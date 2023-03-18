Форвард «Оренбурга» Воробьев о Fan ID: «Закон для безопасности болельщиков. Недоброжелатели могут сотворить большое зло на стадионе. Это проверка, готов ли ты ради клуба сходить в МФЦ»
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев считает, что Fan ID защищает болельщиков.
– Fan ID – добро или зло?
– Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи.
– То есть, скорее, добро?
– Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу.
– Если бы Дмитрий Воробьев был болельщиком, а не футболистом, он оформил бы себе Fan ID?
– Естественно. Есть люди, которые думают: «Блин, да чего я буду тратить на это время?» Но ты либо любишь ходить на футбол, либо нет. Fan ID – как раз проверка на то, как болеешь за свою команду: готов ли ради нее сходить на пару минут в МФЦ и оформить паспорт болельщика.
У каждого свои мысли, но те, кто все сделал, чувствуют себя на стадионе в безопасности, – сказал нападающий «Оренбурга».
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