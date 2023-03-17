Тер Стеген, Хавертц, Киммих, Гетце, Мусиала, Вернер – в заявке Германии на матчи с Перу и Бельгией

опубликовала заявку на мартовские товарищеские матчи.

Команда Ханса-Дитера Флика встретится со сборными и . Матчи пройдут 25 и 28 марта.

Вратари: (« »), (« »), («Айнтрахт»);

Защитники: Армель Белла-Кочап (« »), , Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Давид Раум («Лейпциг»), Йоша Вагноман («Штуттгарт»), Мариус Вольф, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники/Нападающие: Мергим Бериша («Аугсбург»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Кай Хавертц («Челси»), Феликс Нмеча («Вольфсбург»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Флориан Виртц («Байер»).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас