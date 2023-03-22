В «Химках» опровергли, что Гильерме и Хубулов сцепились в раздевалке после игры с «Зенитом»: «Очередная сплетня!»

В «Химках» опровергли конфликт в раздевалке после игры с «Зенитом» (2:3).

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отрицает, что после матча 19-го тура Мир РПЛ в раздевалке сцепились хавбеки Владимир Хубулов и Маркос Гильерме.

«Это смешно даже комментировать! Очередная сплетня! Ничего такого и близко не было. Команда в штатном режиме готовится к возобновлению чемпионата», – сказал Оленев.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Гильерме и Хубулов сцепились в раздевалке, после чего от бразильца потребовали принести извинения за произошедшее.

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