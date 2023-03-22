Ротен хочет видеть Моуринью в «ПСЖ»: «Он бы привил дисциплину, которая исчезла за последние X лет. Жозе ###### как одержим футболом, он приводит меня в экстаз»

Теги ПСЖ Жером Ротен Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия Кристоф Гальтье брань Футбол

Жером Ротен хотел бы, чтобы Жозе Моуринью возглавил «ПСЖ».

Сообщалось, что назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон.

«Во-первых, я не прошу освободить Кристофа Гальтье от его обязанностей. Но если руководство парижан примет такое решение, то я думаю, что им не следует искать кого-то еще, кроме Жозе Моуринью. Он жесткий тренер, тренер, который побеждал и который многое пережил. Его будут уважать все игроки в раздевалке.

Он бы привил дисциплину, которая в «Пари Сен-Жермен» исчезла в последние X лет. Он мог бы переосмыслить роль некоторых игроков, у которых иногда случаются ночные похождения, приводящие к шумихе. Он будет в курсе всего и без колебаний привлечет игроков к ответственности, даже если у них высокий статус и высокая зарплата в клубе.

«Кроме «Тоттенхэма», где у него была непростая миссия и где он не выиграл ни одного титула, все клубы, куда он приходил, завоевали трофеи. Я имею в виду все клубы, в том числе и в последнее время.

Что мне нравится в Жозе Моуринью, так это то, что он ###### как одержим футболом. Он приводит меня в экстаз. Я убежден, что ему удастся продвинуть этот клуб и направить его по правильному пути. Я убежден, что с его опытом и страстью он разбудит большую часть людей, которые болеют за «Пари Сен-Жермен» и которые сегодня спят и больше ничего не говорят», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Ответ Montenegro Serbian
Такое себе сравнение. Гварди как не крути, не имел сильных просадок в результатах выступления. Да, с ЛЧ где-то невезло, но чемпики он брал и берёт стабильно. Как следствие его авторитет как тренера до сих пор на пике. Увольнять его в середине сезона будет только сумасшедший. У Моура же иная ситуация. Падение его авторитета началось ближе к уходу из Реала, хорошо начало проявляться в Челси и ярко было выражено в МЮ, когда игроки уже откровенно на него забивали. Ну а вояжи в ТТХ и Рому явно не прибавили ему веса. Моур и Гвардиола уже довольно давно в разных весовых категориях, в плане авторитета.
Только вот после его ухода в этих клубах особо лучше не становилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Этот Моуринью пусть Аль-Наср тренирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спортикетт
Ответ Акира_1
Не знаю, не знаю, Моуринью сам признавался, что с трудом понимает молодых футболистов нынешних, так как он будет управлять тем же Мбаппе, который там президент целый. 😄
Ну Жозе в роме ходит на каждые домашние матчи молодежной команды U19, при чем в компании с молодыми игроками которых он подводил в первую команду. Так что у него с молодыми по сути близкая дружба, мб он стал понимать их лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
Ответ Vadim Medvedev
гвардиолу почему-то никто не увольняет посреди сезона и явно никто не скажет, что он "меньше, чем главный игрок в команде".
Такое себе сравнение.
Гварди как не крути, не имел сильных просадок в результатах выступления.
Да, с ЛЧ где-то невезло, но чемпики он брал и берёт стабильно. Как следствие его авторитет как тренера до сих пор на пике. Увольнять его в середине сезона будет только сумасшедший.

У Моура же иная ситуация. Падение его авторитета началось ближе к уходу из Реала, хорошо начало проявляться в Челси и ярко было выражено в МЮ, когда игроки уже откровенно на него забивали. Ну а вояжи в ТТХ и Рому явно не прибавили ему веса.

