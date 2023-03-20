«Челси» рассматривает хавбека «Фулхэма» Перейру как возможную замену Маунту. «ПСЖ» тоже интересуется Андреасом

«Челси» может подписать в качестве замену .

По информации ESPN, лондонцы входят в число клубов, которые следят за полузащитником « ».

Контракт Маунта с « » рассчитан до 2024 года, переговоры о продлении зашли в тупик. Этим летом «синие» могут продать хавбека. В качестве потенциальной замены клуб рассматривает Перейру. Бразильцем также интересуются «Атлетико» и « ».

Сообщается, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» счастлив в «Фулхэме», но не станет отказываться от возможности присоединиться к одному из ведущих клубов Европы.

В текущем сезоне АПЛ Перейра провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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