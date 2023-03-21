Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции (L’Equipe)

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Уго Льорис Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции. 

Как сообщает L’Equipe, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам выбрал 24-летнего форварда «ПСЖ» преемником Уго Льориса

36-летний голкипер решил завершить выступления за национальную команду после ЧМ-2022 в Катаре. Французы на турнире дошли до финала, где уступили Аргентине в серии пенальти. 

Мбаппе провел за сборную Франции 66 матчей, в которых забил 36 голов. В составе команды он выиграл ЧМ-2018 в России. 

В пятницу сборная Франции дома сыграет с Нидерландами в матче квалификации Евро‑2024.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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49 комментариев

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Alexandr Donskoy
Юродец капитан светлокожей Франции?))
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Shikari
Ответ AnMe
Плохое решение Поставили бы Жиру, а не его Что в клубе никакой капитан, что там там будет никаким Пару обычных предложений с финала его раскрутили и начали толкать его как вдохновителя в финале Уверен даже Гризманн был бы не хуже, чем он
Гризманн ещё куда не шло, но не Жиру, зачем одного 36 летнего капитана менять на второго 36 летнего капитана?
Жиру, скорее всего, или сам закончит скоро или его перестанут вызывать - ведь есть же Коло-Муани
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bestttttttofthebest
Сейчас черепашка начнет читать комменты на спортсе и осудит
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Shikari
ну если подумать, 100% игроками старта во Франции сейчас это Варан и Гризманн.
Ну не Рабьё же или Погба капитаном делать?
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Muhammad Juraev
Ответ Moscwow
Что рвал Месси с 7 пенками в 7 матчах? (5 в игре и 2 в сериях)
Ваши пуканы точно)
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Beriya
Звиздец сборной, токсик ее угробит, теперь максимум 1/4
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Number_2
Ответ Nottingham Forecast
Фарида Харисова обиделась на правду и в ЧС кинула) Ну ничего, здесь напишу) Ты погляди-ка) Месси, который то же самое весь плей-офф и финал делал - это поставили 45 липовых пенок на купленном шейхами чемпионате мира) А Мбаппе, который 2 пенальти в финале бил - это за уши вытащил 😄 Боже, ну как можно быть такими "людьми")))
"поставили 45 липовых пенок на купленном шейхами чемпионате мира" - пруфы, пожалуйста, и разжуйте, почему каждая пенка "липовая" на ваш личный взгляд?
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Евгений Солёнов
Ответ 2vdhrvmmzf
Рвал жопу на одиннадцатиметровой отметке
пенальти,это лотерея
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Moscwow
Ответ truboprovodchik2019
Ого, вы уже пенальти в серии пытаетесь считать? Что дальше, голы на разминке как доказательство купленного ЧМ?
Все пошло с великих предголевых. А еще напомню, когда гений в прошлом сезоне забил целых 6 мячей, вы считали ему штанги, которые не давали гению класть пачками
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Тор 100
Ошибка что капитаном стал эгоист
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Nottingham Forecast
Фарида Харисова обиделась на правду и в ЧС кинула) Ну ничего, здесь напишу) Ты погляди-ка) Месси, который то же самое весь плей-офф и финал делал - это поставили 45 липовых пенок на купленном шейхами чемпионате мира) А Мбаппе, который 2 пенальти в финале бил - это за уши вытащил 😄 Боже, ну как можно быть такими "людьми")))
Согласен, как можно болеть за Роналду, который переписывает голы партнеров на себя, избивает детей, швыряет повязку. Зачем Меське купили ЧМ если могли Катару? 🤣
Ладно это сложно для фанатов шикарных голов в ворота Абхи
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Боевой Бурят Путина
Высоко ценю игровые качества Мбаппе, но по сути своей он не капитан. Здесь все вспоминают финал ЧМ, а на Евро-2020 он как сыграл со Швейцарией? А самое главное, на атмосферу в раздевалке влияет не всегда положительно. И в клубе, и в сборной конфликты
+4
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Сергей Анисимов
Ответ 2vdhrvmmzf
Рвал жопу на одиннадцатиметровой отметке
Расскажи это Тчуамени с Команом про 11-ти метровые отметки. Не смогли по одному пенальти забить, не говоря чтоб 4 забить. Или Дембеле расскажи который Ди Марию завалил в глупой ситуации не предвещающей ничего плохого. Ушедший на замену в первом тайме.

P.S. Не фанат Мбаппе, но его вклад в результат финального матча наверное самый весомый в матче, даже не смотря что два мяча с пенальти забиты
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Stas Nadtochy
Какой из Мбаппе капитан. Он слишком молодой и капризный и не может вести за собой команду, он скорее обычный игрок, которому самому нужен капитан
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truboprovodchik2019
Ответ Moscwow
Что рвал Месси с 7 пенками в 7 матчах? (5 в игре и 2 в сериях)
Ого, вы уже пенальти в серии пытаетесь считать? Что дальше, голы на разминке как доказательство купленного ЧМ?
+3
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Dowlet Gandymow
Ответ Jaxongir Shodiev
Гриз сам скоро закончит. Нужен же кто-то молодой на несколько лет
а могли бы и дать ему, пока он не завершит карьеру,
считаю несправедливым так с ним обращаться
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Ростов-на-Дону
Пыль с него только сотрите!
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bulldozer
Кстати, заметил, что после того, как Мбаппе стал регулярно играть с капитанской повязкой в ПСЖ, то и уровень его сдал.
Словно давит она на него. Не дорос пока. Лично моё мнение.
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Born is the King
Лидер сборной. Заслуженно
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AnMe
Плохое решение
Поставили бы Жиру, а не его
Что в клубе никакой капитан, что там там будет никаким
Пару обычных предложений с финала его раскрутили и начали толкать его как вдохновителя в финале
Уверен даже Гризманн был бы не хуже, чем он
+5
-2
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Jaxongir Shodiev
Ответ Dowlet Gandymow
Griezmann
Гриз сам скоро закончит. Нужен же кто-то молодой на несколько лет
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Ivan Konstantinov
А где Гризманн?! Антуан достроен капитанвства !!!💪
+8
-2
+6
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Вася И
Ответ 2vdhrvmmzf
Рвал жопу на одиннадцатиметровой отметке
ты про леонельти пенальтевич месси?
+1
-6
-5
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bolshovandrey
Ответ 2vdhrvmmzf
Рвал жопу на одиннадцатиметровой отметке
Забил первый гол с игры, положивший начало камбэку. Второй пенальти заработали после его удара.
Да, пенальти в такой напряженной обстановке тоже надо забить.
+1
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Dowlet Gandymow
Ответ Jaxongir Shodiev
Если не он, то кто?
Griezmann
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