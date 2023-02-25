Жоау Феликс: «Моя позиция и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс рассказал об отличиях в игре за «Челси» и «Атлетико». 

«Позиция, на которой я играю и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол, делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде.

Я стараюсь получать удовольствие на поле. Карьера заканчивается быстро. Недавно мне было 19 лет, я перешел в «Атлетико», а сейчас мне 23. Да, я чувствую себя хорошо, играя здесь. Нужно просто добиваться результатов, и это прекрасно», – сказал Феликс в интервью Eleven Sports.

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16 комментариев

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Тюменец
Правда в этой схеме статистика похуже ))
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Никита Фартушной
Ответ Akusra
ну а кули тогда не играешь
он один из немногих, кто сейчас нормальную игру показывает
+3
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Акира_1
Если бы Феликс хотя бы половину своих моментов реализовал, то стал бы одним из лучших в мире.
+3
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AF007
Игрок, которому нужно больше свободы, сначала перешел в Атлетико Симеоне, затем в Челси, днк Моуринью из которого не выветрится еще лет 10. Итог - 0 попаданий в шорт-лист ЗМ к 23 годам
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DolJun
Ответ rigobersong
С твоим?:) Ну так Челси на 10м месте, проигрывает клубам из бундесфермы, Пеп деклассирует в кубках и чемпионате, зачем ты задаешь такие вопросы, всем очевидно что с твоим лицом:)
это не я слился с веток когда мой любимый клуб деклассировала в ле третья команда апл)
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rigobersong
Ответ DolJun
привет, что с лицом?)
С твоим?:) Ну так Челси на 10м месте, проигрывает клубам из бундесфермы, Пеп деклассирует в кубках и чемпионате, зачем ты задаешь такие вопросы, всем очевидно что с твоим лицом:)
+2
-2
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deadjoker
Ну если за адекватные деньги получится выкупить, то надо брать
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DolJun
Ответ rigobersong
В Барселону бы его, хороший игрок, думаю вписался как влитой, а польского Манджукича в Атлетико:)
привет, что с лицом?)
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Born is the King
Ответ ansdv
Эх, он мог раскрыться еще больше у Тухеля
Тухель рвал всех с Лофтус Чиком и Хадсоном Одои на фланге. С таким составом он бы создал машину
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+8
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rigobersong
В Барселону бы его, хороший игрок, думаю вписался как влитой, а польского Манджукича в Атлетико:)
+2
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&_Bishep_&
В том то и разница. У Симеоне команда не играет в футбол, а только трудиться, пашет и страдает.
+11
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KerroChelsea
Он шикарно играет в сравнении с АТМ, даже видно, что он играет со страстью и желанием с самого начала. Лучше бы его выкупили вместо Мудрика
+4
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+4
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Born is the King
Очень техничный игрок ,но Атлети запросит 100 и лучше не выкупать за эту сумму. Летом придёт Нкунку
+2
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2vdhrvmmzf
Свободы чересчур много, 1 гол за месяц у клуба 😁
+2
-1
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ansdv
Эх, он мог раскрыться еще больше у Тухеля
+12
-2
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Akusra
ну а кули тогда не играешь
+2
-5
-3
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