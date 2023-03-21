Джанлуиджи Буффон: «Я собирался перейти в «Барселону», но отец и агент убедили выбрать «Ювентус». Это лучший выбор»

рассказал, что мог перейти в «Барселону».

В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в « » и выступал за клуб из Турина до 2018-го.

«Ювентус» – это команда, которая помогла мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать.

Мой отец и агент убедили меня сделать этот выбор. « » и « » тоже интересовались мной, и я собирался присоединиться к «Барсе».

Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я никогда не видел в своей жизни», – сказал 45-летний вратарь «Пармы» в интервью Bobo TV.

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