Вьери о Хвиче: «Если Кварацхелия перейдет в «МЮ», вернутся времена Джорджа Беста»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Кристиан Вьери Джордж Бест Хвича Кварацхелия Футбол

Кристиан Вьери отметил сходство Хвичи Кварацхелии с Джорджем Бестом.

«Гол, который он забил [в матче с «Аталантой»], был сущим безумием! Если он перейдет в «Манчестер Юнайтед», то вернутся времена Джорджа Беста. Кварацхелия такой же, как и он.

Я не могу дождаться среды, чтобы посмотреть на игру «Наполи», – сказал бывший нападающий «Интера» и «Ювентуса» в эфире Bobo TV.

«Наполи» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 2:0.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Зачем Хвиче идти на понижение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Если бы я года полтора назад прочитал эту заметку, то завязал бы пить навсегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitkin
Виери дело говорит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Уже, думаю, всё уверены, что Хвича станет чемпионом Италии. Чуточку к этому событию будет иметь прикосновение и наша страна. Для меня это главное! :-)
А серьёзно, Кварацхелия резко вырос, как игрок, настоящим мастером стал с большой буквы. И куда бы не перешёл (а в Неаполе он не задержится, там не дурачки сидят, деньги считать умеют), везде будет усилением команды!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
чо за сказки на ночь рассказывает эт середняк
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Хвича конечно вызывает огромную симпатию, но МЮ он явно не нужен, как и МЮ Хвиче…
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Хвича жгёт!!! Главное, чтобы без травм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Лишь бы не плейгерл!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
При всем уважении к Кристиану и Хвиче..

Но могут вернуться и времена Мхитаряна..

Тот тоже ярко в Боруссии играл, а потом в Англии пшик..
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Хвиче до Беста - минимум две цистерны виски и пересадка печени, надеюсь здесь Кварацхелия смиренно примет свое поражение...
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кирилюк
Хвича топ!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий