Борис Игнатьев против системы «осень-весна»: «Мы ни в чем не выиграли. Возьмите наши особенности: холодные зимы, сложность подготовки полей, зритель страдает»

рассказал, почему российский футбол должен перейти на систему «весна-осень».

«Вначале нужно говорить о том, насколько правильнее было бы перейти на систему «весна-осень», она, как я думаю, для нас самая приемлемая, даже не с точки зрения климатических условий, хотя здесь нужно брать наши особенности: холодные зимы и сложность подготовки полей, да и зритель страдает.

Еще нужно говорить и том, что мы ничего ни в чем не выиграли, переходя на систему «осень-весна» и синхронизируя календари. Эта синхронизация подразумевает, когда мы и Европа начинаем в одно время и у них нет преимущества в игровой подготовке к Лиге чемпионов. Но здесь в любом случае они уже играют, а мы начинаем только в марте, поэтому было бы у нас преимущество по старой доброй системе «весна-осень».

Здесь и два трансферных окна, возможность выстраивать финансовый бюджет, потому что мы финансируемся от предприятий, учреждений, а все предприятия начинают формировать бюджет с января. Сейчас сложно это сделать, наверное, есть смысл думать, но тогда нужно весь футбол переводить.

Есть ситуация, когда наши низшие дивизионы начинают в апреле, а заканчивают в октябре, почти полгода игроки только тренируются и за это получают деньги. Нужно переводить весь чемпионат, начиная от высшего звена и заканчивая низшей лигой», – сказал бывший тренер сборной России.

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