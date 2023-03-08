Борис Игнатьев против системы «осень-весна»: «Мы ни в чем не выиграли. Возьмите наши особенности: холодные зимы, сложность подготовки полей, зритель страдает»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Борис Игнатьев Вторая лига календарь ТАСС деньги Футбол

Борис Игнатьев рассказал, почему российский футбол должен перейти на систему «весна-осень».

«Вначале нужно говорить о том, насколько правильнее было бы перейти на систему «весна-осень», она, как я думаю, для нас самая приемлемая, даже не с точки зрения климатических условий, хотя здесь нужно брать наши особенности: холодные зимы и сложность подготовки полей, да и зритель страдает.

Еще нужно говорить и том, что мы ничего ни в чем не выиграли, переходя на систему «осень-весна» и синхронизируя календари. Эта синхронизация подразумевает, когда мы и Европа начинаем в одно время и у них нет преимущества в игровой подготовке к Лиге чемпионов. Но здесь в любом случае они уже играют, а мы начинаем только в марте, поэтому было бы у нас преимущество по старой доброй системе «весна-осень».

Здесь и два трансферных окна, возможность выстраивать финансовый бюджет, потому что мы финансируемся от предприятий, учреждений, а все предприятия начинают формировать бюджет с января. Сейчас сложно это сделать, наверное, есть смысл думать, но тогда нужно весь футбол переводить.

Есть ситуация, когда наши низшие дивизионы начинают в апреле, а заканчивают в октябре, почти полгода игроки только тренируются и за это получают деньги. Нужно переводить весь чемпионат, начиная от высшего звена и заканчивая низшей лигой», – сказал бывший тренер сборной России.

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5 комментариев

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Andrew Petrov
пока играли весна осень взяли два кубка уефы!!!,после лишь пыль глотали и снег копали,Гинер инициатор фак
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Severfan
fan id, лимит, коррупция, на всю страну один стадион с крышей.. но конечно же проблема российского футбола в календаре, очевидно
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+3
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Алекс Я
Ответ angry horse
Открытие сезона играть в г-не, а решающие матчи тоже играть в снегу такое себе удовольствие 🤔
До середины ноября вполне можем заканчивать,а с учётом того ,что есть южные клубы,уверен всё будет нормально.
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Григорий Гашников
я один не понимаю, почему просто даты другие не поставить, есть ограничения старта и завершения при текущей системе?
+2
0
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angry horse
Открытие сезона играть в г-не, а решающие матчи тоже играть в снегу такое себе удовольствие 🤔
+6
-1
+5
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