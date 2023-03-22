РФС направил 50 млн рублей на внедрение Fan ID. Потребуется еще 200 млн

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Денис Рогачев Fan ID деньги Футбол

РФС выделил 50 млн рублей на внедрение Fan ID на стадионах в рамках стимулирующей программы.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

Он отметил, что в рамках стимулирующей программы внедрения карты болельщика требуется изыскать еще 200 млн рублей.

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8 комментариев

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bagi
Ответ Andrey Radaev
где там, на западе? там да, дефицит и долги по 100-200% от ввп, а у нас дефицит на год 3% и долг 15-18%, а хочешь сходить на футбол, оформи карту и сходи, а не плачь
Терюшков, перелогинься
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Serega Fart
No banditos, just Russian business
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bagi
Ответ Джонни Петров
250 мультов 🤯 увидеть бы эту золотую смету и что в неё входит
да не так и дорого. оцепление из ментов вокруг стадиона дороже выходит :)))
+1
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Andrey Radaev
Ответ Alex Manola
Там дефицит бюджета, а тут 250 млн на полный идиотизм. Ну и распил не забываем. Чиновники будут рубить сук, на котором сидят до последнего.
где там, на западе? там да, дефицит и долги по 100-200% от ввп, а у нас дефицит на год 3% и долг 15-18%, а хочешь сходить на футбол, оформи карту и сходи, а не плачь
0
-6
-6
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Alex Manola
Там дефицит бюджета, а тут 250 млн на полный идиотизм. Ну и распил не забываем. Чиновники будут рубить сук, на котором сидят до последнего.
+9
-1
+8
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каток Третьяка
столько денег в трубу сливают... враги
+4
-1
+3
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Джонни Петров
250 мультов 🤯 увидеть бы эту золотую смету и что в неё входит
+9
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maximilian_15
Золотую жилу нашли
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