Губерниев о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Каждое утро поют гимн, не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита». Помогут сборной обыграть Афганистан, для этого их и брали»
Дмитрий Губерниев пошутил о натурализации Малкома и Клаулиньо.
Вчера стало известно, что игроки «Зенита» получили российские паспорта.
«Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире (чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии – Sports.ru), для этого их и брали. Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита».
Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники. Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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