«Челси» рассматривает хавбека «Фулхэма» Перейру как возможную замену Маунту. «ПСЖ» тоже интересуется Андреасом

Теги ПСЖ Челси Фулхэм премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Андреас Перейра Мэйсон Маунт Футбол

«Челси» может подписать Андреас Перейра в качестве замену Мэйсону Маунту.

По информации ESPN, лондонцы входят в число клубов, которые следят за полузащитником «Фулхэма». 

Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до 2024 года, переговоры о продлении зашли в тупик. Этим летом «синие» могут продать хавбека. В качестве потенциальной замены клуб рассматривает Перейру. Бразильцем также интересуются «Атлетико» и «ПСЖ». 

Сообщается, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» счастлив в «Фулхэме», но не станет отказываться от возможности присоединиться к одному из ведущих клубов Европы. 

В текущем сезоне АПЛ Перейра провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев

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Иван Степанов
Легенда предсезонок МЮ
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The Best
Источник мега надёжный,спортс подумал что давно не было новостей про Челси и решил набросить)
Я уверен что Маунт скорее всего продлит контракт и тогда спортсу придется что-то новое придумать.
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#SharkTeam
Ответ benjamin92
ПСЖ тогда стоит переключиться на Маунта - такой же днарь как Перейра, только дешевле из-за конца контракта
Боули деньги ляжку жгут.
Лучше б конечно нам на спортсе раздал
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benjamin92
ПСЖ тогда стоит переключиться на Маунта - такой же днарь как Перейра, только дешевле из-за конца контракта
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mj23.net
Надеюсь не пойдет. Только заиграл. По фентези стате у него сейчас 2+10 (она гораздо справедливее убогой официальной статистики, где всего 2+6). Ему явно не нужно играть в топ клубе. Будет так же днарить как в МЮ.
Но к сожалению при первом же предложении скорее всего побежит как миленький, присядет на лавку, и потом свалит опять в клуб послабее, только на этот раз уже не сможет выйти на нынешний уровень. Вечный сюжет.
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#SharkTeam
Должен стоить не меньше Мудрика
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DolJun
такому самая дорога в псж
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Акира_1
Ответ U. M. A. Muhammad
Нужно больше трансферов, ещё 20 футболистов глядишь и смогут побороться за топ 4
Все равно не смогут с Поттером и всякими Мадуэке.
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А.В.Бубнов
Лондонская чукотка просто хочет перенять чемпионский дух Юнайтед хотя бы от его бывшего самого что ни на есть резервного игрока, настолько у этого проекта большие комплексы и менталитет лузеров
+5
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WelcomeBackPURE
Средний игрок, нестабильный, как раз для Челси )
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simplehumble
Я не понимаю как можно отпустить такого таланта как Маунт. Руководство челси это что то с чем то
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-1
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Temp LC
Ответ Кирилл Голивец
Думаю, этот лавочник МЮ займет достойное место в списке приобретений наряду с Датро Фофана и Мадуэке
Он даже лавочником не был...
+3
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Роман
Челси не хочет перспективного нападающего ПСЖ подписать, там как раз контракт истекает.
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simplehumble
А Маунт что постарел?
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Кирилл Голивец
Думаю, этот лавочник МЮ займет достойное место в списке приобретений наряду с Датро Фофана и Мадуэке
+15
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Sevuska
Куда же Маунт уши навострил !?
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-2
-2
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U. M. A. Muhammad
Нужно больше трансферов, ещё 20 футболистов глядишь и смогут побороться за топ 4
+15
-3
+12
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