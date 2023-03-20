Божович о том, что привился «Спутником V»: «Российская медицина – одна из лучших в мире. Доверяю ей, ни о чем не жалею»

Миодраг Божович назвал российскую медицину одной из лучших в мире.

– Вы же привились вакциной «Спутник V» (вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – Sports.ru). Почему?

– Я доверяю российской медицине и ни о чем не жалею, потому что ваша медицина – одна из самых лучших в мире.

– Лучший российский город?

– Москва. Она красивая, большая, чистая. Санкт-Петербург – самый красивый город, Москва – лучший. Если бы не было пробок в столице, это был бы идеальный город! – считает бывший главный тренер « », « » и тульского «Арсенала».

Миодраг Божович: «В Европе сплошная русофобия, в России все намного лучше. Они любят только себя и деньги»

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