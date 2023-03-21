Конате о Мбаппе-капитане: «Мы единодушны, Килиан заслужил это игрой на ЧМ и за «ПСЖ». Он хороший лидер»
Ибраима Конате поддержал решение назначить Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.
«Решает тренер, но я очень доволен выбором. Честно говоря, Килиан Мбаппе это заслужил, и мы единодушны по этому вопросу.
Он заслужил это и выступлением на ЧМ-2022, и игрой за «ПСЖ». И даже его матчами перед чемпионатом мира.
Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами. Я желаю ему успехов, из него получится очень хороший капитан», – сказал защитник «Ливерпуля».
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