«Ман Сити» выиграл 5 из 6 последних матчей в АПЛ, забивая не менее трех голов
«Ман Сити» выиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ.
«Манчестер Сити» выиграл третий матч чемпионата Англии подряд.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Сандерленд» (3:0) в 15-м туре. Ранее были обыграны «Фулхэм» (5:4) и «Лидс» (3:2).
Всего в последних шести турах у «горожан» пять побед, и в каждом выигранном матче они забивали не менее трех мячей.
14 декабря «Ман Сити» сыграет в гостях у «Кристал Пэлас».
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости