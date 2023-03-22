РФС направил 50 млн рублей на внедрение Fan ID. Потребуется еще 200 млн

РФС выделил 50 млн рублей на внедрение Fan ID на стадионах в рамках стимулирующей программы.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

Он отметил, что в рамках стимулирующей программы внедрения карты болельщика требуется изыскать еще 200 млн рублей.

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