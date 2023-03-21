Ротен о «ПСЖ»: «Впереди волшебный дуэт Месси – Мбаппе. Верратти, Руис и Витинья в составе. И они как обычно показывают лишь эту ерунду с редкими забросами на Мбаппе»

раскритиковал работу после поражения «ПСЖ».

Парижская команда уступила « » со счетом 0:2 в 28-м туре Лиги 1. Главный тренер «ПСЖ» объяснил поражение недоступностью ряда футболистов.

«И ты рассказываешь нам о выбывших? Основные полузащитники – , Витинья, – в составе. Впереди был волшебный дуэт Месси – Мбаппе, слева – Нуну Мендеш.

Обидно, хорошо, ему пришлось поставить Пембеле справа, потому что Хакими не было, но у тебя есть 6 игроков, которые могут что-то показать. И они показывают лишь вот эту ерунду, как обычно, делая забросы на Мбаппе время от времени.

Он говорит о травмированных? Но Кристоф, это твоя вина и вина твоего персонала. Если в команде так много травмированных, то это потому, что вы плохо работаете. Точка. Все просто. Так что перестань рассказывать о травмах», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

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