Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну. Он вызван на матч отбора Евро-2024

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная Армении по футболу Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе сборной Армении на вопрос о процессе получения армянского паспорта для футболиста.

«C паспортом Армении для Тикнизяна все хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезде в страну», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Тикнизян родился в Санкт-Петербурга, он выпускник академии ЦСКА, также Наир выступал за молодежные сборные России разных возрастов.

7 марта стало известно о вызове защитника «Локо» в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 против сборной Турции, который пройдет 25 марта.

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3 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Будем за Армению болеть!
+1
0
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avcgloronalduMU
все правильно сделал
+4
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onegin2007
Релокант.
0
-2
-2
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