Защитник «Локо» Тикнизян получил паспорт Армении – он сможет сыграть за сборную в марте. Ранее он выступал за молодежку России
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян стал гражданином Армении.
23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта.
«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», – сообщили в пресс-службе сборной.
Также в пресс-службе сборной Армении подтвердили, что Тикнизян сможет сыграть за команду в марте.
Тикнизян – этнический армянин, родившийся в Санкт-Петербурге. Он воспитывался в клубах «Факел» и «Коломяги», а затем перешел в академию ЦСКА. За армейцев Наир играл до лета 2021 года, когда перешел в «Локомотив».
Ранее Тикнизян выступал за сборные России U19 (5 матчей), U20 (4 матча) и U21 (7 матчей).
В этом сезоне на счету 23-летнего левого защитника 1 гол и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Локо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику футболиста можно найти здесь.
Тикнизян вызван в сборную Армении, у Марадишвили есть вариант с Грузией (отец опровергает)
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Смех это когда "новым" россиянам в сборной России нужен переводчик.