Миодраг Божович: «ВАР во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Видимо, судьи не хотят смотреть в экран как надо»

Теги премьер-лига Россия судьи Миодраг Божович видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович поделился мнением о судействе в России. 

– По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

– В России очень хорошие условия для судей. Есть ВАР, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю почему.

Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто – просмотрят спорные эпизоды, и никаких вопросов не будет.

Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

– Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

– Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному.

Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

18 комментариев

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Алексей Антонов
Ну смотря кому надо... думаю тут всё ясно. Великееей клуп!!!
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вовочка6762
Не совсем так !
Наши судьи смотрят внимательно , только в голове главная мысль - а на что мне виллу в Майями купить ?
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Гоша Петров
Уровень судейства у нас хороший.Жаль судьи продажные.
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Nils Michael
хоть бы изучил тему, прежде чем ляпать
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T622222
Бабло искажает зрение в РФ
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Лучезарный
Потому что по пункту, например 5 футбольных правил это фол. А в подпункте 323/38г возможно нет. И стоит голова думает, за какой из этих сносок его накажут меньше. Если конечно он их вообще читал, а то могли внести изменения пока он на поле выходил
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Dmitrij Lavrenkov
Судейские скандалы в Испании и Англии(лучшая лига мира?!)… ЛЧ и ЛЕ… ну ну да… помогают везде…
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grek087
Особенно в чемпионате Испании помогает. Там судейство уровня третьей лиги Пакистана
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Максим Прокофьев
На бумаге всё выглядело классно, в повторе, в замедлении, крупным планом можно спокойно отсмотреть любой эпизод, а если не заметил то ещё двое судей постоянно отсматривают и если что то тебе позвонят и подскажут. НО все будто забыли что всё это работает если судьи честные и чистые совестью, а они оказались продажными кротами и плевать им на повтор, они наоборот теперь по повторам стали ещё больше дичи подтягивать и рисовать левые пенальти а явные не замечать и оправдывать "слабостью контакта или т.п." как недавно в кубке Зенит Динамо...
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Антофф
Они смотрят в смартфон и ждут смс из банка.
газпромбанка!
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Nickson
Это неправда, в остальном мире с вар произвола ещё больше. ЛЧ, топ чемпионаты - курьезов очень много.
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Alex1104
Повсеместно одна и та же история. Везде одинаково жалуются. Это не только наша проблема.
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Aleksey Yashin
В прошедший вторник ВАР так "помог" Лейпцигу, что Анчелотти с Клоппом на следующий день аж во время матча это обсуждали
+4
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+3
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Panadol
Ответ Антофф
Они смотрят в смартфон и ждут смс из банка.
Из Газпром банка.
+16
-3
+13
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Антофф
Они смотрят в смартфон и ждут смс из банка.
+20
-2
+18
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emptinesspetr
Ну не знаю. Я смотрю только АПЛ, и там постоянный ужас с этим ВАР.
+6
-3
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melmi
Они как раз смотрят КАК НАДО. Но надо кому-то , а не по футбольным правилам
+10
-2
+8
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KeriLLo
Особенно в АПЛ.
+3
-1
+2
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