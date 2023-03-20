«Челси» рассматривает хавбека «Фулхэма» Перейру как возможную замену Маунту. «ПСЖ» тоже интересуется Андреасом
«Челси» может подписать Андреас Перейра в качестве замену Мэйсону Маунту.
По информации ESPN, лондонцы входят в число клубов, которые следят за полузащитником «Фулхэма».
Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до 2024 года, переговоры о продлении зашли в тупик. Этим летом «синие» могут продать хавбека. В качестве потенциальной замены клуб рассматривает Перейру. Бразильцем также интересуются «Атлетико» и «ПСЖ».
Сообщается, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» счастлив в «Фулхэме», но не станет отказываться от возможности присоединиться к одному из ведущих клубов Европы.
В текущем сезоне АПЛ Перейра провел 27 матчей, отличившись 2 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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Я уверен что Маунт скорее всего продлит контракт и тогда спортсу придется что-то новое придумать.
Лучше б конечно нам на спортсе раздал
Но к сожалению при первом же предложении скорее всего побежит как миленький, присядет на лавку, и потом свалит опять в клуб послабее, только на этот раз уже не сможет выйти на нынешний уровень. Вечный сюжет.