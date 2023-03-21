Из знаменитостей Оливье Жиру пользуется у французских детей наибольшей популярностью.

36-летний нападающий стал лидером опроса, который по заказу Le Journal de Mickey провела международная исследовательская компания Ipsos. Респондентами были французы в возрасте от 7 до 14 лет.

В первую пятерку вошли:

1. – форвард « » и сборной Франции;

2. Уго Льорис – вратарь « »;

3. – форвард « » и сборной Франции;

4. Soprano (Саид Мрумбаба) – рэпер;

5. Антуан Гризманн – форвард «Атлетико» и сборной Франции.

Зинедин Зидан, одна из двух звезд (наряду с актрисой Мими Мати), попадающих в рейтинг каждый раз начиная с 2003 года, в этом году занял 12-е место.

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