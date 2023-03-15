Вьери о Хвиче: «Если Кварацхелия перейдет в «МЮ», вернутся времена Джорджа Беста»

отметил сходство с .

«Гол, который он забил [в матче с «Аталантой»], был сущим безумием! Если он перейдет в « », то вернутся времена Джорджа Беста. Кварацхелия такой же, как и он.

Я не могу дождаться среды, чтобы посмотреть на игру « », – сказал бывший нападающий «Интера» и «Ювентуса» в эфире Bobo TV.

«Наполи» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой неаполитанцев со счетом 2:0.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.