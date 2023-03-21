Жиру – любимая знаменитость французских детей. Льорис – 2-й, Мбаппе – 3-й, Гризманн – 5-й, Зидан – 12-й
Из знаменитостей Оливье Жиру пользуется у французских детей наибольшей популярностью.
36-летний нападающий стал лидером опроса, который по заказу Le Journal de Mickey провела международная исследовательская компания Ipsos. Респондентами были французы в возрасте от 7 до 14 лет.
В первую пятерку вошли:
1. Оливье Жиру – форвард «Милана» и сборной Франции;
2. Уго Льорис – вратарь «Тоттенхэма»;
3. Килиан Мбаппе – форвард «ПСЖ» и сборной Франции;
4. Soprano (Саид Мрумбаба) – рэпер;
5. Антуан Гризманн – форвард «Атлетико» и сборной Франции.
Зинедин Зидан, одна из двух звезд (наряду с актрисой Мими Мати), попадающих в рейтинг каждый раз начиная с 2003 года, в этом году занял 12-е место.
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