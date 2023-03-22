В «Боруссии» считают, что Мусиала сможет сыграть против них. Они думают, что «Бавария» блефует – как «ПСЖ» с травмой Мбаппе

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Килиан Мбаппе Джамал Мусиала Футбол

В «Боруссии» не верят в серьезный характер травмы Джамала Мусиалы.

Напомним, полузащитник «Баварии» покинул расположение сборной Германии из-за растяжения мышц задней поверхности бедра левой ноги.

По данным Bild, в дортмундском клубе считают, что мюнхеннцы блефуют насчет травмы игрока. Они ожидают, что он сможет сыграть против «Боруссии» 1 апреля и готовятся к матчу, исходя из предположения, что все ключевые игроки «Баварии» будут доступны.

Отмечается, что черно-желтые видят в этой ситуации сходство с травмой Килиана Мбаппе – сообщалось, что он не сможет сыграть с «Баварией» в Лиге чемпионов, но в итоге форвард «ПСЖ» принял участие в обоих матчах. В первой игре он вышел на замену.

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9 комментариев

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BVB-Russe
Ответ Egorushka56
Бавария и не говорила, что он матч с Дортмундом пропустит. Возможно, повреждение несерьёзное или парню хотят дать передышку. Что в этом такого? Не Мусиала первый, не Мусиала последний)
Бавария часто так делала, когда речь шла о товарищеских матчах сборной, а в Бундеслиге или в ЛЧ впереди важный матч. Так что не надо притворяться наивными. Бавария банально хочет, чтобы Мусиала не получал травму в сборной. А на деле, никакой травмы у него нет
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Egorushka56
Бавария и не говорила, что он матч с Дортмундом пропустит. Возможно, повреждение несерьёзное или парню хотят дать передышку. Что в этом такого? Не Мусиала первый, не Мусиала последний)
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Сергей Жарковский
Как вы собираетесь играть, если боитесь даже травмированного игрока?!
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Акакий Барбакадзе
А муссиала у нас когда успел стать уровня мбаппе?
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Jor Hakobyan
Боруссия с чего что Бавария будет блефовать против них. Даже смешно. А вы не тот клуб чтоб против вас блевовать. Удачи Баварию.
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Никита Бородкин
Ответ Peter Parker
Не о том думают. ПСЖ это не особо помогло, например. Если Дортмунд хочет чего-то добиваться, он должен быть готовым обыгрывать Баварию с Мусиала или без.
так об этом в новости и говорится. Что Дортмунд исходит из того, что Мусиала как будто будет играть, даже если травмирован
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Сергей Штырков
Ответ Peter Parker
Не о том думают. ПСЖ это не особо помогло, например. Если Дортмунд хочет чего-то добиваться, он должен быть готовым обыгрывать Баварию с Мусиала или без.
Боруссия не обыгрывает Мюнхен на их стадионе. Тут весь вопрос в том сколько пропустят =)
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Peter Parker
Не о том думают. ПСЖ это не особо помогло, например. Если Дортмунд хочет чего-то добиваться, он должен быть готовым обыгрывать Баварию с Мусиала или без.
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Tun
Двойной блеф)
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