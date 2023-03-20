Хавбек «Химок» Главчич: «Русские и сербы – братья на века, безусловно! Хочу российский паспорт»

Игрок «Химок» назвал русских и сербов братьями.

«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся.

В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ – хорошая лига. Русские и сербы – братья на века, безусловно!

Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.

Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», – сказал 26-летний полузащитник.

Главчич выступает за « » с января 2022 года. У него 9 матчей и 1 голевая передача в этом розыгрыше Мир . Полную статистику игрока можно найти здесь.

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