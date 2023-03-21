Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции (L’Equipe)

стал новым капитаном сборной Франции.

Как сообщает L’Equipe, главный тренер «трехцветных» выбрал 24-летнего форварда « » преемником .

36-летний голкипер решил завершить выступления за национальную команду после ЧМ-2022 в Катаре. Французы на турнире дошли до финала, где уступили Аргентине в серии пенальти.

Мбаппе провел за сборную Франции 66 матчей, в которых забил 36 голов. В составе команды он выиграл ЧМ-2018 в России.

В пятницу сборная Франции дома сыграет с Нидерландами в матче квалификации Евро‑2024.

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