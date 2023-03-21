Жиру – любимая знаменитость французских детей. Льорис – 2-й, Мбаппе – 3-й, Гризманн – 5-й, Зидан – 12-й

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Из знаменитостей Оливье Жиру пользуется у французских детей наибольшей популярностью.

36-летний нападающий стал лидером опроса, который по заказу Le Journal de Mickey провела международная исследовательская компания Ipsos. Респондентами были французы в возрасте от 7 до 14 лет.

В первую пятерку вошли:

1. Оливье Жиру – форвард «Милана» и сборной Франции;

2. Уго Льорис – вратарь «Тоттенхэма»;

3. Килиан Мбаппе – форвард «ПСЖ» и сборной Франции;

4. Soprano (Саид Мрумбаба) – рэпер;

5. Антуан Гризманн – форвард «Атлетико» и сборной Франции.

Зинедин Зидан, одна из двух звезд (наряду с актрисой Мими Мати), попадающих в рейтинг каждый раз начиная с 2003 года, в этом году занял 12-е место.

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26 комментариев

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Dima Zelentsov
Если у нас такой опрос провести, то хоть один спортсмен в топ 100 попадет, интересно?
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Пётр Смирнов
Жиру и у нас любят. Всегда нравился как игрок и как человек(без скандалов и т.д.)
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Александр Зубков
Ответ Назар Игорь
В чëм загадка, в составах французских клубов уже 60 - 70% тëмнокожих игроков, а на трибунах представителей афрофранцузов почти не видно?
Фран уйди у них нет.
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Бухгалтер2021
Ответ Евгений Громов 22
Зидана помнят детишки)
помнят олды..которых здесь 99 %
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Бухгалтер2021
Олды за Зидана..лайк
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Новый Орлеан
Ч1-то негров мало. Очевидный расизм!
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Федя Букин
Жиру поделил первое место с шагающим экскаватором.
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Евгений Громов 22
Ответ Ivan Balashov
Он же не так давно три ЛЧ подряд выиграл. С чего бы им его не помнить?)
Пора ему возвращаться к работе)
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Назар Игорь
Дети не испорчены корыстолюбием, поэтому самый богатый футболист для них не самый любимый.
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Ivan Balashov
Ответ Евгений Громов 22
Зидана помнят детишки)
Он же не так давно три ЛЧ подряд выиграл. С чего бы им его не помнить?)
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fellx
Ответ Вечно Молодой
Жиру будто свой реально)
Ну он реально француз)
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red hikkikomori
Жиру выглядит добряком)не удивительно)
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Даниил Гутин
ну хоть первые два французы
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Теннисный абсолют
Попахивает расизмом и гомофобией.
Французским детям срочно урок БЛМ с 30-минутным стоянием на коленях + урок о 63 гендерах.
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Назар Игорь
Ответ BaldFraud
Наверно спросили в основном небелых, которых очень много. А небелые любят футбол, а не фильмы и стримы.
В чëм загадка, в составах французских клубов уже 60 - 70% тëмнокожих игроков, а на трибунах представителей афрофранцузов почти не видно?
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versus_
Кинематографическая внешность, харизма, обаяние. И конечно, белый француз. Детей не обманешь.
И как же популярен "теряющий популярность" (с) Суперлига) футбол во Франции.
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Александр Зубков
Ответ BaldFraud
Наверно спросили в основном небелых, которых очень много. А небелые любят футбол, а не фильмы и стримы.
Мрумбабу уважают.
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Евгений Громов 22
Зидана помнят детишки)
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ss_podonok
фартук в масле оливье
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BaldFraud
Ответ Футбол_это_жизнь
Видимо французские дети не очень то и любят кинорежиссёров иначе почему Бензема нет в списке?
Наверно спросили в основном небелых, которых очень много. А небелые любят футбол, а не фильмы и стримы.
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Инженер Управляющий
Правильно говорить "Оливье кушаю"
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Покерный Футбол
Ответ Футбол_это_жизнь
Видимо французские дети не очень то и любят кинорежиссёров иначе почему Бензема нет в списке?
У него кино 18+, дети про такое взрослым не рассказывают.
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Спартак Уокер
Я честно сказать думал Зидан и Мбаппе выше
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Вечно Молодой
Жиру будто свой реально)
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Troy_nsk
Жиру крутой, детей не обманешь)
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