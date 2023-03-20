Защитник «Локо» Тикнизян получил паспорт Армении – он сможет сыграть за сборную в марте. Ранее он выступал за молодежку России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал гражданином Армении.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта.

«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», – сообщили в пресс-службе сборной.

Также в пресс-службе сборной Армении подтвердили, что Тикнизян сможет сыграть за команду в марте.

Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».

Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).

В этом сезоне на счету 23-летнего левого защитника 1 гол и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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