Жоау Феликс: «Моя позиция и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол»

рассказал об отличиях в игре за « » и « ».

«Позиция, на которой я играю и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол, делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде.

Я стараюсь получать удовольствие на поле. Карьера заканчивается быстро. Недавно мне было 19 лет, я перешел в «Атлетико», а сейчас мне 23. Да, я чувствую себя хорошо, играя здесь. Нужно просто добиваться результатов, и это прекрасно», – сказал Феликс в интервью Eleven Sports.