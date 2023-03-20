Божович о том, что привился «Спутником V»: «Российская медицина – одна из лучших в мире. Доверяю ей, ни о чем не жалею»
Миодраг Божович назвал российскую медицину одной из лучших в мире.
– Вы же привились вакциной «Спутник V» (вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – Sports.ru). Почему?
– Я доверяю российской медицине и ни о чем не жалею, потому что ваша медицина – одна из самых лучших в мире.
– Лучший российский город?
– Москва. Она красивая, большая, чистая. Санкт-Петербург – самый красивый город, Москва – лучший. Если бы не было пробок в столице, это был бы идеальный город! – считает бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала».
Миодраг Божович: «В Европе сплошная русофобия, в России все намного лучше. Они любят только себя и деньги»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лично я - рекомендую :)
то, что ты получаешь по ОМС американцу и не снилось, который вынужден платить 800 долларов за простое узи
Чел смотрит на жизнь в стране через зелёные очки богатого человека, плюс лижет сверх меры в надежде на то, что кто-то про него вспомнит.
Москва, Рублевское шоссе. Гаишшник останавливает «Бентли» — трехкратное
превышение скорости. «Бентли» останавливается, приоткрывается наглухо
тонированное стекло. Гаишник под козырек:
— Инспектор Петров, ваши документы.
Из Бентли высовывается рука с пятитысячной купюрой. Инспектор прячет ее
в нагрудный карман.
— Всего хорошего, постарайтесь больше не нарушать.
Из окна появляется следующая купюра того же достоинства.
— И будьте внимательны, через два квартала еще один экипаж.
Снова пятитысячная. Гаишник вглядывается в номер машины:
— Я здесь работаю вторник-четверг с 8 утра и до 15. Я ваш номер
запомнил, в эти дни можете ездить спокойно.
Снова купюра в пять тысяч. Гаишник:
— Счастья, здоровья вам, умных детей, успехов в бизнесе, чтоб собака на
конкурсах побеждала...
Снова рука с купюрой. Инспектор некоторое время стоит в замешательстве,
затем прокашливается и произносит:
— А теперь... Стихи!