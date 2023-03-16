Мбаппе, Жиру, Гризманн, Тчуамени, Кунде – в заявке Франции на матчи с Нидерландами и Ирландией в отборе Евро-2024. Камавинга зарегистрирован как защитник

опубликовала заявку на ближайшие матчи отборочного этапа Евро-2024.

В марте команда Дидье Дешама встретится со сборными Нидерландов и Ирландии. Матчи пройдут 24 и 27 марта.

Состав сборной Франции

Вратари: (« »), («Милан»), Брис Самба (« »);

Защитники: («Реал»), (« »), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате (« »), («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Федерации футбола Франции.

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