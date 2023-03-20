Миодраг Божович: «Не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Малкому надо давать много денег, иначе он не будет играть»

не считает зарплаты российских футболистов завышенными.

«Если говорить про зарплаты в Европе, там есть первая пятерка чемпионатов, где платят больше, чем в России. У вас платят не так много по сравнению с ними. Хорошим игрокам надо платить много, в этом ничего плохого нет. Если вы покупаете , вы должны давать ему много денег, иначе он не будет играть.

Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Так кажется, что они завышенные, но на самом деле – нет», – сказал бывший тренер тульского «Арсенала».

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