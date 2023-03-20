Миодраг Божович: «Не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Малкому надо давать много денег, иначе он не будет играть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Миодраг Божович Малком деньги Футбол

Миодраг Божович не считает зарплаты российских футболистов завышенными.

«Если говорить про зарплаты в Европе, там есть первая пятерка чемпионатов, где платят больше, чем в России. У вас платят не так много по сравнению с ними. Хорошим игрокам надо платить много, в этом ничего плохого нет. Если вы покупаете Малкома, вы должны давать ему много денег, иначе он не будет играть.

Я не считаю, что зарплаты российских футболистов завышены – каждый получает столько, сколько заслуживает. Так кажется, что они завышенные, но на самом деле – нет», – сказал бывший тренер тульского «Арсенала».

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23 комментария

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Олег Попов
Ари Божович
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Абай Ахметкалиев
Ответ Геннадий Тёкин
Как футбол за уши притянуть к политике? Да, запросто,было бы желание.
Притягивать и не надо, потому как они и так очень сильно переплетены между собой.
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Wiley Fox
Зобнин, знатное днище, чем заслужил 3.5 млн евро?

Или жиикия, или любой другой кутепов

Божевич несёт чушь. Абсолютно никто из россиян не заслуживает такие зарплаты в бюджетном футболе
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Алексей Ненахов
Ответ Фут.Боль
Малкому, видимо, задерживают зп. По вчерашнему матчу с ЦСКА было видно, что денег мало.
Так он россиянин же , паспортист
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Romeo Yankovich
Ответ Сибирский литовец
Это если он Малком , то да . А если какой -то Ваня Пидармонкин , то пусть ещё и сам доплачивает
так таких малкомов в Бразилии тьма. как и Васей тут. логично?
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Алексей Тарлыков
Вот умора, ай да логика! Ну если он будет плохо играть, то ему и платить никто не будет
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Сибирский литовец
Ответ Romeo Yankovich
дворнику нужно давать много денег, а то перестанет подметать дворы!!!!
Это если он Малком , то да . А если какой -то Ваня Пидармонкин , то пусть ещё и сам доплачивает
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Олег Кузнецов
Ответ Phantom1289
Да что ты говоришь! Серьезно?
Божовича Симоньян в спортивный отдел взяла?
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MrEkolog
заслуживает, не заслуживает... что за детский лепет. Заработали 100 рублей на билетах, мерче, призовых и рекламе и за вычетом накладных расходов, налогов и пр начислили з/п. И если условному Малколму этого мало, то есть клубы побогаче.
Ни кто же не развозит Яндекс еду на Бугатти
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Фут.Боль
Малкому, видимо, задерживают зп. По вчерашнему матчу с ЦСКА было видно, что денег мало.
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j-rich
Вспоминается видео-мем Дэниэла Дэй Льюиса из фильм банды Нью-Йорка)
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blaugrano
Смотря кто платит. В Европе тоже футбольчик из госбюджета оплачивается, или этот лицемер затрудняется ответить.
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Pier Besuhof
Божович собирает комбо из всех непопулярных и мерзких мнений.
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Overkiller
Самый неопровержимый аргумент "на самом деле", против него любые возражения и вопросы бессильны.
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Romeo Yankovich
дворнику нужно давать много денег, а то перестанет подметать дворы!!!!
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igls54
На российский паспорт уже наговорил, граф!
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Геннадий Тёкин
Ответ DFEST
А я вот тоже считаю , что они получают что заслужили. Футбол в России это игра депутатов и друзей президента. С помощью футбола они частично заявляют о себе , так сказать могут себе это позволить. Да может это не справедливо , но точно заслуженно. То что учителя получают мало или кто-то другой из нашей обычной жизни , так а зачем платить больше ? Чтобы что ? Голосовали лучше ? Так можно всегда уволить. Или вы видели как губернаторы соревнуются , у кого учитель круче и переманивают их ? Приглашают из-за границы , чтобы лучше учили? Вот была томь , просили оставить футбол в Томске. Ну вот без премьер лиги у них должно в разы больше денег остаться на детский футбол. Но я думаю там ни одного нового поля или манежа не открыли. Потому что сам футбол им не нужен. Нужна игра в премьер лиги , где можно соревноваться в другими губернаторами. Так что все заслуженно. Сами это выбрали.
Как футбол за уши притянуть к политике? Да, запросто,было бы желание.
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DFEST
А я вот тоже считаю , что они получают что заслужили.
Футбол в России это игра депутатов и друзей президента. С помощью футбола они частично заявляют о себе , так сказать могут себе это позволить. Да может это не справедливо , но точно заслуженно. То что учителя получают мало или кто-то другой из нашей обычной жизни , так а зачем платить больше ? Чтобы что ? Голосовали лучше ? Так можно всегда уволить.
Или вы видели как губернаторы соревнуются , у кого учитель круче и переманивают их ? Приглашают из-за границы , чтобы лучше учили?

Вот была томь , просили оставить футбол в Томске. Ну вот без премьер лиги у них должно в разы больше денег остаться на детский футбол. Но я думаю там ни одного нового поля или манежа не открыли. Потому что сам футбол им не нужен. Нужна игра в премьер лиги , где можно соревноваться в другими губернаторами.

Так что все заслуженно. Сами это выбрали.
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Фан Рубина
В России вполне адекватные зарплаты для сильнейшей лиги мира - РПЛ. Это европка завышает своим звиздулькам сомнительного уровня в разы.
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Sobachkin
А тренеры?
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simplehumble
Первая пятёрка хотя бы заслуживает в какой то мере свои зарплаты по сравнению с нашими, которые еще и на госденьги шикуют в Монако
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hulk&boloto
И мне, и мне, хоть сколько)
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Phantom1289
Да что ты говоришь! Серьезно?
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