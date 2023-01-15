Льорис допускает, что Мбаппе станет капитаном Франции: «Он набирает обороты на поле и в раздевалке, берет на себя новую роль. Сборной это необходимо»

считает подходящей кандидатурой на роль капитана сборной Франции.

«Есть игрок, который набирает обороты на всех уровнях – на поле и за его пределами, в жизни команды и в раздевалке, – и это Килиан Мбаппе.

Он стал брать на себя новую роль в команде, и я думаю, что коллективу это необходимо. В любом случае, каким бы ни был выбор [капитана], мы полностью поддержим его», – сказал бывший вратарь сборной Франции.

Мбаппе, Варан и Гризманн – кандидаты на роль капитана сборной Франции после ухода Льориса (L’Equipe)