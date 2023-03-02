«Арсенал» намерен значительно усилиться летом.

По данным The Times, за счет потенциального дохода от попадания в лондонский клуб планирует подписать как минимум четырех новичков в летнее трансферное окно. хочет, чтобы состав « » пополнили два центральных полузащитника, вингер и, возможно, левый защитник.

Частично покупки могут профинансировать за счет продажи некоторых игроков. В одну из сделок могут включить Кирана Тирни. Продать могут Альбера-Мбойо Локонга, выступающего за « » на правах аренды, и Нуну Тавареша, играющего за « ».

«Арсенал» уверен, что опередит «Челси» в борьбе за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, трансфер которого обойдется примерно в 80 млн фунтов (около 90 млн евро). Также «канониры» могут возобновить интерес к хавбеку «Брайтона» Мойсесу Кайседо.

«Арсенал» считает, что должен обладать куда более глубоким составом, чтобы соответствовать требованиям Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Клубу предстоит принять решения по будущему Эмила Смит-Роу, который очень мало играл в этом сезоне из-за травм, а также Фоларина Балогуна, который выступает за «Реймс» на правах аренды и в списке лучших бомбардиров Лиги 1 уступает только Килиану Мбаппе. Балогун вряд ли захочет возвращаться в «Арсенал», чтобы быть третьим вариантом на позицию нападающего.

Также «Арсеналу» придется решить, продлевать ли контракт с Гранитом Джакой. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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