Джанлуиджи Буффон: «Я собирался перейти в «Барселону», но отец и агент убедили выбрать «Ювентус». Это лучший выбор»

Теги Рома Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон Барселона серия А Италия Ла Лига Д2 Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон рассказал, что мог перейти в «Барселону».

В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус» и выступал за клуб из Турина до 2018-го.

«Ювентус» – это команда, которая помогла мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать.

Мой отец и агент убедили меня сделать этот выбор. «Рома» и «Барселона» тоже интересовались мной, и я собирался присоединиться к «Барсе».

Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я никогда не видел в своей жизни», – сказал 45-летний вратарь «Пармы» в интервью Bobo TV.

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13 комментариев

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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Tybeich
Слава богу,более расхавленного и распаренного вратаря Я не видел,может быть можно ещё выделить наваса и Касильяса,абсолютные бездари. Куртуа лучше них вместе взятых
Из твоего списка только Касильяс распиаренный
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Дворец культуры Центральный
Ответ Sevuska
Джиджи всего 24 тогда было . А Лео уже 14 .
а скоро Лео 15?
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AminO2
В результате О ЛЧ.
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breeze1989
Как бы это было легендарно, если бы в Барсу перешел. И не пришлось бы в ПСЖ уходить ради ЛЧ.
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Tybeich
Слава богу,более расхавленного и распаренного вратаря Я не видел,может быть можно ещё выделить наваса и Касильяса,абсолютные бездари.
Куртуа лучше них вместе взятых
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Юлия Закаблукова
эх не хватило кубка лч
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Sevuska
Джиджи всего 24 тогда было .
А Лео уже 14 .
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Сурхай Лукманов
Ответ DolJun
будем откровенны, даже тульский арсенал лучший выбор чем барселона. при всем уважении к тульскому арсеналу
Не то что Великий синий середняк . Удачи вам против реала, хотя она вам все равно не может наверное.
+4
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v.belorussky
Ответ DolJun
будем откровенны, даже тульский арсенал лучший выбор чем барселона. при всем уважении к тульскому арсеналу
https://youtu.be/fUAaTSmDqS8
+3
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Fan of Sport
Ответ А. Мостовой
по сути выбор между двумя судейскими проектами
Историю этих двух великих клубов, в первую очередь, писали игроки, оставляя всего себя на поле, у них нет никакой вины за действия руководства клуба.
+10
-3
+7
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DolJun
будем откровенны, даже тульский арсенал лучший выбор чем барселона. при всем уважении к тульскому арсеналу
+3
-10
-7
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Antonio Conte
Ещё не поздно и в Барсе поиграть
+9
-1
+8
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А. Мостовой
по сути выбор между двумя судейскими проектами
+2
-9
-7
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