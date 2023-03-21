Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции (L’Equipe)
Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции.
Как сообщает L’Equipe, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам выбрал 24-летнего форварда «ПСЖ» преемником Уго Льориса.
36-летний голкипер решил завершить выступления за национальную команду после ЧМ-2022 в Катаре. Французы на турнире дошли до финала, где уступили Аргентине в серии пенальти.
Мбаппе провел за сборную Франции 66 матчей, в которых забил 36 голов. В составе команды он выиграл ЧМ-2018 в России.
В пятницу сборная Франции дома сыграет с Нидерландами в матче квалификации Евро‑2024.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Жиру, скорее всего, или сам закончит скоро или его перестанут вызывать - ведь есть же Коло-Муани
Ну не Рабьё же или Погба капитаном делать?
Ладно это сложно для фанатов шикарных голов в ворота Абхи
P.S. Не фанат Мбаппе, но его вклад в результат финального матча наверное самый весомый в матче, даже не смотря что два мяча с пенальти забиты
считаю несправедливым так с ним обращаться
Словно давит она на него. Не дорос пока. Лично моё мнение.
Поставили бы Жиру, а не его
Что в клубе никакой капитан, что там там будет никаким
Пару обычных предложений с финала его раскрутили и начали толкать его как вдохновителя в финале
Уверен даже Гризманн был бы не хуже, чем он
Да, пенальти в такой напряженной обстановке тоже надо забить.