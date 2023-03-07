Феликс о будущем в «Челси»: «Я счастлив быть здесь. Но никто не знает, что произойдет»

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Жоау Феликс не уверен, останется ли в «Челси» после окончания аренды.

Полузащитник присоединился к команде в январе на правах аренды из «Атлетико». Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Хочу я остаться [в «Челси»] или нет, никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас я просто сосредоточен на следующей игре.

Мы не знаем, что произойдет потом. Но я счастлив быть здесь. Мне нравится этот клуб и все, кто за ним стоит», – сказал Феликс.

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2 комментария

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Darkey
По штангам и перекладинам неплохо попадает...
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Акира_1
Феликс это точно такой же Вернер или Пулишич с ужасной реализацией, но вроде активный на фоне общей пассивности игроков атаки Челси. Не понятно только зачем платить за него 126 лямов или сколько там? 🤷‍♂️
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-1
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