18-летний Пиняев забил дебютный гол за «Локо» – «Ахмату». Только Хвича с 2019-го был моложе среди забивавших за клуб

забил первый гол за «Локомотив».

Полузащитник отличился в матче 19-го тура Мир РПЛ против « ».

Пиняев забил в возрасте 18 лет и 129 дней, последним более молодым автором гола «Локо» в РПЛ был в мае 2019 года (18 лет и 87 дней).

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в декабре 2022 года. У него четыре гола и один ассист в 13 матчах в этом сезоне .

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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