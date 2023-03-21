Ротен о «ПСЖ»: «Впереди волшебный дуэт Месси – Мбаппе. Верратти, Руис и Витинья в составе. И они как обычно показывают лишь эту ерунду с редкими забросами на Мбаппе»

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Жером Ротен раскритиковал работу Кристофа Гальтье после поражения «ПСЖ».

Парижская команда уступила «Ренну» со счетом 0:2 в 28-м туре Лиги 1. Главный тренер «ПСЖ» объяснил поражение недоступностью ряда футболистов.

«И ты рассказываешь нам о выбывших? Основные полузащитники – Верратти, Витинья, Руис – в составе. Впереди был волшебный дуэт Месси – Мбаппе, слева – Нуну Мендеш.

Обидно, хорошо, ему пришлось поставить Пембеле справа, потому что Хакими не было, но у тебя есть 6 игроков, которые могут что-то показать. И они показывают лишь вот эту ерунду, как обычно, делая забросы на Мбаппе время от времени.

Он говорит о травмированных? Но Кристоф, это твоя вина и вина твоего персонала. Если в команде так много травмированных, то это потому, что вы плохо работаете. Точка. Все просто. Так что перестань рассказывать о травмах», – сказал бывший игрок «ПСЖ». 

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9 комментариев

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Станислав Л
Ответ Дри66линг Нейа
Да Витинья,это который в пустые не смог забить)
благодарю вас
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Дри66линг Нейа
Ответ Станислав Л
Витинья? Это который в пустые забить не смог?
Да Витинья,это который в пустые не смог забить)
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AminO2
Ответ Ваня Шипитко
Если б вместо пешехода играл игрок, умеющий прессиноговать, возможно псж бы прошли баварию.
Прессинг ни при чем. В Барселоне целая толпа, мощно прессингующая, и то эту Баварию не прошла. Да и что толку от прессинга ПСЖ, если с его помощью отобрав мяч у вратаря, некоторые португальские "мастера" не способны отправить его потом в пустые ворота?
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Станислав Л
Витинья? Это который в пустые забить не смог?
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Gagarin Party
Ответ Goofts
Ротен за всю жизнь сделал 90г+п. О чем он рассказывает и кому.... Очередное трепло...
ну а у тебя какая статистика, гуффи? докажи что ты не трепло.
0
-4
-4
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Ваня Шипитко
Если б вместо пешехода играл игрок, умеющий прессиноговать, возможно псж бы прошли баварию.
0
-5
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rej1sta
Что, даже тут не скажет про ужасную реализацию Мбаппе? Ему Месси столько моментов создал, уж 1 можно было закатить.
+5
-3
+2
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Sevuska
Да , де Брест делал забросы , и дальше переходил 😆

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zLnYX1uaQdMkaxbrVciLK9hQhjuUwifbpLnRwckiEFroFvAvQaBGP4gfhadbTMSyl&id=84434804237
0
-3
-3
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Goofts
Ротен за всю жизнь сделал 90г+п. О чем он рассказывает и кому....
Очередное трепло...
+7
-5
+2
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