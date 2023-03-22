В «Химках» опровергли, что Гильерме и Хубулов сцепились в раздевалке после игры с «Зенитом»: «Очередная сплетня!»

Теги Химки премьер-лига Россия Маркос Гильерме Владимир Хубулов Спорт-Экспресс Футбол

В «Химках» опровергли конфликт в раздевалке после игры с «Зенитом» (2:3).

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отрицает, что после матча 19-го тура Мир РПЛ в раздевалке сцепились хавбеки Владимир Хубулов и Маркос Гильерме.

«Это смешно даже комментировать! Очередная сплетня! Ничего такого и близко не было. Команда в штатном режиме готовится к возобновлению чемпионата», – сказал Оленев.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Гильерме и Хубулов сцепились в раздевалке, после чего от бразильца потребовали принести извинения за произошедшее.

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9 комментариев

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xa-xa
На поле не могли сцепиться ,
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Сергей Орлов
Это тот самый хамоватый любитель ставок?
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Спартак Уокер
В Химках возможно все
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samarskij-kuzmich
Значит сцепились))
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Старый дед-пердун
Всё то, что опровергает клуб «Химки», в действительности оказывается правдой… так что опровергнуть у них изначально не получилось…
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alexsem69
Опять "злые языки"😂
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Kit244098
Химки - это бойцовский клуб. После работы с Гогниевым можно смело в ММА переходить. Точно возьмут.
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Гамарджоба Генацвале
Ну да! В Химках же подобного никак не может произойти.Там батюшка был, освятил.
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Фут.Боль
Прочитав заголовок, можно подумать, что Гильерме локомотивский. На это и расчёт.
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