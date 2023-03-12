Колосков: о Fan ID: «Закон нужно выполнять. Оформление – минутное дело. Клубы должны встретиться с болельщиками и узнать, почему они не ходят»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Вячеслав Колосков стадионы Политика Fan ID Футбол

Вячеслав Колосков призвал выполнять закон о Fan ID в Мир РПЛ.

«Погода не влияет на низкую посещаемость. При чем тут она? На одни игры ходит 20 тысяч, на другие – восемь тысяч, а на третьи – 200 человек.

Все зависит от игры команды, от количества болельщиков, от тех удобств, которые болельщикам создают. Уровень футбола, мастерство футболистов – вот определяющие факторы для болельщиков. А не погода.

Отсутствие большого количества болельщиков на матчах топ-клубов объясняется тем, что сами фанаты не могут смириться с необходимостью иметь Fan ID.

Не я разработчик идеи Fan ID. И мне трудно сказать, повлияла бы работа клубов с болельщиками на их желание оформлять паспорт. Мне сложно сказать, какими были побудительные мотивы для введения паспорта болельщика в РПЛ.

На чемпионате мира – да, он отработал идеально. Это касалось иностранных туристов, и паспорт болельщика давал очень много привилегий и прав.

Что касается его введения на внутрироссийских соревнованиях, то эта идея мне не очень понятна. Тем не менее закон был принят, и его нужно выполнять. Оформление паспорта – это минутное дело, я потратил на это меньше 5 минут.

Здесь нужно, чтобы клубы встретились со своим болельщиками и узнали истинную причину, почему те не ходят. И дальше уже решать вопрос с Премьер-лигой и РФС», – сказал почетный президент РФС.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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96 комментариев

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Александр Шайкин
Ответ Доктор Броманталь
Скандирование матерных кричалок это тоже нарушение общественного порядка.
куколды с фан айди матом не ругаются? мне действительно интересно. На досуге почитай практику применения статьи за мелкое хулиганство (мат к нему относится), удивишься.
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Dexter Dallas
Ответ Доктор Броманталь
В каждом случае свои правила поведения. В театре нельзя кричать в аэропорту надо снимать обувь при досмотре. И не надо требовать чтобы в аэропорту не кричали а в театре снимали обувь.
и когда ты был в театре последний раз и что это за театр, в правилах которого прописано, что нельзя кричать?
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Nadert@
Помимо принципиальной позиции фанатов, не такому большому количеству людей оказался нужен футбол. А оформили карту совсем не болельщики.
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Dexter Dallas
это тот, кто говорил, что игры с ираком поднимают авторитет рфс. я как понимаю у всех, кто занимает какие либо должности при гос кормах холуйство прямо впитывается в пиджак. ну и по доброй традиции. если примут закон, что всем Вячеславам нужно анальная терапия штакетами забора - он пойдет в первых рядах и даже сам выломает одну штакету для внука?
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Valeross
Все таки люди с возрастом и вправду плохо видят и слышат
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molot p
расскажи про выполнение закона тем, кто на таких законах расписывает непомерные траты на его реализацию.
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antifa rise up
А что же случилось, почему же не ходят?
Мне интересно, почему их порода людей так любит задавать реально идиотские тупорылые вопросы?
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Vadja
Ну, правильно! Это же обязанность людей ходить куда скажут, чтобы картинка красивая была, а не клубы должны делать все, чтобы люди ходили на спорт и приятно проводили там время.
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Владимир Данилов
Закон надо выполнять? Так мы и выполняем. На стадион без волчьего билета не пускают, мы и не ходим. Какие вопросы?
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Александр Шайкин
Ответ Доктор Броманталь
На хоккее и баскетболе никто на поле не выбегает и с игроками не дерется. И файеры не жгут.
и файры жгли на хоккее, и матом там ругаются и публика там +/- такая же.
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Колбаскер тут
Ответ Доктор Броманталь
« Фанатское движение просто умрёт и футбол превратиться в театр, где только в конце спектакля будут аплодисменты». Туда ему и дорога. В Англии прекрасно все на трибунах без мата файеров и выбегающих на поле.
Я не понимаю зачем у нас это. Я не понимаю почему у нас не продают пиво и почему по 300 рублей продают деревянные сосиски с булкой
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Доктор Броманталь
На хоккее и баскетболе никто на поле не выбегает и с игроками не дерется. И файеры не жгут.
На крытом стадионе самое то жечь файеры. Атмосфера будет просто закачаешься
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Александр Жердин
Интересно, а что он собирается выяснять?
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Benderey
Печально это все! Особенно на фоне плей офф кхл! Вот там настоящий огонь! Забитые Арены, адреналин, кайф, страсть!
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R. Giskard Reventlov
Ответ Benderey
Категоричность уровня детского сада) Хотя тут дело совсем в другом, я чувствую запах сала....
К сожалению, нет.
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a2wai
Колосков - старый дурак.

А старых дураков слушать - себя не уважать.
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закрыт по беспределу
Закон можно и поправить
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Доктор Броманталь
Ответ R. Giskard Reventlov
Это преступный закон. Как и основное число законов в стране.
Давай расскажи нам что в Англии где могут без фан айди выписать пожизненный запрет это правильно и здорово.
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onsigne
Ответ Доктор Броманталь
« Фанатское движение просто умрёт и футбол превратиться в театр, где только в конце спектакля будут аплодисменты». Туда ему и дорога. В Англии прекрасно все на трибунах без мата файеров и выбегающих на поле.
В Англии полно "мата" и выбегающих на поле людей, вон недавно пацан побежал к празднующим скаузерам и чуть не травмировал Робертсона, болельщик Бирмингема ударил по затылку Грилиша, бухие британцы постоянно дерутся на стадионах, там постоянно банят за расизм и поют оскорбительные чанты... Но в Англии фан-ошейник не вводят, потому что камера и полиция прекрасно справляются. Прекрасно они справлялись и в России.
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EuhenioV
То есть,решение принимают наверху,а разруливать ситуацию дозволили клубам?🤡🤡🤡
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Benderey
Ответ R. Giskard Reventlov
Это преступный закон. Как и основное число законов в стране.
Категоричность уровня детского сада) Хотя тут дело совсем в другом, я чувствую запах сала....
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Кавабунга Шреддоголовый
Колоскову нравится шлангом прикидываться
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AlexZhano__
Ответ Pertinax Gandi
А завтра примут закон, что в супермаркете продукты будут продавать только при наличии гастроном-ай-ди. И вот такой же дятел скажет: "А что такого, в МФЦ сходить оформить пять минут".
Примерно так вводились qr-коды. Но их быстренько свернули, т.к. людям это не очень понравилось.
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Ярослав Гордеев
Дядя Слава, таблетки пропускаешь
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Доктор Броманталь
Ответ janitor
О народе думают, а глупый народ как всегда не понимает. Не стыдно?
Надо было главарей фанатских группировок пригласить на беседу. Это они бред начали нести что фан айди вредная система.
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