Губерниев о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Каждое утро поют гимн, не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита». Помогут сборной обыграть Афганистан, для этого их и брали»

пошутил о натурализации и Клаулиньо.

Вчера стало известно, что игроки «Зенита» получили российские паспорта.

«Они помогут сборной обыграть на грядущем турнире (чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии – Sports.ru), для этого их и брали. Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без « ».

Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники. Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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