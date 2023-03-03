Феликс о Диего Косте: «Он научил меня многому. Мне нравилось быть с ним в «Атлетико»

высказался о .

Хавбек «Челси» играл вместе с форвардом в « » в сезоне-2019/20.

«Он научил меня многому. Он хороший парень, удивительный и смешной, мне нравилось быть с ним в одной команде. К сожалению, я провел с ним лишь один год, но мы пережили прекрасные моменты.

Мы по-прежнему дружим. Моя семья тоже его любит, он любит моего отца. Он правда замечательный парень», – сказал хавбек « ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков