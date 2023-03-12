Колосков: о Fan ID: «Закон нужно выполнять. Оформление – минутное дело. Клубы должны встретиться с болельщиками и узнать, почему они не ходят»
Вячеслав Колосков призвал выполнять закон о Fan ID в Мир РПЛ.
«Погода не влияет на низкую посещаемость. При чем тут она? На одни игры ходит 20 тысяч, на другие – восемь тысяч, а на третьи – 200 человек.
Все зависит от игры команды, от количества болельщиков, от тех удобств, которые болельщикам создают. Уровень футбола, мастерство футболистов – вот определяющие факторы для болельщиков. А не погода.
Отсутствие большого количества болельщиков на матчах топ-клубов объясняется тем, что сами фанаты не могут смириться с необходимостью иметь Fan ID.
Не я разработчик идеи Fan ID. И мне трудно сказать, повлияла бы работа клубов с болельщиками на их желание оформлять паспорт. Мне сложно сказать, какими были побудительные мотивы для введения паспорта болельщика в РПЛ.
На чемпионате мира – да, он отработал идеально. Это касалось иностранных туристов, и паспорт болельщика давал очень много привилегий и прав.
Что касается его введения на внутрироссийских соревнованиях, то эта идея мне не очень понятна. Тем не менее закон был принят, и его нужно выполнять. Оформление паспорта – это минутное дело, я потратил на это меньше 5 минут.
Здесь нужно, чтобы клубы встретились со своим болельщиками и узнали истинную причину, почему те не ходят. И дальше уже решать вопрос с Премьер-лигой и РФС», – сказал почетный президент РФС.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мне интересно, почему их порода людей так любит задавать реально идиотские тупорылые вопросы?
А старых дураков слушать - себя не уважать.