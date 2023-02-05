«Брайтон» считает, что Кайседо будет стоить дороже 70 млн фунтов. Вероятно, хавбек уйдет летом – его хотят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

Мойсес Кайседо, скорее всего, уйдет из «Брайтона» летом – за ним следят 3 топ-клуба АПЛ.

Напомним, в ходе январского трансферного окна «Брайтон» отказался продать Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов, а затем отклонил предложения «Арсенала» на 60 млн фунтов и на 70 млн фунтов с учетом бонусов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Брайтон» хотел сохранить игрока зимой, так как понимал, что летом цена на него будет гораздо выше 70 млн фунтов.

Люди, близкие к «Брайтону», и сам игрок ожидают, что летом он перейдет в топ-клуб. Кайседо остается в списке потенциальных целей «Арсенала». «Челси» и «Ливерпуль» тоже следят за ним.

В этом сезоне у 21-летнего полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 22 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Доников
Я не понимаю в чём суть кайседо, за что популярность?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Балышев
Челси за сотку заберёт,солить будет таланты,что бы ни кому не достались, конкуренция же.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gani
Ответ Vogres
Брайтон действует по логике «ну раз за Мудрика заплатили 70+40 и за Энцо 120, то и за Кайседо 70 мало»
Только переплачивал всегда один и тот же буратина. и лавка там прикрылась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Сиукаев
разберут по частьям такую симпатичную команду,кровожадные акулы. как в своё времья сделали и с Лестером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Шутники. Как раз игроки стоят дороже зимой, когда клубы в спешке покупают игроков посреди сезона. Асренал давал 90 млн евро, надо было продавать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
problemzz9
Ответ Darkhan Darkhan
Перегретый английский рынок, чувствую что скоро лопнет, много шальных денег стало.
с чего ему лопать, тут все реально подкрепленно тв контрактом, большими спонсорскими контрактами, состоятельными владельцами, это тебе не сериа а начала нулевых, чтобы лопнуться
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Ливерпуль проявит интерес, но не более, Арсенал узнает цену и сообщит Челси, ну а Челси купит и отдаст в аренду)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лукашин Петр
АПЛ сошла с ума…
Единственное, что радует, так это то, что клубы типа Брайтона хорошенько зарабатывают на этом и развиваются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Брайтон его не отдал, потому что по игре вполне способны в еврокубки попасть, а на игру тройки в центре поля (Кайседо-Мак Аллистер-Лаллана) очень приятно смотреть. 🤩
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
После фейла с малороссийским поленом ничего удивительного
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
клубы АПЛ взвинтили рынок, так что всё возможно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Ответ Vogres
Брайтон действует по логике «ну раз за Мудрика заплатили 70+40 и за Энцо 120, то и за Кайседо 70 мало»
Что логично. Он показал себя на уровне АПЛ, ровесник Мудрика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HellLight
Ответ Блуждающий странник
Брайтон продал Кукурелью за 65, а Кайседо явно посильнее и перспективнее будет. Так что это Брайтон будет тушить богатые клубы
покупка кукурельи это вообще мем какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vogres
Брайтон действует по логике «ну раз за Мудрика заплатили 70+40 и за Энцо 120, то и за Кайседо 70 мало»
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
70 летом и не копейки больше! Брайтон надо притушить с их амбициями!
Брайтон продал Кукурелью за 65, а Кайседо явно посильнее и перспективнее будет. Так что это Брайтон будет тушить богатые клубы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Три самых отвратных клуба АПЛ.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куй Покагорячев
Или без мотивации сольет остаток сезона и уйдет за 30
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
ошибка) летом на рынке еще будут райс и онана из эвертона. грамотнее всего поступила бенфика.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сандыбек Хусаинов
Проорал когда Кайседо попрощался, первый раз на моей памяти такое
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Посохов
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
70 летом и не копейки больше! Брайтон надо притушить с их амбициями!
Да какие 70. Ему 30 максимум цена.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
70 летом и не копейки больше! Брайтон надо притушить с их амбициями!
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Перегретый английский рынок, чувствую что скоро лопнет, много шальных денег стало.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрей быцюк
🤷🤡
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий