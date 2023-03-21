Губерниев о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Каждое утро поют гимн, не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита». Помогут сборной обыграть Афганистан, для этого их и брали»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев сборная Афганистана натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Дмитрий Губерниев пошутил о натурализации Малкома и Клаулиньо. 

Вчера стало известно, что игроки «Зенита» получили российские паспорта. 

«Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире (чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии – Sports.ru), для этого их и брали. Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита».

Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники. Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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57 комментариев

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xoms
Наверное каждому второму охото ему.... разбить, вечные помои из его рта льются
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Alex Qwer
Ну так Зениту можно всё *****
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.ru
тот случай когда поговорка Губа не дура... не работает
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Дамир Ринатович
Ответ Коэн Варвар
Какое-то совершенно неуместное и тупое ёрничание.
Опять зенитосов бачок потiк.
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Vit.V
А сам то он каждое утро поет гимн???🤔
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Уся Ваткин
"Малком и Клаудиньо каждое утро поют гимн и целуют резиновую #опу президента", - пошутил Губер
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Александр Суходолов
Ответ Циник Петербургский
Вам тоже русский язык подучить не помешало бы ;)
Ну это вас в первую очередь касается.
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Recreated
Какое же наглое враньё!! Губан даже не знает, что они за сборную играть не могут!! Вот заливает!(
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Честный контроль
Губерниев пошутил в эфире, предварительно согласовав текст у руководства Газпром- Медиа.
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Александр Суходолов
Как быстро то Питерские боты активировались
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а ты смешной
Ответ Коэн Варвар
Какое-то совершенно неуместное и тупое ёрничание.
Так он по другому не умеет. Провластный флюгер, пытается набить себе плюсиков , будто нормальные люди не знают, как он деньги зарабатывает.
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Денис Олегович
Ну толсто же максимально даже для Губера и Матча.
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Тайосич
Грамотно Губерниев троллит газовых позорников.
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AERN
Уж не смеялся бы над Афганистаном. Наша сборная всегда нас "удивляла".
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Александр Кудрявцев
Ответ Гамарджоба Генацвале
Клаулиньо - это кто?
Что то даже и не знаю такого 🤔🤔🤔🤔
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Владимир Молявин
Ха-ха-ха...
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G-Mack
Ответ Андрей Баженов
Депардьё, Рой Джонс, кто ещё здавал русский??? Пихххбол.
Тебе б экзамен по русскому сдать)) "здавал"))
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G-Mack
Ответ Виктор Литвинов
Они экзамен по русскому сдавали?
Смысл сдавать экзамен, если они впринципе его не сдадут?)) Пустая трата времени
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Олег Иванов
Губерниеву осторожнее быть нужно, а то а.б. мюллер отсранит от эфира газпромовского матч тв.
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Spartakus1984
Ответ Петр Васильев
Губа, а ты сам то гимн поешь каждое утро?
Гимн матч Газпром тв
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BeastI666I
Ответ Виктор Литвинов
Они экзамен по русскому сдавали?
они цифровые номады... им не нужно
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ТрактоПоктер
Ответ Гамарджоба Генацвале
Клаулиньо - это кто?
Зенит походу ещё одного бразила прикупил по тихому ....
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Spartakus1984
Ох,после слов Канчельскиса Губер решил показать общественности,что он не раб Газпрома))ну посмотрим,что дальше будет
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Александр Кудрявцев
Ну в принципе от Губерниева что угодно можно ожидать
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BeastI666I
слава богу пошутил!!! я уж дмал его как и Вяльбе заменили андроидом...
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