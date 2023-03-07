Феликс о будущем в «Челси»: «Я счастлив быть здесь. Но никто не знает, что произойдет»

не уверен, останется ли в « » после окончания аренды.

Полузащитник присоединился к команде в январе на правах аренды из « ». Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Хочу я остаться [в «Челси»] или нет, никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас я просто сосредоточен на следующей игре.

Мы не знаем, что произойдет потом. Но я счастлив быть здесь. Мне нравится этот клуб и все, кто за ним стоит», – сказал Феликс.