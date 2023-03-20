Божович о том, что привился «Спутником V»: «Российская медицина – одна из лучших в мире. Доверяю ей, ни о чем не жалею»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Миодраг Божович коронавирус Здоровье Футбол

Миодраг Божович назвал российскую медицину одной из лучших в мире.

– Вы же привились вакциной «Спутник V» (вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – Sports.ru). Почему?

– Я доверяю российской медицине и ни о чем не жалею, потому что ваша медицина – одна из самых лучших в мире.

– Лучший российский город?

– Москва. Она красивая, большая, чистая. Санкт-Петербург – самый красивый город, Москва – лучший. Если бы не было пробок в столице, это был бы идеальный город! – считает бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала».

Миодраг Божович: «В Европе сплошная русофобия, в России все намного лучше. Они любят только себя и деньги»

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73 комментария

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Veld
Сделал четыре укола Спутником - перенёс Ковид только на анализах, вообще не почувствовал.
Лично я - рекомендую :)
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yura.o
Устройте уже этого господина получше! Ау, функционеры ля😄
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Hardy
😳🤣🤣🤣
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Даня Чебыкин
Ответ Bulat89
Зашел бы он в любую районную поликлинику,узнал бы он о качестве.
был я сегодня в районной поликлиннике. записался по интернету. приняли вовремя. очередей нет. прием нормальный. в разных местах по разному.
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nobrainnopain
Божович умеет подпалить либеральные пердаки🤣
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Onion
Ответ doctorcaiman
Миодраг за сутки своими комментариями уже заработал на несколько паспортов, виноградник в Краснодарском крае и квартиру в Грозном
Зависть?)))
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Konstantin Meerov
Ответ Тимофей Кушнир
Лучшая в мире? Немцы, евреи и доктор Хаус посмеялись.
у меня сестра живет в израиле. ей совсем не смешно обсуждать уровень и стоимость медицины в израиле
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Kuryanin
Ответ Dexter Dallas
И что же росторгуева в Германию повезли. Если в России лучшая медицина?
Он же сказал "одна из лучших". Второе место после Германии, значит.
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Sovagr
Было бы странно поливать говном страну, в которую приехал работать.
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Onion
Ответ Тимофей Кушнир
Лучшая в мире? Немцы, евреи и доктор Хаус посмеялись.
Пропаганда у немцев и евреев и правда одна из лучших. Доктор Хаус как раз и не даст соврать
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Шлёма Презерман
Ответ Вечно в бане
А почему в стране с самой лучшей медициной, онкобольные умирают чаще, чем в странах с не самой лучшей медициной? Почему в стране с самой лучшей медициной собирают всем миром на операции в странах с не самой лучшей медициной? Почему в стране с самой лучшей медициной, чтобы бабку свою больную, в хорошую больницу устроить, приходилось всех знакомых по три раза обзванивать? И почему Божович такой осел? А Спутник вакцина, как вакцина.
ну и? пристроил же таки, в хорошую (не плохую!), пришлось побегать, но бесплатно же. Чего тебе еще надо, хороняка?
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Konstantin Meerov
Ответ Вечно в бане
А почему в стране с самой лучшей медициной, онкобольные умирают чаще, чем в странах с не самой лучшей медициной? Почему в стране с самой лучшей медициной собирают всем миром на операции в странах с не самой лучшей медициной? Почему в стране с самой лучшей медициной, чтобы бабку свою больную, в хорошую больницу устроить, приходилось всех знакомых по три раза обзванивать? И почему Божович такой осел? А Спутник вакцина, как вакцина.
в странах с не самой лучшей медициной собирают всем миром ровным счетом также, когда речь идет о простых людях. в фейсбуке полно объявлений о сборе средств для американцев, британцев и далее по списку. или ты думаешь там все оплачивают дорогие страховки? ведь даже самые дорогие страховки не покрывают многие операции.

то, что ты получаешь по ОМС американцу и не снилось, который вынужден платить 800 долларов за простое узи
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Onion
Ответ Вечно в бане
А почему в стране с самой лучшей медициной, онкобольные умирают чаще, чем в странах с не самой лучшей медициной? Почему в стране с самой лучшей медициной собирают всем миром на операции в странах с не самой лучшей медициной? Почему в стране с самой лучшей медициной, чтобы бабку свою больную, в хорошую больницу устроить, приходилось всех знакомых по три раза обзванивать? И почему Божович такой осел? А Спутник вакцина, как вакцина.
Это что. В стране с самым лучшим образованием люди, которые замахиваются на решение глобальных проблем, не могут пару запятых грамотно поставить)
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Dexter Dallas
Ответ Kuryanin
И в чем он неправ?
И что же росторгуева в Германию повезли. Если в России лучшая медицина?
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damondiamond
ну теперь можешь на телефоне 5г не включать, вай фай всегда включен
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Бобынин
Почему когда говорят персонажи типа божовича и ари так смешно))) вот вроде ничего смешного, а всё равно смешно.
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Melnikov1968
Как вообще можно определить, какая вакцина лучше работает? Основные биохимические реакции происходят на клеточном уровне, на котором человек вряд ли что-то ощутит. Здесь обычный выбор - какая вакцина доступна. Уж Божович точно в этом не рубит.
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Onion
Популярность Спартака как побочный эффект Спутника V)))
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Вечно в бане
Ответ Спартак Уокер
Интересно сколько ему заплатили за это
Да кому он нужен ему платить?

Чел смотрит на жизнь в стране через зелёные очки богатого человека, плюс лижет сверх меры в надежде на то, что кто-то про него вспомнит.
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Даня Чебыкин
Сказал, и почесал третью пару ушей второй парой ложноножек.
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исянов
божо, уймись! никто тебя не возьмет. своих шалимовых девать некуда.
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Анатолий Magicbrain
Ему пора двойную фамилию брать: Божевич-Терюшков
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Ярик01
Интервью Божовича напомнило анекдот

Москва, Рублевское шоссе. Гаишшник останавливает «Бентли» — трехкратное
превышение скорости. «Бентли» останавливается, приоткрывается наглухо
тонированное стекло. Гаишник под козырек:
— Инспектор Петров, ваши документы.
Из Бентли высовывается рука с пятитысячной купюрой. Инспектор прячет ее
в нагрудный карман.
— Всего хорошего, постарайтесь больше не нарушать.
Из окна появляется следующая купюра того же достоинства.
— И будьте внимательны, через два квартала еще один экипаж.
Снова пятитысячная. Гаишник вглядывается в номер машины:
— Я здесь работаю вторник-четверг с 8 утра и до 15. Я ваш номер
запомнил, в эти дни можете ездить спокойно.
Снова купюра в пять тысяч. Гаишник:
— Счастья, здоровья вам, умных детей, успехов в бизнесе, чтоб собака на
конкурсах побеждала...
Снова рука с купюрой. Инспектор некоторое время стоит в замешательстве,
затем прокашливается и произносит:
— А теперь... Стихи!
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В поисках смысла
Чип, видимо, активировали
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Спартак Уокер
Интересно сколько ему заплатили за это
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