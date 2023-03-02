«Арсенал» хочет подписать минимум 4 игроков летом – 2 хавбеков, вингера и левого защитника. Клуб уверен, что опередит «Челси» в борьбе за Райса

Теги Марсель Челси Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал возможные трансферы Реймс Кристал Пэлас Брайтон Гранит Джака Киран Тирни Альбер-Мбойо Локонга Деклан Райс Эмил Смит-Роу Нуну Тавареш Мойсес Кайседо Фоларин Балогун Футбол

«Арсенал» намерен значительно усилиться летом.

По данным The Times, за счет потенциального дохода от попадания в Лигу чемпионов лондонский клуб планирует подписать как минимум четырех новичков в летнее трансферное окно. Микель Артета хочет, чтобы состав «Арсенала» пополнили два центральных полузащитника, вингер и, возможно, левый защитник.

Частично покупки могут профинансировать за счет продажи некоторых игроков. В одну из сделок могут включить Кирана Тирни. Продать могут Альбера-Мбойо Локонга, выступающего за «Кристал Пэлас» на правах аренды, и Нуну Тавареша, играющего за «Марсель».

«Арсенал» уверен, что опередит «Челси» в борьбе за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, трансфер которого обойдется примерно в 80 млн фунтов (около 90 млн евро). Также «канониры» могут возобновить интерес к хавбеку «Брайтона» Мойсесу Кайседо.

«Арсенал» считает, что должен обладать куда более глубоким составом, чтобы соответствовать требованиям Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Клубу предстоит принять решения по будущему Эмила Смит-Роу, который очень мало играл в этом сезоне из-за травм, а также Фоларина Балогуна, который выступает за «Реймс» на правах аренды и в списке лучших бомбардиров Лиги 1 уступает только Килиану Мбаппе. Балогун вряд ли захочет возвращаться в «Арсенал», чтобы быть третьим вариантом на позицию нападающего.

Также «Арсеналу» придется решить, продлевать ли контракт с Гранитом Джакой. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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43 комментария

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Alex69ander
Ответ Benner
Ты моя послушная)) Продолжай, прододжай)) Мне нравится, что ты пыжишься и пишешь целый роман в ответ на мой тролл))
Кем бы ты не считала себя - сыном, дочерью, скyнсом или енотом, собакой или кошкой или может даже Кончитой Вюрст - запомни одну вешь - папа всегда будет гордиться тобой и любить до конца... До конца...
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#SharkTeam
Уже много тратят. А Венгер все перебивался
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Ignat Tikhanin
Ответ Tahir Turk
Левый защ? А Зинченко ?
Продают Тирни и Тавареша. Нужна подмена. К тому же подмена в лице умного футболиста.

Несмотря на все плюсы, Тавареш и Тирни не тянут уровень продвижения мяча, который даёт Зина.

Идеальный вариант — это Канселу. Но уверен, что он останется в Баварии или перейдет в Реал вместо Карвахаля.

