Вьери о Хвиче: «Если Кварацхелия перейдет в «МЮ», вернутся времена Джорджа Беста»
Кристиан Вьери отметил сходство Хвичи Кварацхелии с Джорджем Бестом.
«Гол, который он забил [в матче с «Аталантой»], был сущим безумием! Если он перейдет в «Манчестер Юнайтед», то вернутся времена Джорджа Беста. Кварацхелия такой же, как и он.
Я не могу дождаться среды, чтобы посмотреть на игру «Наполи», – сказал бывший нападающий «Интера» и «Ювентуса» в эфире Bobo TV.
«Наполи» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 2:0.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
А серьёзно, Кварацхелия резко вырос, как игрок, настоящим мастером стал с большой буквы. И куда бы не перешёл (а в Неаполе он не задержится, там не дурачки сидят, деньги считать умеют), везде будет усилением команды!
Но могут вернуться и времена Мхитаряна..
Тот тоже ярко в Боруссии играл, а потом в Англии пшик..