Директор «Брайтона» о 70 млн фунтов от «Арсенала» за Кайседо: «Этого хватило бы только на половину игрока. Мы не называем суммы, все цифры в СМИ не от нас»

Директор «Брайтона» опроверг информацию о предложении « » по .

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в январе предложил 70 миллионов фунтов за 21-летнего полузащитника, но «Брайтон» отклонил предложение лондонцев. В начале марта Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.

«Этого было бы достаточно лишь в том случае, если бы они хотели половину игрока.

Если без шуток, то мы не разглашаем [требуемые] суммы. Нам смешно, когда мы видим цифры в СМИ, потому что все это исходит не от нас», – сказал Пол Барбер в подкасте The Beautiful Game.

Кайседо – новая звезда «Брайтона». Чем он привлек «Арсенал» и «Челси»?

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