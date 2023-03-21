Канчельскис о Пиняеве: «Он талантлив, но не звезда. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Сергей Пиняев Футбол

Андрей Канчельскис не верит, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев станет звездой в России.

«Пиняев неплохо смотрится в «Локомотиве», обостряет, забивает. Что-то в нем точно есть. Он точно не звезда, рано говорить об этом, но, безусловно, это талантливый футболист.

Посмотрим, как он будет дальше проявлять себя. Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно. В России пару матчей – и ты звезда, а там все по-другому.

Пиняев же был в «Манчестер Юнайтед», если бы они реально хотели его, то он бы играл уже там. Значит, что-то их смутило», – сказал бывший футболист сборной России и «МЮ».

18-летний вингер забил 4 гола в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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9 комментариев

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Денис Бояров
Его нужно с Божовичем столкнуть
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Пользователь Имени
Условной звездой он мог бы стать где угодно имей допуск к международным матчам (Еврокубки, игры сборных). А в нынешних реалиях, только через европейские клубы, иных возможностей обладателям российского паспорта попросту не оставили
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.ru
Звездами становятся в Европе, в России это сделать невозможно..
так вот зачем Дзюба в Турцию ездил...
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Никита Самарин
Аршавин, так то звездой стал в Зените.
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Гамарджоба Генацвале
Он был на стажировке в МЮ когда ему было 13лет!
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Иван VII
Манчестер ничего не смущало, до 18 лет игроки не из ЕС не могли приезжать заграницу по правилам УЕФА. Может и хорошо, что не поехал рано в Европу, по мне так лучше сначала много играть в России, становится лучшим в России и потом уезжать в Европу, тем более времени для развития у него достаточно.
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Тиджани Бабангида
Несмотря на всю одиозность Канчельскиса, его слова о становлении футбольных «звёзд» - абсолютно верный
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Peter Parker
Так ему 18 лет не было. Регулярно он даже в Рпл полные матчи не играл, выходил на замену. Парня плавно подводили к физическим нагрузкам. Осинькин все сделал правильно. А в нынешний МЮ идти молодому таланту возраста и позиции Пиняева смысла нет. Там и Рашфорд и Антони, которых сейчас подвинуть не просто. За одним результаты и манчестерское происхождение, за другим ценник и тренер. А вот уехать в ту же условную Боруссию, почему бы и нет. Но то, как он играет стабильно обыгрывая защитников, которые так и не адаптировались к нему, уже впечатляет. Сам забивает и другим отдаёт. Для меня это повод лишний раз включить игру Крыльев, а теперь и Локо, хоть я и не более за них.
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Всё знаю
Все правильно.
Одно дело быть звездой в лиге приколов с соответствующим уровнем футбола.
И другое дело в Европе, где уровень сопротивления совсем на другом уровне.
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