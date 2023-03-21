Директор «Брайтона» о 70 млн фунтов от «Арсенала» за Кайседо: «Этого хватило бы только на половину игрока. Мы не называем суммы, все цифры в СМИ не от нас»
Директор «Брайтона» опроверг информацию о предложении «Арсенала» по Мойсесу Кайседо.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе предложил 70 миллионов фунтов за 21-летнего полузащитника, но «Брайтон» отклонил предложение лондонцев. В начале марта Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.
«Этого было бы достаточно лишь в том случае, если бы они хотели половину игрока.
Если без шуток, то мы не разглашаем [требуемые] суммы. Нам смешно, когда мы видим цифры в СМИ, потому что все это исходит не от нас», – сказал Пол Барбер в подкасте The Beautiful Game.
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Вроде всё нормально у них было.
Брайтон ставит такие цены,потому что им не нужно продавать игроков,чтобы чувствовать себя хорошо.
АПЛ богатая лига,почему Брайтон должен дёшево продавать?
Хочешь бери…
Нет?
Ладно,нам самим пригодится…
Жезус,Нкетиа,Балогун….
Куда ещё то?
У Жезуса огромная зарплата,ну какой Осимхен…
Арсеналу два трансфера нужно,сменщик Сака и центр. плзщ.
Всё,по идее команда в порядке.
Только если кто-то уйдёт,тогда может купят.
Самый дорогой защитник-80 млн.
Самый дорогой нападающий-222 млн.
Они могут себе позволить дорогие трансферы,но они не переплачивают.
Только три клуба в АПЛ платят столько,сколько им говорят,если им нужен этот игрок : МЮ,МС,Челси.
Остальные в этом плане,более экономные(жадные или бережливые).