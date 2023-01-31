«Можно договориться с МОК, ФИФА и УЕФА, но возникнет коалиция против игр с Россией. Так уже было в отборе на ЧМ». Радимов о российском футболе

Владислав Радимов высказался о перспективах российского футбола.

«Если вкратце разобраться, то МОК – это больше про индивидуальные виды спорта, где спортсмены могут индивидуально представлять страну без флага и гимна.

Мне кажется, в командных видах спорта вернуться будет гораздо тяжелее по одной простой причине. Мы можем договориться с МОК, – они наверняка будут лояльно относиться, – и наладить отношения с УЕФА и ФИФА. Но, как мне кажется, будет существовать какая-то коалиция, которая будет против игр со сборной России. То же самое произошло во время отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре. Здесь может произойти нечто подобное. И тогда УЕФА и ФИФА чью сторону будут принимать, когда будет большая коалиция команд, которые отказываются с нами играть?

Чемпионат Европы точно пропустим. Следующий чемпионат мира, который будет проводиться в США и Канаде, ну давайте будем объективными, маловероятно, что США постараются нас туда допустить, – сказал экс-игрок «Зенита».

В январе рабочая группа РФС начала переговоры с УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры. Следующая встреча пройдет в феврале – сообщается, что на ней будут присутствовать представители МОК и ФИФА.