл вместе с форвардом в «Атлетико» в сезоне-2019/20.
«Он научил меня многому. Он хороший парень, удивительный и смешной, мне нравилось быть с ним в одной команде. К сожалению, я провел с ним лишь один год, но мы пережили прекрасные моменты.
Мы по-прежнему дружим. Моя семья тоже его любит, он любит моего отца. Он правда замечательный парень», – сказал хавбек «Челси».
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