Мбаппе, Жиру, Гризманн, Тчуамени, Кунде – в заявке Франции на матчи с Нидерландами и Ирландией в отборе Евро-2024. Камавинга зарегистрирован как защитник

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Сборная Франции опубликовала заявку на ближайшие матчи отборочного этапа Евро-2024. 

В марте команда Дидье Дешама встретится со сборными Нидерландов и Ирландии. Матчи пройдут 24 и 27 марта. 

Состав сборной Франции 

Вратари: Альфонс АреоляВест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли ФофанаЧелси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Федерации футбола Франции.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

27 комментариев

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ZaSvabody
с каких пор Камавинга защитник??
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<~Inter~>
Ответ DolJun
ого, дешам жюля бартра вызвал вместо бадьяшиле. надеюсь челсийская парочка сыграется и это досадное недоразумение не повторится.
Это который в сборной играет правого защитника? Каким образом левоногой Бадиашили к нему имеет отношение?
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Кенигсбергер
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
это отсылка к отбору ЧМ 2010) посмотрите поймёте
Ты объяснила ему его же шутку, так держать.
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Okaka
полузащита слабая у французов
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ ЮАГ
С Ирландией?)
это отсылка к отбору ЧМ 2010) посмотрите поймёте
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-1
-1
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Имя Фамилия
Ответ Alex_nder
Жаль что Бензема не включили из-за политики… Не хуже точно Жиру или Гризмана.
Хуже.
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-2
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Fruch
Ответ jzx
Братья?
Да
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ЮАГ
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
без Анри тяжело будет
С Ирландией?)
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Совесть Черданцева
Почему нет Бен-Йедерра? Человек тащит Монако, но его не существует что-ли?
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DolJun
Ответ Eden Hazard
Дешам правильно делает. Он долго присматривается. Фофана дебютирует, хотя мог и раньше. Как и все молодые. Он смотрит на стабильность, полсезона ему мало. И в принципе, правильно делает.
так а к жюлю бартра чего присматриваться? чела в финале главной игры его жизни на газон намазал 50 летний дед, сразу ж понятно что для спорта высоких достижений он проф непригоден, плюс топово против мю два матча отыграл. для середняка блаугранового ок, но не более. смысл его вызвать?
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-3
-3
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Alex_nder
Жаль что Бензема не включили из-за политики… Не хуже точно Жиру или Гризмана.
+4
-1
+3
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Матрёшка Ефросиьевна
без Анри тяжело будет
+2
-1
+1
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llissa
Ответ Niko [Ars]
закончил же со скандалом
поняла ,спасибо
+1
0
+1
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llissa
Ответ Gheorghe Rusu
Закончил, после того как Дешам продлил контракт.
поняла ,спасибо!
0
0
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Eden Hazard
Ответ DolJun
ого, дешам жюля бартра вызвал вместо бадьяшиле. надеюсь челсийская парочка сыграется и это досадное недоразумение не повторится.
Дешам правильно делает. Он долго присматривается. Фофана дебютирует, хотя мог и раньше. Как и все молодые. Он смотрит на стабильность, полсезона ему мало. И в принципе, правильно делает.
+1
0
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ErZh
Ответ jzx
Братья?
сыновья того самого Тюрама
+1
0
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Gheorghe Rusu
Ответ llissa
а бензема так и не сыграет за Францию?или он закончил карьеру за сборную?
Закончил, после того как Дешам продлил контракт.
+2
0
+2
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Niko [Ars]
Ответ llissa
а бензема так и не сыграет за Францию?или он закончил карьеру за сборную?
закончил же со скандалом
+5
-1
+4
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kaka10
А вы тоже только узнали, что Коло Муани зовут Рандаль 😁
+1
-3
-2
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Никита Смолов
ЧЕ должны брать с таким составом
+1
-1
0
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edward_freeman
Ответ Кирилл Голивец
два Тюрама, прикольно) думал, что вратарь Ланса конголезец
два Фофана ещё)
+1
0
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llissa
а бензема так и не сыграет за Францию?или он закончил карьеру за сборную?
0
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llissa
очень сильный состав у Франции:)
+2
0
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Кирилл Голивец
Ответ jzx
Братья?
Да)
0
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jzx
Ответ Кирилл Голивец
два Тюрама, прикольно) думал, что вратарь Ланса конголезец
Братья?
0
0
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