Моур и Гвардиола уже довольно давно в разных весовых категориях, в плане авторитета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Мне кажется, уже пора создавать клуб почитателей тренерского гения Моуриньо.
1 правило клуба: твоя фамилия должна начинаться на Ротен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Ответ Montenegro Serbian
Так там целая куча проблем, начиная от наглого "молодняка", которому при таких контрактах уже сам дьявол не авторитет, заканчивая "стариками" которые тоже своенравные и норов имеют неплохой. Что для тех, что для других Моуринью уже сбитый лётчик, у которого уже не будет такого авторитета, пик которого пришёлся на первые два года в Мадриде. Но аттракцион канеш будет знатный, если Моура реально поставят в ПСЖ. Шоу длиной в 3 месяца обеспечено крутое)
Ну вообще ещё Жозе, как я понимаю, любит иметь авторитетных возрастных игроков, которые управляют раздевалкой. Может как раз условный Рамос найдёт новую роль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigMousy
Ответ Vadim Medvedev
гвардиолу почему-то никто не увольняет посреди сезона и явно никто не скажет, что он "меньше, чем главный игрок в команде".
Гвардиоле позволяют полностью брать управление на себя, включая подбор игроков.
В ПСЖ никто не спрашивает тренера, нужна ли им очередная "звезда" или нет. Управлять текущим составом ПСЖ ой как не просто. Не уверен, что Маур справится с этим, учитывая Мбаппе и Неймара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Ответ AF007
Переоцененный автобусник. Всю жизнь умел только выжидать ошибки атакующих команд. Слава богу в 2015 разучился и этому
Не пиши гадости о Жозе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
О, да. В этой сборной самовлюбленных ЧСВ-эшников только Моуриньо не хватало.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Так с титулами в "ПСЖ", кажется, и так проблемы нет особенной. На всякий случай, последний титул Моуриньо – Лига конференций.
Но посмотреть на это сотрудничество отчаянно хочется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Теннисный абсолют
Моуриньо - великий тренер 21-го века
Переоцененный автобусник. Всю жизнь умел только выжидать ошибки атакующих команд. Слава богу в 2015 разучился и этому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
Ответ Акира_1
Не знаю, не знаю, Моуринью сам признавался, что с трудом понимает молодых футболистов нынешних, так как он будет управлять тем же Мбаппе, который там президент целый. 😄
Так там целая куча проблем, начиная от наглого "молодняка", которому при таких контрактах уже сам дьявол не авторитет, заканчивая "стариками" которые тоже своенравные и норов имеют неплохой.
Что для тех, что для других Моуринью уже сбитый лётчик, у которого уже не будет такого авторитета, пик которого пришёлся на первые два года в Мадриде.

Но аттракцион канеш будет знатный, если Моура реально поставят в ПСЖ. Шоу длиной в 3 месяца обеспечено крутое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Ответ Акира_1
Не знаю, не знаю, Моуринью сам признавался, что с трудом понимает молодых футболистов нынешних, так как он будет управлять тем же Мбаппе, который там президент целый. 😄
Будет ли там Мбаппе, вот в чем вопрос.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Nikolaev
про Галтье так же сочиняли и все было неплохо до ЧМ, еще сезон дали бы ему порулить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Dario Alexys
Моур ругался с праймовым Криштиану за то, что тот не помогает защите, интересно, что будет в Псж . Но раньше тренер имел больше власти , поэтому Фергюсону и Моуру можно было чуть больше . В наше время тренер, которого могут уволить по середине сезона не может делать всё, что хочет , если его агент не выбил грамотно бешенную неустойку за разрыв контракта. Но даже так тренер стал меньше , чем главный игрок в команде и отсюда все проблемы. Я бы хотел посмотреть на это, но мне интересно способен ли ПСЖ в принципе на грамотную тактическую игру или же их максимум это импровизация троих игроков.
гвардиолу почему-то никто не увольняет посреди сезона
и явно никто не скажет, что он "меньше, чем главный игрок в команде".
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
ротен хочет видеть Йозе Марино в ска
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatei4
Это будет ядерное фиаско
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Ответ Born is the King
А во что играет Гальтье тогда? Как раз у него футбол основанный на защите и контратаках
Псж с Гальтье играет очень трусливый футбол.
В первой игре с Баварии было стыдно за них .
Мусиала и его К возили их как школьников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Есть с чем согласиться. Фундамент Реала последних 10 лет заложил как раз Жозе. До него Реал был сборищем дорогих игроков, прям как ПСЖ сейчас.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B_Boris
Поддерживаю, но Рома так просто не отпустит. Посмотрим что решит Моуриньо.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ночной кошмар Логинова
За звездочками Северная Полярная Лисичка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Ответ AlKRD
Хочется посмотреть на автобус в исполнении ПСЖ))
И за рулём Месси с Мбпапе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Ответ rej1sta
Если Моур провалится, то Ротен будет первым полоскать его в прессе.
А кто же ещё!😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер
Жозе не просто ######! Он #####, ###, ####### и ######-##########!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ Adilet Abdyramanov
В плэй офф ЛЧ он бы так не проваливался
сложно проваливаться там, где ты не играешь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий