Феликс о Диего Косте: «Он научил меня многому. Мне нравилось быть с ним в «Атлетико»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Коста Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс высказался о Диего Косте.

Хавбек «Челси» играл вместе с форвардом в «Атлетико» в сезоне-2019/20.

«Он научил меня многому. Он хороший парень, удивительный и смешной, мне нравилось быть с ним в одной команде. К сожалению, я провел с ним лишь один год, но мы пережили прекрасные моменты.

Мы по-прежнему дружим. Моя семья тоже его любит, он любит моего отца. Он правда замечательный парень», – сказал хавбек «Челси».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Шутка десятилетия: Коста заменил мне деда, а отцу - отца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Да вот это был нападающий, Моуринью всегда находил топ форвардов для Челси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Один вопрос, каким боком Феликс хавбек?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doomjitsu
В первом же матче применил навыки
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Яшнов
КостаЛом
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий