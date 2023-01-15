Льорис допускает, что Мбаппе станет капитаном Франции: «Он набирает обороты на поле и в раздевалке, берет на себя новую роль. Сборной это необходимо»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Тоттенхэм Уго Льорис Килиан Мбаппе Футбол

Уго Льорис считает Килиана Мбаппе подходящей кандидатурой на роль капитана сборной Франции.

«Есть игрок, который набирает обороты на всех уровнях – на поле и за его пределами, в жизни команды и в раздевалке, – и это Килиан Мбаппе.

Он стал брать на себя новую роль в команде, и я думаю, что коллективу это необходимо. В любом случае, каким бы ни был выбор [капитана], мы полностью поддержим его», – сказал бывший вратарь сборной Франции.

Мбаппе, Варан и Гризманн – кандидаты на роль капитана сборной Франции после ухода Льориса (L’Equipe)

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2 комментария

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AnMe
Ответ SergioRamos92
Льорис крут Во время матча умудряется еще и интервью дать и автогол забить
Рамос, у тебя через пару часов матч тоже
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergioRamos92
Льорис крут
Во время матча умудряется еще и интервью дать и автогол забить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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