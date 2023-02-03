Агент Кайседо недоволен поведением «Брайтона»: «У вас есть предложения, Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности больше может не быть»
Агент Мойсеса Кайседо недоволен поведением «Брайтона» во время трансферного окна.
«Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло 70 млн фунтов, но клуб отклонил их.
«Вы получили предложения, они перед вами, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть», – сказал Мануэль Сиерра.
Также Сиерра прокомментировал заявление Кайседо, в котором он попрощался с «Брайтоном».
«В этом заявлении он выражает свое желание и благодарность клубу, ведь они дали ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдет», – добавил Сиерра.
Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали
Он там такое трогательное прощальное письмо написал, а его не отпустили
Лучше бы о футболе думал
У парня контракт до лета 2025г, пусть играет и отрабатывает, иначе он только испортит свою репутацию. Игрок, проведший только два десятка игр в основе не должен диктовать условия клубу, который сделал из него приличного игрока.
Другое дело, что 70 млн могут не предложить уже Брайтону