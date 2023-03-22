Ротен хочет видеть Моуринью в «ПСЖ»: «Он бы привил дисциплину, которая исчезла за последние X лет. Жозе ###### как одержим футболом, он приводит меня в экстаз»

хотел бы, чтобы Жозе Моуринью возглавил «ПСЖ».

Сообщалось, что назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон.

«Во-первых, я не прошу освободить от его обязанностей. Но если руководство парижан примет такое решение, то я думаю, что им не следует искать кого-то еще, кроме . Он жесткий тренер, тренер, который побеждал и который многое пережил. Его будут уважать все игроки в раздевалке.

Он бы привил дисциплину, которая в «Пари Сен-Жермен» исчезла в последние X лет. Он мог бы переосмыслить роль некоторых игроков, у которых иногда случаются ночные похождения, приводящие к шумихе. Он будет в курсе всего и без колебаний привлечет игроков к ответственности, даже если у них высокий статус и высокая зарплата в клубе.

«Кроме «Тоттенхэма», где у него была непростая миссия и где он не выиграл ни одного титула, все клубы, куда он приходил, завоевали трофеи. Я имею в виду все клубы, в том числе и в последнее время.

Что мне нравится в Жозе Моуринью, так это то, что он ###### как одержим футболом. Он приводит меня в экстаз. Я убежден, что ему удастся продвинуть этот клуб и направить его по правильному пути. Я убежден, что с его опытом и страстью он разбудит большую часть людей, которые болеют за « » и которые сегодня спят и больше ничего не говорят», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

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