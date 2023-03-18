Марцел Личка: «Fan ID убивает футбол. Хотел бы, чтобы вместе с другими клубами мы нашли способ вернуть людей на трибуны»

Главный тренер « » заявил, что Fan ID убивает футбол.

«Поддержка болельщиков была супер. В Грозном и Сочи атмосфера была совсем другой.

Fan ID убивает футбол. Мы играем ради болельщиков. И я бы хотел, чтобы вместе с другими клубами мы нашли какой-то способ вернуть людей на трибуны», – сказал Личка после победы над «Спартаком» (2:0).

Игру посетили 4743 зрителя.

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