Канчельскис о Пиняеве: «Он талантлив, но не звезда. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно»

не верит, что форвард « » станет звездой в России.

«Пиняев неплохо смотрится в «Локомотиве», обостряет, забивает. Что-то в нем точно есть. Он точно не звезда, рано говорить об этом, но, безусловно, это талантливый футболист.

Посмотрим, как он будет дальше проявлять себя. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно. В России пару матчей – и ты звезда, а там все по-другому.

Пиняев же был в «Манчестер Юнайтед», если бы они реально хотели его, то он бы играл уже там. Значит, что-то их смутило», – сказал бывший футболист сборной России и «МЮ».

18-летний вингер забил 4 гола в 14 матчах Мир в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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