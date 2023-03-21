Канчельскис о Пиняеве: «Он талантлив, но не звезда. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно»
Андрей Канчельскис не верит, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев станет звездой в России.
«Пиняев неплохо смотрится в «Локомотиве», обостряет, забивает. Что-то в нем точно есть. Он точно не звезда, рано говорить об этом, но, безусловно, это талантливый футболист.
Посмотрим, как он будет дальше проявлять себя. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно. В России пару матчей – и ты звезда, а там все по-другому.
Пиняев же был в «Манчестер Юнайтед», если бы они реально хотели его, то он бы играл уже там. Значит, что-то их смутило», – сказал бывший футболист сборной России и «МЮ».
18-летний вингер забил 4 гола в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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Одно дело быть звездой в лиге приколов с соответствующим уровнем футбола.
И другое дело в Европе, где уровень сопротивления совсем на другом уровне.