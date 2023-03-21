Пиняев о критике сборной России: «Не обращал внимания. Критиковать может только главный тренер, остальных нет смысла слушать»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев считает, что критиковать сборную России может только главный тренер. 

«Когда ты выходишь играть за сборную, у тебя не может быть недонастроя. Настрой всегда максимальный, будь то игра с Узбекистаном или Таджикистаном. В играх с Ираном и Ираком также будет максимальный настрой. Будем стараться полностью выложиться и порадовать наших болельщиков.

Иран – это сильный соперник, который выступал на ЧМ. Причем у него были сильные матчи на турнире. К тому же у них есть Сердар Азмун, который выступал в РПЛ. Чуть больше сможем рассказать, когда будем изучать, готовиться к матчу. Будем больше владеть информацией.

Я не слышал много критики и привык не обращать внимание на то, что пишут или говорят. Для нас в любом случае это были полезные матчи [с Узбекистаном и Таджикистаном]. Все люди, которые разбираются в футболе, понимают, как сложно это в нынешней ситуации. Я на критику не обращал внимания, занимался своим делом.

Критиковать может только главный тренер [Валерий Карпин]. Буду слушать рассказы только тренерского штаба, остальных не вижу смысла слушать.

В какой‑то степени не чувствую себя дебютантом. Но я молодой футболист, поэтому еще есть ощущение, что как‑то непривычно, некомфортно. Но со временем все пройдет, период адаптации проходит хорошо. Все довольны, все рады», – сказал форвард «Локомотива». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Кто то недавно писал что этот юноша - первый кандидат на трансфер в зарубежный суперклуб. Ну ну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VanyaVanya063
Юзеры , фас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ WhatZ
"Критиковать может только главный тренер" Конечно, играете же вы тоже только для главного тренера
а что он не так сказал? зачем ему слушать твое экспертное мнение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клеонепатра
"""Спасибо""" тебе, Пиняев, что бросил Крылья посреди сезона (((. Аккуратней там, не надорвись тащить Локомотив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Главные тренеры разные бывают. Если такие как Садырин, Романцев, Адвокаат, Капелло, Хиддинг, то к ним надо прислушиваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
Серега , найми нормального агента , который наймет тебе спичрайтера лет до 25, пока не поздно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
"Критиковать может только главный тренер"

Конечно, играете же вы тоже только для главного тренера
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Bobrin
сиквел "Ваши ожидания - ваши проблемы?"))
я знаю, сто имел в виду Аршавин, но тем не менее))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Такой молодой, а уже Пыняев.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Мнение народа Пиняева не интересует?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Поняли, холопы?!? Вам критиковать нельзя
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Молодой и глупый
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
зазнайка
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Верно сказал спортсмен!
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий