«Ман Сити» выиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ, забивая не менее трех голов

«Ман Сити» выиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ.

«Манчестер Сити » выиграл третий матч чемпионата Англии подряд.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Сандерленд » (3:0) в 15-м туре. Ранее были обыграны «Фулхэм» (5:4) и «Лидс» (3:2).

Всего в последних шести турах у «горожан» пять побед, и в каждом выигранном матче они забивали не менее трех мячей.

14 декабря «Ман Сити» сыграет в гостях у «Кристал Пэлас».