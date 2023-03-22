В «Боруссии» считают, что Мусиала сможет сыграть против них. Они думают, что «Бавария» блефует – как «ПСЖ» с травмой Мбаппе

В « » не верят в серьезный характер травмы .

Напомним, полузащитник «Баварии» покинул расположение сборной Германии из-за растяжения мышц задней поверхности бедра левой ноги.

По данным Bild, в дортмундском клубе считают, что мюнхеннцы блефуют насчет травмы игрока. Они ожидают, что он сможет сыграть против «Боруссии» 1 апреля и готовятся к матчу, исходя из предположения, что все ключевые игроки «Баварии» будут доступны.

Отмечается, что черно-желтые видят в этой ситуации сходство с травмой – сообщалось, что он не сможет сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов, но в итоге форвард «ПСЖ» принял участие в обоих матчах. В первой игре он вышел на замену.

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