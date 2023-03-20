Миодраг Божович: «Не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Малкому надо давать много денег, иначе он не будет играть»
Миодраг Божович не считает зарплаты российских футболистов завышенными.
«Если говорить про зарплаты в Европе, там есть первая пятерка чемпионатов, где платят больше, чем в России. У вас платят не так много по сравнению с ними. Хорошим игрокам надо платить много, в этом ничего плохого нет. Если вы покупаете Малкома, вы должны давать ему много денег, иначе он не будет играть.
Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Так кажется, что они завышенные, но на самом деле – нет», – сказал бывший тренер тульского «Арсенала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Или жиикия, или любой другой кутепов
Божевич несёт чушь. Абсолютно никто из россиян не заслуживает такие зарплаты в бюджетном футболе
Ни кто же не развозит Яндекс еду на Бугатти
Футбол в России это игра депутатов и друзей президента. С помощью футбола они частично заявляют о себе , так сказать могут себе это позволить. Да может это не справедливо , но точно заслуженно. То что учителя получают мало или кто-то другой из нашей обычной жизни , так а зачем платить больше ? Чтобы что ? Голосовали лучше ? Так можно всегда уволить.
Или вы видели как губернаторы соревнуются , у кого учитель круче и переманивают их ? Приглашают из-за границы , чтобы лучше учили?
Вот была томь , просили оставить футбол в Томске. Ну вот без премьер лиги у них должно в разы больше денег остаться на детский футбол. Но я думаю там ни одного нового поля или манежа не открыли. Потому что сам футбол им не нужен. Нужна игра в премьер лиги , где можно соревноваться в другими губернаторами.
Так что все заслуженно. Сами это выбрали.