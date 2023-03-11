18-летний Пиняев забил дебютный гол за «Локо» – «Ахмату». Только Хвича с 2019-го был моложе среди забивавших за клуб
Сергей Пиняев забил первый гол за «Локомотив».
Полузащитник отличился в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Ахмата».
Пиняев забил в возрасте 18 лет и 129 дней, последним более молодым автором гола «Локо» в РПЛ был Хвича Кварацхелия в мае 2019 года (18 лет и 87 дней).
Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре 2022 года. У него четыре гола и один ассист в 13 матчах в этом сезоне РПЛ.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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