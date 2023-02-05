«Брайтон» считает, что Кайседо будет стоить дороже 70 млн фунтов. Вероятно, хавбек уйдет летом – его хотят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси»

, скорее всего, уйдет из « » летом – за ним следят 3 топ-клуба .

Напомним, в ходе январского трансферного окна «Брайтон» отказался продать Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов, а затем отклонил предложения «Арсенала» на 60 млн фунтов и на 70 млн фунтов с учетом бонусов.

Как сообщает журналист , «Брайтон» хотел сохранить игрока зимой, так как понимал, что летом цена на него будет гораздо выше 70 млн фунтов.

Люди, близкие к «Брайтону», и сам игрок ожидают, что летом он перейдет в топ-клуб. Кайседо остается в списке потенциальных целей «Арсенала». «Челси» и « » тоже следят за ним.

В этом сезоне у 21-летнего полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 22 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали