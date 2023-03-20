ЦСКА извинился за очереди перед матчем с «Зенитом» из-за сбоя считывателей Fan ID: «Эмоции людей понятны. Проведем работу над ошибками»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Sports.ru ВЭБ Арена Fan ID Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА извинился перед фанатами за неудобства при входе на стадион. 

Перед матчем московской команды против «Зенита» в Мир РПЛ (1:0) на «ВЭБ Арене» произошел сбой в работе считывателей Fan ID. Из-за этого некоторые болельщики стояли в очереди около 20 минут. 

«Безусловно и к счастью, вчерашняя долгожданная победа своими эмоциями затмила любые другие события. Однако мы не можем и не будем игнорировать проблемы, которые случились вчера у многих наших болельщиков при входе на стадион. К сожалению, из-за сбоя новой системы на одном из входов образовались очереди. Матч уже шел, а многие еще не прошли на свои места.

Сотрудники стадиона и стюарды пытались исправить неполадки, насколько это было возможно. Просили болельщиков заранее готовить все необходимые данные на телефоне. И в этой достаточно нервной обстановке были допущены неприемлемые и недопустимые моменты. Так, на одном разошедшемся видео был зафиксирован стюард, потянувший молодого человека (промоперсонал) на себя и нахамивший ему.

Мы хотим извиниться перед всеми болельщиками и зрителями, кому вчера были доставлены неудобства. Эмоции людей в очередях абсолютно обоснованны и понятны.

В клубе обязательно будет проведена работа над ошибками, которые произошли накануне при проходе болельщиков на стадион. Спасибо каждому болельщику, кто вчера своей поддержкой помог команде победить», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо Sports.ru.

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

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21 комментарий

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Alamarrr
Ответ luu
Позор и презрение всем оформившим
В чем позор???
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Пётр Зозуля
Вот, пожалуйста, получите результат
Сами себе проблем напридумывали
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Ростов-на-Дону
Лишний раз всем напомнили, что "проект" был схвачен и, ......!
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гога11
Крохи от зрителей собираются на футбол и те не можем нормально пропустить.
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Андрей Андреев
Ответ Владимир Мироненко
Тоттенхэм - лига?
Причём здесь Тоттенхэм?
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a2wai
Ну ежели оно само все скоро сломается, наверное и отменят к лету.
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tolstiy
Ответ King_X
Самое смешное, что при 2 тыс болелах на матче прошлого тура с КС была же такая фигня, народ к 15 минуте прошёл на трибуны И это без всяких сбоев У ЦСКА в принципе колхозная организация прохода, по 2 турникета(внешних)/считывающих экрана на половину стадиона открыто, одна мелкая лента для сумок на 5 металлодетекторов Внутренние турникеты на фан-айди не рассчитаны, на них снова штрих-код билета открывать нужно Дичь, ощущение, что просто халтурят и малыми силами хотят обойтись в день матча (т. к в целом кучу пунктов прохода/турникетов) не задействовано совсем
я не знаю как с фануйди, но на гостевую до фануйди на ипподроме было ещё тем квестом пройти...
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Shadow1882
В Воронеже так же было в этом туре. Видимо, к маю на всех стадионах рабочей техники не останется. Ещё один повод отменить паспорт!
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Overkiller
"был зафиксирован стюард, потянувший молодого человека (промоперсонал) на себя и нахамивший ему."

Это только начало.
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Каба
Ответ Anvar pravitel
рпл посмешище мирового футбола
Вас сюда не приглашали, идите смотреть свою лигу
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Ярик01
"стюард, потянувший молодого человека (промоперсонал) на себя и нахамивший ему"

У него был фан-айди?
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Владимир Мироненко
Ответ Андрей Андреев
РПЛ конечно далеко не топ лига, но и посмешищем я бы не назвал
Тоттенхэм - лига?
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Данил Колпиков
Ответ luu
Позор и презрение всем оформившим
Да ты что. Я конечно осуждаю фан уйди. Но чморить оформивших? А если сын отца попросил сходить на футбик, неужели отец должен отказать? Дешевый популизм, не более
+22
-11
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avcgloronalduMU
и с таким потоком не справились ))
+1
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King_X
Самое смешное, что при 2 тыс болелах на матче прошлого тура с КС была же такая фигня, народ к 15 минуте прошёл на трибуны
И это без всяких сбоев
У ЦСКА в принципе колхозная организация прохода, по 2 турникета(внешних)/считывающих экрана на половину стадиона открыто, одна мелкая лента для сумок на 5 металлодетекторов

Внутренние турникеты на фан-айди не рассчитаны, на них снова штрих-код билета открывать нужно
Дичь, ощущение, что просто халтурят и малыми силами хотят обойтись в день матча (т. к в целом кучу пунктов прохода/турникетов) не задействовано совсем
+6
-1
+5
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инок
Ну хорошо, что хотя-бы извинились - но те, кто пошли на поводу у власти и унизились оформлением Fan ID, достойны подобного отношения к себе.
+8
-3
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luu
Позор и презрение всем оформившим
+30
-14
+16
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Андрей Андреев
Ответ Anvar pravitel
рпл посмешище мирового футбола
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Колбаскер тут
И так на стадионах 10 болел кузьмичей. И тех хотят оттуда убрать вместе с младенцами
+3
-4
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Спартак Уокер
Желаю фанатом ЦСКА окончания этого цирка
+7
-1
+6
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Anvar pravitel
рпл посмешище мирового футбола
+33
-4
+29
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