Ротен хочет видеть Моуринью в «ПСЖ»: «Он бы привил дисциплину, которая исчезла за последние X лет. Жозе ###### как одержим футболом, он приводит меня в экстаз»
Жером Ротен хотел бы, чтобы Жозе Моуринью возглавил «ПСЖ».
Сообщалось, что назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон.
«Во-первых, я не прошу освободить Кристофа Гальтье от его обязанностей. Но если руководство парижан примет такое решение, то я думаю, что им не следует искать кого-то еще, кроме Жозе Моуринью. Он жесткий тренер, тренер, который побеждал и который многое пережил. Его будут уважать все игроки в раздевалке.
Он бы привил дисциплину, которая в «Пари Сен-Жермен» исчезла в последние X лет. Он мог бы переосмыслить роль некоторых игроков, у которых иногда случаются ночные похождения, приводящие к шумихе. Он будет в курсе всего и без колебаний привлечет игроков к ответственности, даже если у них высокий статус и высокая зарплата в клубе.
«Кроме «Тоттенхэма», где у него была непростая миссия и где он не выиграл ни одного титула, все клубы, куда он приходил, завоевали трофеи. Я имею в виду все клубы, в том числе и в последнее время.
Что мне нравится в Жозе Моуринью, так это то, что он ###### как одержим футболом. Он приводит меня в экстаз. Я убежден, что ему удастся продвинуть этот клуб и направить его по правильному пути. Я убежден, что с его опытом и страстью он разбудит большую часть людей, которые болеют за «Пари Сен-Жермен» и которые сегодня спят и больше ничего не говорят», – сказал бывший игрок «ПСЖ».
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Гварди как не крути, не имел сильных просадок в результатах выступления.
Да, с ЛЧ где-то невезло, но чемпики он брал и берёт стабильно. Как следствие его авторитет как тренера до сих пор на пике. Увольнять его в середине сезона будет только сумасшедший.
У Моура же иная ситуация. Падение его авторитета началось ближе к уходу из Реала, хорошо начало проявляться в Челси и ярко было выражено в МЮ, когда игроки уже откровенно на него забивали. Ну а вояжи в ТТХ и Рому явно не прибавили ему веса.
Моур и Гвардиола уже довольно давно в разных весовых категориях, в плане авторитета.
1 правило клуба: твоя фамилия должна начинаться на Ротен)
В ПСЖ никто не спрашивает тренера, нужна ли им очередная "звезда" или нет. Управлять текущим составом ПСЖ ой как не просто. Не уверен, что Маур справится с этим, учитывая Мбаппе и Неймара.
Но посмотреть на это сотрудничество отчаянно хочется.
Что для тех, что для других Моуринью уже сбитый лётчик, у которого уже не будет такого авторитета, пик которого пришёлся на первые два года в Мадриде.
Но аттракцион канеш будет знатный, если Моура реально поставят в ПСЖ. Шоу длиной в 3 месяца обеспечено крутое)
и явно никто не скажет, что он "меньше, чем главный игрок в команде".
В первой игре с Баварии было стыдно за них .
Мусиала и его К возили их как школьников