Джанлуиджи Буффон: «Я собирался перейти в «Барселону», но отец и агент убедили выбрать «Ювентус». Это лучший выбор»
Джанлуиджи Буффон рассказал, что мог перейти в «Барселону».
В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус» и выступал за клуб из Турина до 2018-го.
«Ювентус» – это команда, которая помогла мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать.
Мой отец и агент убедили меня сделать этот выбор. «Рома» и «Барселона» тоже интересовались мной, и я собирался присоединиться к «Барсе».
Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я никогда не видел в своей жизни», – сказал 45-летний вратарь «Пармы» в интервью Bobo TV.
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