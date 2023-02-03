Агент Кайседо недоволен поведением «Брайтона»: «У вас есть предложения, Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности больше может не быть»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон агенты Мойсес Кайседо Футбол

Агент Мойсеса Кайседо недоволен поведением «Брайтона» во время трансферного окна.

«Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло 70 млн фунтов, но клуб отклонил их.

«Вы получили предложения, они перед вами, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть», – сказал Мануэль Сиерра.

Также Сиерра прокомментировал заявление Кайседо, в котором он попрощался с «Брайтоном».

«В этом заявлении он выражает свое желание и благодарность клубу, ведь они дали ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдет», – добавил Сиерра.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали

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11 комментариев

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Okaka
Кайседо должен помочь попасть клубу в еврокубки
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Zhenya. Rogachev
Это не первый и не последний случай когда надо вовремя продавать,а вспомнить торги и суммы хусем уара из Лиона ,за кулибали из Наполи сколько предлогали и за сколько в итоге купили?надо вовремя продавать, может в будущем появится другой игрок и за меньшие деньги и 70уже никто не даст.
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gukmamop
Он намекает, что на тренировке Кайседо ногу сломают
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V Galperin
Ответ Ice Cold
Бедный Кайседо Он там такое трогательное прощальное письмо написал, а его не отпустили Лучше бы о футболе думал
Агент сказал, что это письмо они составили Кайседо, так что там особой вины его нет. У парня от большой суммы и агентских сказок немного снесло голову, но я думаю руководство Брайтона быстро поставит её на место - они в этом плане опыт имеют.
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Ice Cold
Бедный Кайседо
Он там такое трогательное прощальное письмо написал, а его не отпустили
Лучше бы о футболе думал
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V Galperin
Агента конечно очень волнуют комиссионные, сейчас и побольше. А Брайтону нужен игрок в этом сезоне, пока они не подыскали адекватную замену к следующему.
У парня контракт до лета 2025г, пусть играет и отрабатывает, иначе он только испортит свою репутацию. Игрок, проведший только два десятка игр в основе не должен диктовать условия клубу, который сделал из него приличного игрока.
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RealJon
Если продолжить играть так у него точно будет возможности.
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Игорь Гурьев
Ответ Давид Agabekyan
А у Мойзеса есть контракт и клуб ему ничего не должен. Либо пусть разрывает контракт за свой счёт, либо пусть его отрабатывает. Что такого предложения больше не будет, это проблемы Брайтона а не игрока
Мне кажется, 70 млн за него могут больше и не предложить, а для «Брайтона» это большая сумма
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pack25
Если продолжит показывать свой уровень, то летом перейдёт в другой клуб. Арсеналу он нужен будет, да и другие клубы явно будут смотреть за игроком.
Другое дело, что 70 млн могут не предложить уже Брайтону
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кuraakula belov
Очевидно, что у Кайседо, если его талант не пузырь, будет ещё уйма шансов перейти в топ и выиграть АПЛ/ЛЧ. Если за чувака в 21 год предлагают £70 млн, почему дальше должны отвернуться? В крайнем случае в конец испортит отношения с Брайтоном, посидит на скамейке полгода и уйдёт за 45-50 в 22-23 года, если контракт раньше не кончится
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Давид Agabekyan
А у Мойзеса есть контракт и клуб ему ничего не должен. Либо пусть разрывает контракт за свой счёт, либо пусть его отрабатывает. Что такого предложения больше не будет, это проблемы Брайтона а не игрока
+17
-5
+12
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