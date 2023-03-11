18-летний Пиняев забил дебютный гол за «Локо» – «Ахмату». Только Хвича с 2019-го был моложе среди забивавших за клуб

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Хвича Кварацхелия Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев забил первый гол за «Локомотив».

Полузащитник отличился в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Ахмата».

Пиняев забил в возрасте 18 лет и 129 дней, последним более молодым автором гола «Локо» в РПЛ был Хвича Кварацхелия в мае 2019 года (18 лет и 87 дней).

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре 2022 года. У него четыре гола и один ассист в 13 матчах в этом сезоне РПЛ.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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15 комментариев

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окосевший йагупоп
Ответ 4ndzhkv
В 18 лет уже 6 голов в РПЛ есть. При том, что в прошлом сезоне на замену выходил минут на 20. С таким талантом пересидеть в РПЛ будет преступлением. Надо при первой же возможности ехать в условную Севилью, Лацио, Байер и т.п.
А с МЮ тема уже всё, заглохла?
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DIN27
Ответ Алекс 777
макеев и ненахов неисправимые, законченые игроки
Nenahua албанский торговец органами спровоцировал, как пацана...
+1
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Сергей Сунчилиев
Молодец Серёга так держать. Только не зазнавайся не будь как Кокоша, бери пример с Хвичи
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Жаргал Шадапов
Ответ 4ndzhkv
В 18 лет уже 6 голов в РПЛ есть. При том, что в прошлом сезоне на замену выходил минут на 20. С таким талантом пересидеть в РПЛ будет преступлением. Надо при первой же возможности ехать в условную Севилью, Лацио, Байер и т.п.
Неплохо было бы в Аякс, РБ Зальцбург, Лилль, Фрайбург
+2
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meredow06
Серёга молодец!Продолжай в том же духе, будешь так же разрывать в будущем как Хвича)
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Den-is
де Лаурентис, прочитав эту новость, такой "Все, больше ни слова, где моя чековая книжка"
+1
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4ndzhkv
В 18 лет уже 6 голов в РПЛ есть. При том, что в прошлом сезоне на замену выходил минут на 20. С таким талантом пересидеть в РПЛ будет преступлением. Надо при первой же возможности ехать в условную Севилью, Лацио, Байер и т.п.
0
0
0
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Алекс 777
макеев и ненахов неисправимые, законченые игроки
0
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Михаил Комкин
Просто удовольствие от его игры, ради него и смотрю Локо. Сплошное качество любого движения
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Андрей Хенто
С почином, рад за этого парня.
+1
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Сергей Анохин
Ля, какие постоянно ленивые новости. Кому забил Хвича? Почему нельзя это упомянуть
Тут не так много подделать надо
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-3
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Тиджани Бабангида
Очень похожи по уровню таланта
+2
0
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therealgreenman
Серега молодцом 💪
+5
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45parallel
Надеюсь будет также как Хвича в Европе разрывать
+26
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error505
Очень приятно наблюдать за его игрой!
+13
0
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