Пока не вижу альтернативы Зинченко. Вчера он ещё раз доказал, что является одним из главных звеньев в игре канониров.
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TrueGooner
Нужно уже сейчас готовить равноценную замену для Парти, нужно учитывать возраст. Райс или Кайседо?
Писали, что Тирни недоволен малым количеством игрового времени и хочет уйти. Тавареша продавать, Джаку переподписывать.
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dmitriy
Смит Роу не трогать, умный игрок, свой воспитанник, наберет форму будут с Сакой рвать всех. Да и Тирни тоже пахарь, для глубины состава очень пригодится......
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очумелый
Если покупать крутого забивалу, то и Кешу и балогана продадут.Но условный мбампе или холанн даже и не подумают смотреть в нашу сторону.У них или бабки ,это ПСЖ мю МС ,или Реал с барсой.
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Tun
Ответ batterbin
В нынешнем Челси даже Мбаппе стал бы ноунеймом... Таковы реалии. Но, вскоре все может поменяться. И, скорее всего, начнут таки с тренера. Поттер не вывозит...
а может и не поменяться
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Бухгалтер2021
для начала надо играть в лч брать кубки
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Benner
Ответ Alex69ander
Передавай парню своему привет и пожалуйста пусть там поосторожнее с моим сыном, ой пардон.. с дочерью, с доченькой, а то придется забирать тебя и везти к урологу... или практологу или кто вас там теребит после внутренних повреждений, не теряйся, на связи
Ты моя послушная)) Продолжай, прододжай))
Мне нравится, что ты пыжишься и пишешь целый роман в ответ на мой тролл))
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Alex69ander
Ответ Benner
Продолжай скулить, мне нравится)
Передавай парню своему привет и пожалуйста пусть там поосторожнее с моим сыном, ой пардон.. с дочерью, с доченькой, а то придется забирать тебя и везти к урологу... или практологу или кто вас там теребит после внутренних повреждений, не теряйся, на связи
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Шамиль Зигантдинов
Ответ Seadog
Нужна подмена Парти, и еще один Нападающий - Балогун был бы идеален. Смит Роу, если форму наберет сможет закрывать позиции ЭдегораСака.
Эмиль СР с другого фланга играет обычно, скорее он опция на другую схему когда надо перестроиться, и его позиция слева или оттянутыми форвардом
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batterbin
Ответ Tun
можно попробовать ноунейма у Челси без ударов в створ купить лямов за 20-25
В нынешнем Челси даже Мбаппе стал бы ноунеймом... Таковы реалии. Но, вскоре все может поменяться. И, скорее всего, начнут таки с тренера. Поттер не вывозит...
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Benner
Ответ Alex69ander
Герб твой заметил.... Не правильно я сына вырастил, все-таки... Не досмотрел... Надо было запрещать тебе слушать Элтона и Джорджа Майкла когда была возможность, теперь уже поздно тебя менять, ты тот кто ты есть ...
Продолжай скулить, мне нравится)
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Alex69ander
Ответ Benner
О, уже заскулил🤣
Герб твой заметил.... Не правильно я сына вырастил, все-таки...
Не досмотрел...
Надо было запрещать тебе слушать Элтона и Джорджа Майкла когда была возможность, теперь уже поздно тебя менять, ты тот кто ты есть ...
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Benner
Ответ Alex69ander
Сынок, какими судьбами??)) Все еще не потухло с прошлого раза??)) Ну давай повторим!
О, уже заскулил🤣
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f0rmoceft
Все правильно, чтобы закрепить успешный сезон, необходима нормальная скамейка, тогда и в следующем году смогут конкурировать
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Kalahun
приятная головная боль )
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Озил, озю и буду озить
Ответ Seadog
Нужна подмена Парти, и еще один Нападающий - Балогун был бы идеален. Смит Роу, если форму наберет сможет закрывать позиции ЭдегораСака.
Балоган вообще не для футбола Арсенала. Почти все голы забивает против высокой линии обороны. В командной игре почти не замечен
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alexis2020
Ответ DolJun
так балогун вернется
он больше подходит для игры вторым номером, но да, ему точно стоит дать шанс
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Seadog
Нужна подмена Парти, и еще один Нападающий - Балогун был бы идеален. Смит Роу, если форму наберет сможет закрывать позиции ЭдегораСака.
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Morning Again
С выходом в ЛЧ Арсеналу однозначно нужно углублять состав. Но в это летнее ТО я, как болельщик канониров, буду спокоен. Учитывая качество футбола, который строит Доминатор, и результат, который показывает команда в этом сезоне, сейчас намного больше шансов на подписание топовых футболистов, чем несколько лет назад.
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Niko [Ars]
Ответ Alex69ander
Интерес к этому игроку был задолго до того, как Ньюкасл стал нынешним Ньюкаслом
Был. только ты пишешь летом, как будто прошлым летом был реальный вариант его взять)
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Alex69ander
Ответ Niko [Ars]
каким летом, дружище перед прошлым летом он полгода как в Ньюкасл перешёл, думаешь его бы отпустили в Арсенал))))?
Интерес к этому игроку был задолго до того, как Ньюкасл стал нынешним Ньюкаслом
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DolJun
Ответ аполо
А как насчет напа?
так балогун вернется
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аполо
А как насчет напа?
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