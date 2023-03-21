Конате о Мбаппе-капитане: «Мы единодушны, Килиан заслужил это игрой на ЧМ и за «ПСЖ». Он хороший лидер»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате поддержал решение назначить Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.

«Решает тренер, но я очень доволен выбором. Честно говоря, Килиан Мбаппе это заслужил, и мы единодушны по этому вопросу.

Он заслужил это и выступлением на ЧМ-2022, и игрой за «ПСЖ». И даже его матчами перед чемпионатом мира.

Он очень хороший лидер как на поле, так и за его пределами. Я желаю ему успехов, из него получится очень хороший капитан», – сказал защитник «Ливерпуля».

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4 комментария

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vladimir.kostrichko
Уходит эпоха Месси-Роналду...Приходит эпоха Холланда-Мбаппе.
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BURNA21
как говорил класик,, ну он же хороший, как я могу его выгнать,,
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wadwill13
всегда было что капитан- это мужик на поле и за ним, тот кто хранит традиции, наставляет и по факту батя в команде... давая повязку капитана просто лучшему игроку за игру это просто популистическое- рекламное решение... оно нп принесёт ни евро в кошелёк никому ни клубу ни игроку но зато разлад в команду принесёт явный и в любой команде... история клубов с подробным всегда приводила к развала команды.... были три - четыре исключения за 30 лет моего просмотра в футболе... но они на то и исключения.
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Wild91688
Все в сборной за Мбаппе кроме ЛГБТшника Гризмана
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-3
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