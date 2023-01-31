«Можно договориться с МОК, ФИФА и УЕФА, но возникнет коалиция против игр с Россией. Так уже было в отборе на ЧМ». Радимов о российском футболе

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов высказался о перспективах российского футбола.

«Если вкратце разобраться, то МОК – это больше про индивидуальные виды спорта, где спортсмены могут индивидуально представлять страну без флага и гимна.

Мне кажется, в командных видах спорта вернуться будет гораздо тяжелее по одной простой причине. Мы можем договориться с МОК, – они наверняка будут лояльно относиться, – и наладить отношения с УЕФА и ФИФА. Но, как мне кажется, будет существовать какая-то коалиция, которая будет против игр со сборной России. То же самое произошло во время отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре. Здесь может произойти нечто подобное. И тогда УЕФА и ФИФА чью сторону будут принимать, когда будет большая коалиция команд, которые отказываются с нами играть? 

Чемпионат Европы точно пропустим. Следующий чемпионат мира, который будет проводиться в США и Канаде, ну давайте будем объективными, маловероятно, что США постараются нас туда допустить, – сказал экс-игрок «Зенита».

В январе рабочая группа РФС начала переговоры с УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры. Следующая встреча пройдет в феврале – сообщается, что на ней будут присутствовать представители МОК и ФИФА.

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41 комментарий

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URALETC
Хватит, достаточно нам позорного позора с крымским футболом! Они, нацисты, хотят, и открыто об этом говорят, уничтожить Россию и православное славянство, а мы униженно у них просим: Ну, возьмите нас, ну, возьмите нас. Фарш обратно в мясо не провернуть. И ещё. «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!» (Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"). Терпения, друзья, терпения. Года 3 - 4. И всё наладится.
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ТрактоПоктер
Все конечно так.
Но теннисисты наши играют же. Все прекрасно знают что они из России и ничего, жмут руки и играют.
Если боитесь ехать в Россию- игра на нейтральном поле, но и ответная игра тоже должна быть на нейтральном поле.
А за отказ играть - технарь, несколько технарей и будут играть как миленькие
Вопрос в жёсткости и желании федерации
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Mapku3
Ответ Omega-3
Не, про противоположное. ФИФА в данном случае самостоятельно ничего делать не станет.
Последнее предложение было: "Пока спортивные ассоциации будут оглядываться на политику воз никуда не тронется."
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anastasia Krugova
Ответ хай
надо пробовать с арабами и китайцами договариваться о создании собственной лиги
Чувак )) открой глаза !! пойми ты простую истину !! Араби ,а тем более китайци...не друзья тебе ))Они ловко пользуются ситуацией!! просто получают дешево ресурсы ....
Никто не будет пачкать руки в делишках с россией ) за искалечением таких страна как иран и северная корея !
вот твои друзья - белорусь ,иран и СК))
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kokakoka
Ответ Dinamik1
Я думаю когда Бах озвучил что нас допустят не от фоноря он это ляпнул какие то консультации были с теми кто стоит над ним.
Бах туда-сюда мечется который месяц.
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Гладбах
Ответ Алексей Гусев
ну так в том проблема что ору будет у нас еще больше, типо "Нахрена так тратиться на отборы если мы не попадем на евро", ибо увеличатся расходы, раза в 2-3 на организацию или выезд на матчи.
Да какие оры? Если нас допускают к отборам, не наша проблема будет, хотят они играть или нет)))
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Dinamik1
Я думаю когда Бах озвучил что нас допустят не от фоноря он это ляпнул какие то консультации были с теми кто стоит над ним.
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kokakoka
Так и будет. Польша, Чехия и Швеция не дадут соврать.
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Алексей Гусев
Ответ Spartak ist besser
А будет ли сама Европа через 5 лет? Скорее всего нет!
Европа то будет, но ЕС и Нато не факт...Как и не факт что США не превратятся в РаША...
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Алексей Гусев
Ответ Адепт Суперлиги
И Фифа, и сборной России и всем остальным будет лучше, если команду допустят до отборов, но там она провалится и не выйдет никуда сама. И я полагаю, сборная в этот раз точно не подведёт)
эта сборная может, единственое но, даже первое место в группе не обязательно для Евро
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Алексей Гусев
Ответ Гладбах
Ещё раз повторю, если разрешат, то плевать на эту кучку будет....их проблемы....минус три очка и привет
ну так в том проблема что ору будет у нас еще больше, типо "Нахрена так тратиться на отборы если мы не попадем на евро", ибо увеличатся расходы, раза в 2-3 на организацию или выезд на матчи.
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Spartak ist besser
Ответ Виталий Желтоусов
Всё правильно сказал. Мы в европе изгои. И никто там нас не ждёт и ничто там нам не светит ближайшее 5 лет минимум.
А будет ли сама Европа через 5 лет? Скорее всего нет!
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хай
надо пробовать с арабами и китайцами договариваться о создании собственной лиги
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Адепт Суперлиги
И Фифа, и сборной России и всем остальным будет лучше, если команду допустят до отборов, но там она провалится и не выйдет никуда сама. И я полагаю, сборная в этот раз точно не подведёт)
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Никому_никабельный
Ответ Виталий Желтоусов
Всё правильно сказал. Мы в европе изгои. И никто там нас не ждёт и ничто там нам не светит ближайшее 5 лет минимум.
Про временные отрезки я бы вообще не говорил
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Гладбах
Ответ Алексей Гусев
Пока действуют обоюдки на перелеты, это трудней и накладней для реализации...Не всё так просто, как бы не выглядело то, что я по сути выступаю адвокатом дьявола.
Ещё раз повторю, если разрешат, то плевать на эту кучку будет....их проблемы....минус три очка и привет
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Никому_никабельный
Ответ Pertinax Gandi
Мы все прекрасно видим, как они думают.
Так думают, к сожалению, не только они
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Виталий Желтоусов
Всё правильно сказал. Мы в европе изгои. И никто там нас не ждёт и ничто там нам не светит ближайшее 5 лет минимум.
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Никому_никабельный
О, модераторы оперативно сработали, удалили мой коммент про Владика и пивко.
А что в нём оскорбительного? Или что?
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Omega-3
Ответ Mapku3
А я не про тоже самое написал
Не, про противоположное. ФИФА в данном случае самостоятельно ничего делать не станет.
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Mapku3
Ответ Mapku3
А я не про тоже самое написал
Вопросительный знак не прошёл!))
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Pertinax Gandi
Ответ Никому_никабельный
По твоему в ФИФА и УЕФА сидят люди глупее Радимова? И о таких вариантах даже не думают? Самому не смешно? Как дети малые🤦‍♂️
Мы все прекрасно видим, как они думают.
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Алексей Гусев
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
полмира? 2-3 сборные это пол мира?
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Mapku3
Ответ Omega-3
Какая милая наивность! Ты уже забыл, как ЕС заставил УЕФА подчинить свои правила евросоюзным законам в деле Босмана? И обитающая в той же Швейцарии ФИФА будет при необходимости так же продавлена через суд и местное законодательство.
А я не про тоже самое написал
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Omega-3
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален модератором
Приходится извращаться, чтобы что=то написать в ответ... :)
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