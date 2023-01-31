«Можно договориться с МОК, ФИФА и УЕФА, но возникнет коалиция против игр с Россией. Так уже было в отборе на ЧМ». Радимов о российском футболе
Владислав Радимов высказался о перспективах российского футбола.
«Если вкратце разобраться, то МОК – это больше про индивидуальные виды спорта, где спортсмены могут индивидуально представлять страну без флага и гимна.
Мне кажется, в командных видах спорта вернуться будет гораздо тяжелее по одной простой причине. Мы можем договориться с МОК, – они наверняка будут лояльно относиться, – и наладить отношения с УЕФА и ФИФА. Но, как мне кажется, будет существовать какая-то коалиция, которая будет против игр со сборной России. То же самое произошло во время отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре. Здесь может произойти нечто подобное. И тогда УЕФА и ФИФА чью сторону будут принимать, когда будет большая коалиция команд, которые отказываются с нами играть?
Чемпионат Европы точно пропустим. Следующий чемпионат мира, который будет проводиться в США и Канаде, ну давайте будем объективными, маловероятно, что США постараются нас туда допустить, – сказал экс-игрок «Зенита».
В январе рабочая группа РФС начала переговоры с УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры. Следующая встреча пройдет в феврале – сообщается, что на ней будут присутствовать представители МОК и ФИФА.
Но теннисисты наши играют же. Все прекрасно знают что они из России и ничего, жмут руки и играют.
Если боитесь ехать в Россию- игра на нейтральном поле, но и ответная игра тоже должна быть на нейтральном поле.
А за отказ играть - технарь, несколько технарей и будут играть как миленькие
Вопрос в жёсткости и желании федерации
Никто не будет пачкать руки в делишках с россией ) за искалечением таких страна как иран и северная корея !
вот твои друзья - белорусь ,иран и СК))
А что в нём оскорбительного? Или что?