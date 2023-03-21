Директор «Брайтона» о 70 млн фунтов от «Арсенала» за Кайседо: «Этого хватило бы только на половину игрока. Мы не называем суммы, все цифры в СМИ не от нас»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Пол Барбер деньги Мойсес Кайседо Футбол

Директор «Брайтона» опроверг информацию о предложении «Арсенала» по Мойсесу Кайседо.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе предложил 70 миллионов фунтов за 21-летнего полузащитника, но «Брайтон» отклонил предложение лондонцев. В начале марта Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.

«Этого было бы достаточно лишь в том случае, если бы они хотели половину игрока.

Если без шуток, то мы не разглашаем [требуемые] суммы. Нам смешно, когда мы видим цифры в СМИ, потому что все это исходит не от нас», – сказал Пол Барбер в подкасте The Beautiful Game.

Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?

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17 комментариев

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jem777
Начинают уже торговаться значит, 140 хотят ага.)))
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Доминатор3000
Ответ Nekitruban
Нельзя игроков за такие деньги покупать! Нормальный думающий менеджмент не должен тратить на не сформировавшегося игрока по 80-100млн. Вероятность того что игрок реально стоит таких денег 1/4. А значит вы реально приобретаете игрока за 280 лямов. Это показала бездарная покупка Пепе. А пока такие мешки как Челси не будут наказаны за нарушение ФФП. Брайтон будет выставлять такие цены за 19 игрока.
А Челси что-то нарушил?
Вроде всё нормально у них было.
Брайтон ставит такие цены,потому что им не нужно продавать игроков,чтобы чувствовать себя хорошо.
АПЛ богатая лига,почему Брайтон должен дёшево продавать?
Хочешь бери…
Нет?
Ладно,нам самим пригодится…
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vals1702
а так можно - по частям ?
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Доминатор3000
Ответ Amalfitano
Дык я не про деньги. Я про то, что Осимхена и других звёзд не завлечь в клуб который не выигрывает титулы и не участвует в ЛЧ. А так ... Ливерпулю и Челси будет сложнее привлечь звёзд первой величины если они не попадут в ЛЧ.
А зачем Арсеналу Осимхен?))
Жезус,Нкетиа,Балогун….
Куда ещё то?
У Жезуса огромная зарплата,ну какой Осимхен…
Арсеналу два трансфера нужно,сменщик Сака и центр. плзщ.
Всё,по идее команда в порядке.
Только если кто-то уйдёт,тогда может купят.
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Gagarin Party
Ответ elaman kojogeldiev
Когда перспективный бегунок из УПЛ стоит 80 млн, то один из лучших опорников в АПЛ, куда дороже будет
через несколько лет за миллиарды покупать будут.наверно.
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алекс голудин
Ни зимой, ни летом, ни в один из моментов его карьеры, никто не купит его за 140 млн, он помимо отбора, ещё должен феерить как Яя Туре в лучшие годы. А этого в нем не заложено.
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Nekitruban
Нельзя игроков за такие деньги покупать! Нормальный думающий менеджмент не должен тратить на не сформировавшегося игрока по 80-100млн. Вероятность того что игрок реально стоит таких денег 1/4. А значит вы реально приобретаете игрока за 280 лямов. Это показала бездарная покупка Пепе. А пока такие мешки как Челси не будут наказаны за нарушение ФФП. Брайтон будет выставлять такие цены за 19 игрока.
+2
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Amalfitano
Ответ Доминатор3000
Арсеналу не нужна АПЛ,чтобы покупать. Они могут себе позволить дорогие трансферы,но они не переплачивают. Только три клуба в АПЛ платят столько,сколько им говорят,если им нужен этот игрок : МЮ,МС,Челси. Остальные в этом плане,более экономные(жадные или бережливые).
Дык я не про деньги. Я про то, что Осимхена и других звёзд не завлечь в клуб который не выигрывает титулы и не участвует в ЛЧ. А так ... Ливерпулю и Челси будет сложнее привлечь звёзд первой величины если они не попадут в ЛЧ.
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Николай Иванов
Ну так им половина и нужна,ноги Джаке пришьют😅
у Джаки все отлично в этом сезоне
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kustarnik555@gmail.com
Ответ elaman kojogeldiev
Когда перспективный бегунок из УПЛ стоит 80 млн, то один из лучших опорников в АПЛ, куда дороже будет
один из лучших опорников мира на данную минуту уже в Арсенале
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Доминатор3000
Ответ elaman kojogeldiev
Когда перспективный бегунок из УПЛ стоит 80 млн, то один из лучших опорников в АПЛ, куда дороже будет
Игроки атаки всегда дороже.
Самый дорогой защитник-80 млн.
Самый дорогой нападающий-222 млн.
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Николай Иванов
Ну так им половина и нужна,ноги Джаке пришьют😅
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elaman kojogeldiev
Когда перспективный бегунок из УПЛ стоит 80 млн, то один из лучших опорников в АПЛ, куда дороже будет
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Mr@k
это видимо намёк на то что за Троссара не доплатили...))
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Доминатор3000
Ответ Amalfitano
Вот попадёт Арсенал в ЛЧ, победит в АПЛ и тогда можно будет купить 2-3 игрока по таким ценам. Могут и на Осимхена замахнуться.
Арсеналу не нужна АПЛ,чтобы покупать.
Они могут себе позволить дорогие трансферы,но они не переплачивают.
Только три клуба в АПЛ платят столько,сколько им говорят,если им нужен этот игрок : МЮ,МС,Челси.
Остальные в этом плане,более экономные(жадные или бережливые).
+3
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Александр Зубков
Ответ Amalfitano
Вот попадёт Арсенал в ЛЧ, победит в АПЛ и тогда можно будет купить 2-3 игрока по таким ценам. Могут и на Осимхена замахнуться.
Вот уж от кого не ожидал- " выйграет".
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Amalfitano
Вот попадёт Арсенал в ЛЧ, победит в АПЛ и тогда можно будет купить 2-3 игрока по таким ценам. Могут и на Осимхена замахнуться.
+4
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