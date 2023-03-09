Переход Месси в «Ньюэллс» в 2023-м невозможен. Лео хочет играть на элитном уровне

Журналист Гильем Балаге исключил переезд в Аргентину в 2023 году.

«Переход в « » этим летом невозможен, вопреки слухам. Он хочет оставаться в элитном футболе. Он не думал о переходе в «Ньюэллс» этим летом, шансов на то, что это случится в следующем сезоне, нет.

Окружение Месси настаивает на том, что из официальных предложений не поступало, но источники в « » Майами уверены в том, что клуб выложил перед Месси все карты и теперь ждет его решения», – отметил Балаге.