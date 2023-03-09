Переход Месси в «Ньюэллс» в 2023-м невозможен. Лео хочет играть на элитном уровне

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз Гильем Балаге Интер Майами Футбол

Журналист Гильем Балаге исключил переезд Лионеля Месси в Аргентину в 2023 году.

«Переход в «Ньюэллс Олд Бойз» этим летом невозможен, вопреки слухам. Он хочет оставаться в элитном футболе. Он не думал о переходе в «Ньюэллс» этим летом, шансов на то, что это случится в следующем сезоне, нет.

Окружение Месси настаивает на том, что из МЛС официальных предложений не поступало, но источники в «Интер» Майами уверены в том, что клуб выложил перед Месси все карты и теперь ждет его решения», – отметил Балаге.

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51 комментарий

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Нефанатик
На элитном уровне 50+ млн
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Данил Кублицкий
Что ему мешало остаться в Барсе ??? Всего то надо было пойти на понижение зарплаты , до последнего верил и думал что оставят , а после море слез и признания в любви к Барсе … противно было тогда наблюдать его уход , он лицемер ещё тот , хоть и хороший футболист !
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Данил Кублицкий
Ответ Геннадий Тимченко
хочет играть❓а что ему мешало играть на элитном уровне в матчах с Баварией ❔🤔
Видимо деньги ….. считал уже сколько за вылет получит , и понял что хватает чтоб и слить 😂😂😂
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Висита Эльмурзаев
Ответ ФК Пушкино
Полузащита
норм отмазка, все виноваты кроме святого пешехода)))
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Zidan GOAT
Ответ ФК Пушкино
А, этот Алжирский шантажист)
Ага, главное не жадный аргентинский лепрекон, развалившийся родной клуб и теперь разваливающий ещё один
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zy888.8
Элитным уровень ПСЖ сложно назвать. Учитывая что лига 1 и близко не помогает элитности...
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Surviving
Спортселона🤡
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Иван Иванов
Если летом Мбаппе уйдёт в МЮ или Реал, то я не вижу смысла для ПСЖ продлевать контракт с Месси. Месси слишком зависим от Мбаппе. Как любят говорить, на данный момент Месси без Мбаппе - это деньги на ветер!
Не ну, если Месси приносит деньги клубу своим именем, то пожалуйста, можно и продлевать его. Но ЛЧ с ним не видать, а Лигу 1 можно выигрывать и без него, и даже в более доминирующем стиле.
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Человек1991
Рамоса, Руиса,Даню,Витю, надо убирать из ПСЖ , и Гальте игру не построил особо , да и молодёжь из академии средненькая пока что , Хакими и Мендеш тоже в защите не очень , получается надо обновлять подбирать менять почти весь состав , но точно нужны 2 топ центр защитника и 2 топ центр полузащитника, но сложно найти топ игроков по всем позициям . Понятно , что у Баварии состав лучше и игра поставлена лучше , но это не отменяет жуткого беспредела, в первом матче украли гол у ПСЖ , Мендеш забегал с самого краю , высчитывать миллиметры в такой ситуации бред , центральные защи были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть , а во 2 матче 2 гола с очевидными нарушениями правил, весь адекватный мир это видит судья и Вар молчат, в первом голе Горецка нагло толкнул и ударил по ноге , конечно Вератти не успел выбить илм отдать пас , во 2 голе Киммих тоже толкнул сзади Вератти и выбил с ногой мяч , в большинстве случаев такие фолы свистят , а тут в Лиге Чемпионов в важнейшем матче решили не свистнуть .
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&_Bishep_&
Ответ Геннадий Тимченко
хочет играть❓а что ему мешало играть на элитном уровне в матчах с Баварией ❔🤔
Бавария и мешала.
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ФК Пушкино
Ответ Zidan GOAT
Бензема и точка.
А, этот Алжирский шантажист)
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Владимир Владимирович
Если и перейдёт Месси в ньюэллс то где-то в 2030 году , не ранее
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Zidan GOAT
Ответ ФК Пушкино
По-нашему он лучший из игроков атаки/полузащиты за прошедший год. Есть лучше - приведи примеры.
Бензема и точка.
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он и сейчас где- то около элитного
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ФК Пушкино
Ответ Robs8n Madrid
Видел, пару стыков. А еще видел как он стоит в центре поля минут 80 из 90, ну и как рядом с ним центрдэфы спокойно проходят с мячом в ногах, понимая, что Лео даже не тронется в их сторону.
Так лучший игрок мира по умолчанию освобожден от черновой работы. Вопрос в том, что делали остальные 10?
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bel01
Месси вернётся в Барселону.
Париж ему явно надоел по самое не могу; после второго вылета из ЛЧ хозяева Парижа тоже не будут удерживать его любой ценой. Расстанутся этим летом полюбовно.
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Surviving
Климов Mia San Mia
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ФК Пушкино
Ответ Zidan GOAT
Так он же полузащитник по вашему
По-нашему он лучший из игроков атаки/полузащиты за прошедший год. Есть лучше - приведи примеры.
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Колбаскер тут
На элитном арабском уровне
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Robs8n Madrid
Ответ ФК Пушкино
А ты стыки/накладки со стороны баварцев не видел ?
Видел, пару стыков. А еще видел как он стоит в центре поля минут 80 из 90, ну и как рядом с ним центрдэфы спокойно проходят с мячом в ногах, понимая, что Лео даже не тронется в их сторону.
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хавбек+
ишь ты какой))
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Zidan GOAT
Ответ VERBLYUD
Он системообразующий игрок, который связывает полузащиту с атакой.
И как вчера связал? Много атак построил?
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ФК Пушкино
Ответ Екн Лор
Странно, то говорят, что Месси способен тащить в одиночку, то теперь оказывается, без топ-команды он ничего не способен 🤔
"В одиночку" даже Пеле с Марадоной не тащили, а тут 35-летний Месси с будущим обладателем ЗМ Мбаппе)
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VERBLYUD
Ответ Zidan GOAT
Так он же полузащитник по вашему
Он системообразующий игрок, который связывает полузащиту с атакой.
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МОНТЁР ТуПи
Обмен на Роналду
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