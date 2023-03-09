Переход Месси в «Ньюэллс» в 2023-м невозможен. Лео хочет играть на элитном уровне
Журналист Гильем Балаге исключил переезд Лионеля Месси в Аргентину в 2023 году.
«Переход в «Ньюэллс Олд Бойз» этим летом невозможен, вопреки слухам. Он хочет оставаться в элитном футболе. Он не думал о переходе в «Ньюэллс» этим летом, шансов на то, что это случится в следующем сезоне, нет.
Окружение Месси настаивает на том, что из МЛС официальных предложений не поступало, но источники в «Интер» Майами уверены в том, что клуб выложил перед Месси все карты и теперь ждет его решения», – отметил Балаге.
Не ну, если Месси приносит деньги клубу своим именем, то пожалуйста, можно и продлевать его. Но ЛЧ с ним не видать, а Лигу 1 можно выигрывать и без него, и даже в более доминирующем стиле.
Париж ему явно надоел по самое не могу; после второго вылета из ЛЧ хозяева Парижа тоже не будут удерживать его любой ценой. Расстанутся этим летом полюбовно.