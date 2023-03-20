Хавбек «Химок» Главчич: «Русские и сербы – братья на века, безусловно! Хочу российский паспорт»
Игрок «Химок» Неманя Главчич назвал русских и сербов братьями.
«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся.
В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ – хорошая лига. Русские и сербы – братья на века, безусловно!
Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.
Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», – сказал 26-летний полузащитник.
Главчич выступает за «Химки» с января 2022 года. У него 9 матчей и 1 голевая передача в этом розыгрыше Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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Какое-то маниакальное стремление найти себе «братьев», на ЧМ уже заело эту пластинку, благо сербские и иранские «братья» остались в группе и плей-офф был уже без этих нарративов.
Сейчас еще из китайцев будут братьев лепить, это забавно, если хотя бы чуть-чуть знать китайцев))
По-моему союзников то нет, только армия и флот?) Или за неимением теперь другой коленкор?)
( Бегемот).