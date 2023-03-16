Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну. Он вызван на матч отбора Евро-2024

Защитник « » получит паспорт Армении по приезде в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе сборной Армении на вопрос о процессе получения армянского паспорта для футболиста.

«C паспортом Армении для Тикнизяна все хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезде в страну», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Тикнизян родился в Санкт-Петербурга, он выпускник академии ЦСКА, также Наир выступал за молодежные сборные России разных возрастов.

7 марта стало известно о вызове защитника «Локо» в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта.

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