Форвард «Оренбурга» Воробьев о Fan ID: «Закон для безопасности болельщиков. Недоброжелатели могут сотворить большое зло на стадионе. Это проверка, готов ли ты ради клуба сходить в МФЦ»

Теги премьер-лига Россия болельщики Оренбург стадионы Дмитрий Воробьев Fan ID Футбол

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев считает, что Fan ID защищает болельщиков.

– Fan ID – добро или зло?

– Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи.

– То есть, скорее, добро?

– Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу.

– Если бы Дмитрий Воробьев был болельщиком, а не футболистом, он оформил бы себе Fan ID?

– Естественно. Есть люди, которые думают: «Блин, да чего я буду тратить на это время?» Но ты либо любишь ходить на футбол, либо нет. Fan ID – как раз проверка на то, как болеешь за свою команду: готов ли ради нее сходить на пару минут в МФЦ и оформить паспорт болельщика.

У каждого свои мысли, но те, кто все сделал, чувствуют себя на стадионе в безопасности, – сказал нападающий «Оренбурга».

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79 комментариев

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OlegosB
Ответ Алексей Сигаев
Если не готовы, идите в театр Романа Виктюка, ваш репертуар там. Футбол без людей, которые не готовы ради клуба сходить в МФЦ (если вопрос ставится именно так), совершенно точно обойдётся.
ботяра, иди проспись
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pasha10
Ответ Алексей Сигаев
Стадион - это не дом, потому что болельщики не живут на стадионе постоянно.
короче иди оформляй душнила
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Николай Повалюхин
Перспективный молодой человек, ЕР таких любит, после окончания футбольной карьеры не пропадёт.
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Против грусти
Как болельщик Орена...
В общем, глупость ты сморозил, Дима.
Надеюсь, поумнеешь.
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Доктор Верховцев
Ответ Алексей Сигаев
Люди бывают разные. Конкретно без людей, которые не готовы сходить в МФЦ ради любимого клуба, футбол совершенно точно обойдётся.
Предлагаю смотреть во времени чуть дальше, чем на следующие выходные. Через пару-тройку десятков лет не будет никаких болельщиков. И скорее всего, футболистов тоже не будет.
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Алексей Сигаев
Ответ pasha10
стадион для болельщиков это дом, а домой по паспорту не ходят
Стадион - это не дом, потому что болельщики не живут на стадионе постоянно.
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-Ancient-
Как нынче модно говорить-ору в голос.
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Пугливый Кот
Ответ Сергей Нагорнов
И скажут ему: если ты любишь родных - сходи в МФЦ, если ты любишь поесть - сходи в МФЦ, если ты любишь … - сходи в МФЦ)))
Вот именно..
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Melnikov1968
"Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки,
И в воздухе вертелся, как волчок.
Теперь он в больнице — замучила одышка.
Не тем ударился о воду дурачок!" (с)
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Mixos Demid
Раз на стадионе так опасно, я лучше дома посижу!
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За Путина, за родину
Нравится не нравится, а оформить придеться всем! Это закон! А гопников на стадионе не ждут. Этих алкашей всех принудительно лечить в психушке. Пора перевоспитывать общество. Путин молодец, может и кнутом и пряников это делать. Больше никаких манежных площадей не будет. А маминкины хулиганы пускай дома сидят
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Нагрузки Сборной
Это футболисты должны доказывать, что они достойны времени и внимания болельщиков.
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Алексей Сигаев
Ответ Доктор Верховцев
Футбол вообще без людей обойдётся. Скоро-скоро, немного осталось.
Люди бывают разные. Конкретно без людей, которые не готовы сходить в МФЦ ради любимого клуба, футбол совершенно точно обойдётся.
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Илья Костин
Молодец, садись, пять!
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Сергей Нагорнов
Ответ Пугливый Кот
Сильно. Вот когда у тебя, чтобы увидеть родных в их доме потребуют отчитаться и сходить в МФЦ, я посмотрю на твою реакцию. П. С. Да, "Зенит" это мои родные. Так было и так будет.
И скажут ему: если ты любишь родных - сходи в МФЦ, если ты любишь поесть - сходи в МФЦ, если ты любишь … - сходи в МФЦ)))
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Доктор Верховцев
Ответ Алексей Сигаев
Люди, которые позиционируют себя как "не готовы сходить в МФЦ ради любимого клуба" на секторе не нужны. Роман Виктюк будет рад новым посетителям театра.
Оставьте, наконец, умершего Виктюка в покое!
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Владимир Самсонов
Ответ Данил
"Могут сотворить большое зло". Он звездных войн или гарри поттера пересмотрел? Те кто захотят сотворить "большое зло" обойдут этот фан уйди в два счета. Наивный такой.
Уверен, что Волан де Морт получил бы фан-айди. Для него не составляло проблем наполнить министерство своими агентами.
+2
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pasha10
Ответ Алексей Сигаев
Люди, которые позиционируют себя как "не готовы сходить в МФЦ ради любимого клуба" на секторе не нужны. Роман Виктюк будет рад новым посетителям театра.
стадион для болельщиков это дом, а домой по паспорту не ходят
+1
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Петроград
Ума как у воробушка
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Алексей Сигаев
Ответ Фанат Ференцвароша
Вот и пойдём в театр! Смотреть на брёвна, которые молчат в тряпочку и упорно не хотят выступить в поддержку своих фанатов, нам нафиг не сдалось!
Фанаты, которые хотят поддерживать - это не фанаты, а инфантильные эгоисты.
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-3
-3
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Геннадий Тимченко
Ответ Arty K.
В конкурсе на самый низкий IQ появился лидер
ща Димка Тарасов перебьёт🤣🤣🤣
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Доктор Верховцев
Ответ Алексей Сигаев
Если не готовы, идите в театр Романа Виктюка, ваш репертуар там. Футбол без людей, которые не готовы ради клуба сходить в МФЦ (если вопрос ставится именно так), совершенно точно обойдётся.
Футбол вообще без людей обойдётся. Скоро-скоро, немного осталось.
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Владимир Ч
скоро эти футболисты с пониженной социальной ответственностью с биркой в ухе начнут ходить, нахваливая свое седло, сбрую и хозяина
+2
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+2
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Power Lifting
Началось…
После победы игроки Оренбурга теперь начнут филосовствовать
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Алексей Сигаев
Ответ pasha10
играйте при пустых трибунах тогда
Люди, которые позиционируют себя как "не готовы сходить в МФЦ ради любимого клуба" на секторе не нужны. Роман Виктюк будет рад новым посетителям театра.
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-5
-5
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