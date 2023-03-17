Тер Стеген, Хавертц, Киммих, Гетце, Мусиала, Вернер – в заявке Германии на матчи с Перу и Бельгией

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Сборная Германии опубликовала заявку на мартовские товарищеские матчи.

Команда Ханса-Дитера Флика встретится со сборными Перу и Бельгии. Матчи пройдут 25 и 28 марта.

Вратари: Бернд ЛеноАрсенал»), Марк-Андре Тер СтегенБарселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Давид Раум («Лейпциг»), Йоша Вагноман («Штуттгарт»), Мариус Вольф, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники/Нападающие: Мергим Бериша («Аугсбург»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Кай Хавертц («Челси»), Феликс Нмеча («Вольфсбург»), Кевин Шаде («Брентфорд»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Флориан Виртц («Байер»).

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7 комментариев

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Александр Козлов
мусорны состав же
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vladimir.sadchikov2013
С ЦЗ беда у команды.
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cektor
Я думал они опять вызовут нойера, с поломанной рукой или ногой , что там у него .. лишь бы Тер стеген не стоял на банке ))
+2
-3
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Влад Тюрин
Ну если и сейчас Марк не будет основным кипером в свой лучший и рекордный сезон, то это уже клиника.
По психологии очень сильно может ударить.
+9
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cektor
Тер стеген стена ! Удачи в сборной )
+9
-2
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Snarry
Лено не в Арсенале играет,а в Фулхэме
+11
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Кирилл Голивец
Много откровенно средних футболистов в обойме, что-то в новом поколении кроме росшего в Англии Мусиалы система дала сбой
+3
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+2
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