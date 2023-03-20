ЦСКА извинился за очереди перед матчем с «Зенитом» из-за сбоя считывателей Fan ID: «Эмоции людей понятны. Проведем работу над ошибками»
ЦСКА извинился перед фанатами за неудобства при входе на стадион.
Перед матчем московской команды против «Зенита» в Мир РПЛ (1:0) на «ВЭБ Арене» произошел сбой в работе считывателей Fan ID. Из-за этого некоторые болельщики стояли в очереди около 20 минут.
«Безусловно и к счастью, вчерашняя долгожданная победа своими эмоциями затмила любые другие события. Однако мы не можем и не будем игнорировать проблемы, которые случились вчера у многих наших болельщиков при входе на стадион. К сожалению, из-за сбоя новой системы на одном из входов образовались очереди. Матч уже шел, а многие еще не прошли на свои места.
Сотрудники стадиона и стюарды пытались исправить неполадки, насколько это было возможно. Просили болельщиков заранее готовить все необходимые данные на телефоне. И в этой достаточно нервной обстановке были допущены неприемлемые и недопустимые моменты. Так, на одном разошедшемся видео был зафиксирован стюард, потянувший молодого человека (промоперсонал) на себя и нахамивший ему.
Мы хотим извиниться перед всеми болельщиками и зрителями, кому вчера были доставлены неудобства. Эмоции людей в очередях абсолютно обоснованны и понятны.
В клубе обязательно будет проведена работа над ошибками, которые произошли накануне при проходе болельщиков на стадион. Спасибо каждому болельщику, кто вчера своей поддержкой помог команде победить», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо Sports.ru.
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Сами себе проблем напридумывали
Это только начало.
У него был фан-айди?
И это без всяких сбоев
У ЦСКА в принципе колхозная организация прохода, по 2 турникета(внешних)/считывающих экрана на половину стадиона открыто, одна мелкая лента для сумок на 5 металлодетекторов
Внутренние турникеты на фан-айди не рассчитаны, на них снова штрих-код билета открывать нужно
Дичь, ощущение, что просто халтурят и малыми силами хотят обойтись в день матча (т. к в целом кучу пунктов прохода/турникетов) не задействовано совсем