Агент Кайседо недоволен поведением «Брайтона»: «У вас есть предложения, Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности больше может не быть»

Агент Мойсеса Кайседо недоволен поведением « » во время трансферного окна.

«Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло 70 млн фунтов, но клуб отклонил их.

«Вы получили предложения, они перед вами, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть», – сказал Мануэль Сиерра.

Также Сиерра прокомментировал заявление Кайседо, в котором он попрощался с «Брайтоном».

«В этом заявлении он выражает свое желание и благодарность клубу, ведь они дали ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдет», – добавил Сиерра.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали