Мбаппе, Жиру, Гризманн, Тчуамени, Кунде – в заявке Франции на матчи с Нидерландами и Ирландией в отборе Евро-2024. Камавинга зарегистрирован как защитник
Сборная Франции опубликовала заявку на ближайшие матчи отборочного этапа Евро-2024.
В марте команда Дидье Дешама встретится со сборными Нидерландов и Ирландии. Матчи пройдут 24 и 27 марта.
Состав сборной Франции
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).
Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Федерации футбола Франции.
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