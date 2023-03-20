Защитник «Локо» Тикнизян получил паспорт Армении – он сможет сыграть за сборную в марте. Ранее он выступал за молодежку России

Теги Локомотив сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу квалификация Евро-2024 сборная России U-19 натурализация Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал гражданином Армении.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта.

«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», – сообщили в пресс-службе сборной.

Также в пресс-службе сборной Армении подтвердили, что Тикнизян сможет сыграть за команду в марте.

Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».

Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).

В этом сезоне на счету 23-летнего левого защитника 1 гол и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

Тикнизян вызван в сборную Армении, у Марадишвили есть вариант с Грузией (отец опровергает)

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30 комментариев

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Ярик01
Ответ Алексей Гусев
в Теннисе хорошая практика, за каждого спортсмена воспитанного другой страной новая должна заплатить,и помоему ежегодная оплата(могу ошибаться)
Нет такой практики, откуда это выдумал? Пишется заявление в ITF и через пару недель представляешь другую страну. Исключение контрактная система с федерацией, под которую подпадают единицы.
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тигр настоящий
Ответ Kit244098
Нож в спину патриотам)) Интересно, а когда совсем прижмет Мовсисьян с Кеосаяном тоже вспомнят, что они армяне?))
им въезд в Армению запрещен
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Алексей Гусев
в Теннисе хорошая практика, за каждого спортсмена воспитанного другой страной новая должна заплатить,и помоему ежегодная оплата(могу ошибаться)
+1
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Ярик01
Ответ Дядя ТУРА
говорят все на армянском! просто русский большинство понимает
Представил, как главный тренер - Саша Петраков и его штаб, говорят на армянском - ору ))
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Алексей Гусев
Ответ Кирилл Голивец
Самое удивительное в этой новости то, что Армения проведет матч с Турцией официальный
вы не понимаете, это другое...
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Дядя ТУРА
Ответ Ярик01
А зачем. В сборной Армении все на русском говорят. Смех это когда "новым" россиянам в сборной России нужен переводчик.
говорят все на армянском! просто русский большинство понимает
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Алексей Гусев
Ответ feanor
Когда прижмет, то и Лавров, и Багдасаров, и Бабаян, и Кургинян, и Шахназаров, и (вероятно) Канделаки - все вспомнят. Только уже поздно будет)
поздно? для чего? и почему поздно??
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JustF0rTheW1n322
В первом матче красная карточка.
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sebastian1410
Ответ proiski_vragov
и тут возникает вопрос, а зачем готовить для армений и грузий футболистов за бюджетные деньги
Ну в Бразилии же готовят за бюджетные деньги будущих игроков сборной России по футболу.
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Алексей Гусев
Ответ Владислав88
Ну, логично, он мало, что слабее любого игрока сборной России на его позиции, так сборная Россия до конца егокаьерв 100% нигде играть не будет. Следующий Захарян будет.
Захарян возможно и получит, но уже останется в нашей сборной.
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Владислав88
Ну, логично, он мало, что слабее любого игрока сборной России на его позиции, так сборная Россия до конца егокаьерв 100% нигде играть не будет. Следующий Захарян будет.
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Loomis
Ответ proiski_vragov
и тут возникает вопрос, а зачем готовить для армений и грузий футболистов за бюджетные деньги
Ребёнок не может заниматься футболом в месте где он живет, только из-за того что он другой национальности? Извините, но это какой-то нацизм
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rodman01
В легионеры переводить этих товарищей, воспитанных на российский харчах и сваливших.
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Kit244098
Ответ feanor
Когда прижмет, то и Лавров, и Багдасаров, и Бабаян, и Кургинян, и Шахназаров, и (вероятно) Канделаки - все вспомнят. Только уже поздно будет)
Твоими устами, да мёд пить))
+2
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Antismus
О, красавчик! Еще и на Турцию попадет. Там такая рубка будет, мама не горюй!
+4
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feanor
Ответ Kit244098
Нож в спину патриотам)) Интересно, а когда совсем прижмет Мовсисьян с Кеосаяном тоже вспомнят, что они армяне?))
Когда прижмет, то и Лавров, и Багдасаров, и Бабаян, и Кургинян, и Шахназаров, и (вероятно) Канделаки - все вспомнят. Только уже поздно будет)
+13
-5
+8
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Дмитрий Пузырёв
А я пожелаю удачи армянам в отборе на Евро, от чистого сердца!
+14
-1
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Ярик01
Ответ Kit244098
Нож в спину патриотам)) Интересно, а когда совсем прижмет Мовсисьян с Кеосаяном тоже вспомнят, что они армяне?))
Этих сама Армения не примет, побегут в Аргентину, через 80 лет по стопам коллег австрийского художника.
+15
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Roman
Тикнизян прогрессирует в последних матчах. С Пиняевым взаимодействие нашли. Игры на международном уровне помогут Наиру прогрессировать дальше
+10
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Ярик01
Ответ VanyaVanya063
Интересно он хоть армянский то знает?)
А зачем. В сборной Армении все на русском говорят.
Смех это когда "новым" россиянам в сборной России нужен переводчик.
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Kit244098
Нож в спину патриотам)) Интересно, а когда совсем прижмет Мовсисьян с Кеосаяном тоже вспомнят, что они армяне?))
+8
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Даниил Яцишiн
ну он стал играть лучше при галактике... но желаю успехов тики , надеюсь в сборной он окрепнет и будет по увереннее играть в локо!
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VanyaVanya063
Интересно он хоть армянский то знает?)
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Арсений Хахатанов
Наир старательный игрок, он реально не филонит а играет. Так что удачи
+1
-3
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evil
и пускай канает
+4
-4
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