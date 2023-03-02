«Арсенал» хочет подписать минимум 4 игроков летом – 2 хавбеков, вингера и левого защитника. Клуб уверен, что опередит «Челси» в борьбе за Райса
«Арсенал» намерен значительно усилиться летом.
По данным The Times, за счет потенциального дохода от попадания в Лигу чемпионов лондонский клуб планирует подписать как минимум четырех новичков в летнее трансферное окно. Микель Артета хочет, чтобы состав «Арсенала» пополнили два центральных полузащитника, вингер и, возможно, левый защитник.
Частично покупки могут профинансировать за счет продажи некоторых игроков. В одну из сделок могут включить Кирана Тирни. Продать могут Альбера-Мбойо Локонга, выступающего за «Кристал Пэлас» на правах аренды, и Нуну Тавареша, играющего за «Марсель».
«Арсенал» уверен, что опередит «Челси» в борьбе за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, трансфер которого обойдется примерно в 80 млн фунтов (около 90 млн евро). Также «канониры» могут возобновить интерес к хавбеку «Брайтона» Мойсесу Кайседо.
«Арсенал» считает, что должен обладать куда более глубоким составом, чтобы соответствовать требованиям Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Клубу предстоит принять решения по будущему Эмила Смит-Роу, который очень мало играл в этом сезоне из-за травм, а также Фоларина Балогуна, который выступает за «Реймс» на правах аренды и в списке лучших бомбардиров Лиги 1 уступает только Килиану Мбаппе. Балогун вряд ли захочет возвращаться в «Арсенал», чтобы быть третьим вариантом на позицию нападающего.
Также «Арсеналу» придется решить, продлевать ли контракт с Гранитом Джакой. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.
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Несмотря на все плюсы, Тавареш и Тирни не тянут уровень продвижения мяча, который даёт Зина.
Идеальный вариант — это Канселу. Но уверен, что он останется в Баварии или перейдет в Реал вместо Карвахаля.
Пока не вижу альтернативы Зинченко. Вчера он ещё раз доказал, что является одним из главных звеньев в игре канониров.
Писали, что Тирни недоволен малым количеством игрового времени и хочет уйти. Тавареша продавать, Джаку переподписывать.
Мне нравится, что ты пыжишься и пишешь целый роман в ответ на мой тролл))
Не досмотрел...
Надо было запрещать тебе слушать Элтона и Джорджа Майкла когда была возможность, теперь уже поздно тебя менять, ты тот кто ты есть ...