Хавбек «Химок» Главчич: «Русские и сербы – братья на века, безусловно! Хочу российский паспорт»

Теги Химки премьер-лига Россия натурализация Неманя Главчич Футбол

Игрок «Химок» Неманя Главчич назвал русских и сербов братьями.

«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся.

В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ – хорошая лига. Русские и сербы – братья на века, безусловно!

Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.

Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», – сказал 26-летний полузащитник.

Главчич выступает за «Химки» с января 2022 года. У него 9 матчей и 1 голевая передача в этом розыгрыше Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Припарковал автобус
Вот он мобилизационный ресурс!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton S
Ответ Сельмаш1930
Ну учитывая последние действия сербских властей дружба России с Сербией как-то очень сомнительна
Как говорят в телевизоре, народ братский (или один) - власти плохие)) Плохие естественно у «братьев»))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton S
Ох уж это братство.
Какое-то маниакальное стремление найти себе «братьев», на ЧМ уже заело эту пластинку, благо сербские и иранские «братья» остались в группе и плей-офф был уже без этих нарративов.
Сейчас еще из китайцев будут братьев лепить, это забавно, если хотя бы чуть-чуть знать китайцев))
По-моему союзников то нет, только армия и флот?) Или за неимением теперь другой коленкор?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tankist231
Ответ Сельмаш1930
Ну учитывая последние действия сербских властей дружба России с Сербией как-то очень сомнительна
Власти и народ это немного другое, хотя мнение конечно же от властей сказывается
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Ебздрогыч
Это надо в Зенит переходить, там быстро выдают
"Каким отделением выдан документ ? Ну конечно, 412, там кому попало выдают паспорта, я бы такому ни за что не выдал. Только посмотрел бы на никнейм Ебздрогыч, и сразу отказал’
( Бегемот).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сельмаш1930
Ну учитывая последние действия сербских властей дружба России с Сербией как-то очень сомнительна
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Депутатский мандат этому господину
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Это надо в Зенит переходить, там быстро выдают
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Степанов
Так у Терюшкова попроси,в чем проблема
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
И квартиру в Химках, естественно
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий