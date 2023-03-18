Марцел Личка: «Fan ID убивает футбол. Хотел бы, чтобы вместе с другими клубами мы нашли способ вернуть людей на трибуны»

Теги премьер-лига Россия болельщики Оренбург Марцел Личка Fan ID Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что Fan ID убивает футбол. 

«Поддержка болельщиков была супер. В Грозном и Сочи атмосфера была совсем другой. 

Fan ID убивает футбол. Мы играем ради болельщиков. И я бы хотел, чтобы вместе с другими клубами мы нашли какой-то способ вернуть людей на трибуны», – сказал Личка после победы над «Спартаком» (2:0).

Игру посетили 4743 зрителя. 

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11 комментариев

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kokakoka
Личка молодец. Не боится говорить напрямую об этой заразы. Большинство же футболистов и тренеров боятся последствий
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Maturmalai
Ответ RSM-1930
Соберите все 16 клубов, пишите письма в правительство, в рфс, президенту. У нас демократия, если все клубы выступят, то закон отменят
В спортлото пусть еще не забудут написать.
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Dandelo_O
Ща терюшков предложит выгнать Личку из страны
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denis_wtf
Можно сыграть матч в рамках рпл, а на следующий день товарищеский для зрителей)
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ВЛАДИМИР МИЩЕНКО
Ответ Kyancey
Единственный способ вернуть болельщиков на стадион - это отменить фан уйди! Альтернатив нет
скорее игра! болельщики ходят на игру. Без фанатов конечно плохо, это как Кузьмич говорю. Но и как Кузьмич скажу, что буду ходить на свою Кубань хоть при любых обстоятельствах. Хочь руководство чудики, хоть фануйди введут, хоть сборы в поддержку команды помимо билетов! У каждого свой подход к поддержке своего клуба...
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titov-and-trubach
Что Оренбург, что хоккейное Торпедо доказывает, что даже при посредственном наборе игроков команда может собирать зрителей (как своих, так и нейтральных) и без всяких отмазок типа погоды, пробок и всего остального. Если команда играет, старается атаковать, не сидит в обороне, в матчах с их участием много голов - люди пойдут. На нынешний ЦСКА даже если доплатят ходить не хочется, к примеру. Причем, что на футбольный, что на хоккейный. И со многими другими командами также (с тем же чемпионским Рубином, который невозможно смотреть было).
Даже если сейчас не было бы фанайди, на Оренбург сходить было интересно, но на большинство команд РФПЛ - нет. Это даже онлайн смотреть не хочется.
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Против грусти
Еремякин (президент фк Оренбург) и прочие руководящие лица, не вздумайте затыкать Марцелу рот!
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RSM-1930
Соберите все 16 клубов, пишите письма в правительство, в рфс, президенту. У нас демократия, если все клубы выступят, то закон отменят
+2
-2
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Спартак Уокер
Адекватный Марцел
+10
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Kyancey
Единственный способ вернуть болельщиков на стадион - это отменить фан уйди! Альтернатив нет
+11
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Илья Цветков
Марцел, браво. Сделал Оренбург командой на которую не грех сходить в живую. Долой фан айди
+16
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