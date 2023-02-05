«Брайтон» считает, что Кайседо будет стоить дороже 70 млн фунтов. Вероятно, хавбек уйдет летом – его хотят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси»
Мойсес Кайседо, скорее всего, уйдет из «Брайтона» летом – за ним следят 3 топ-клуба АПЛ.
Напомним, в ходе январского трансферного окна «Брайтон» отказался продать Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов, а затем отклонил предложения «Арсенала» на 60 млн фунтов и на 70 млн фунтов с учетом бонусов.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Брайтон» хотел сохранить игрока зимой, так как понимал, что летом цена на него будет гораздо выше 70 млн фунтов.
Люди, близкие к «Брайтону», и сам игрок ожидают, что летом он перейдет в топ-клуб. Кайседо остается в списке потенциальных целей «Арсенала». «Челси» и «Ливерпуль» тоже следят за ним.
В этом сезоне у 21-летнего полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 22 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали
Единственное, что радует, так это то, что клубы типа Брайтона хорошенько зарабатывают на этом и развиваются