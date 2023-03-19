Семак о посещаемости игры ЦСКА и «Зенита»: «Расстроены, что не полный стадион. Есть закон, который нужно соблюдать»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос об атмосфере в матче ЦСКА и «Зенита».

ЦСКА обыграл «Зенит» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России. Официальная посещаемость игры составила 9974 зрителя.

– На топовый матч ЦСКА – «Зенит» пришли восемь тысяч человек. Как вам атмосфера на трибунах?

– Нужно сказать спасибо тем болельщикам, что пришли. Мы расстроены, что не полный стадион.

Еще много работы [над привлечение фанатов]. В Санкт-Петербурге приходит 20 тысяч, но до закона о Fan ID на стадионе было больше болельщиков.

Для футболистов, конечно, атмосфера, когда поддерживают, приятнее.

Но что есть, то есть. Есть закон, который нужно соблюдать, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Зенита».

10 817 человек на матче «Балтики» в Первой лиге – лучшая посещаемость России в туре. Игру ЦСКА и «Зенита» в РПЛ посетили 9974 зрителя

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37 комментариев

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Любитель побеждать
Закон об анальном изнасиловании тоже если введут, надо будет соблюдать
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Александр Жердин
Ты, Серёжа лучше команду настрой играть в футбол, а не пешком ходить по полю. А если уж......, то лучше - молчи!
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Александр Беляков
Ответ Юрий Кечко
Семак о законе что его жену должны драть 10 раз в неделю (не он) :»Есть закон , надо соблюдать , цели не соблюдать закон не было «
Ты случаем не болен, клоун ?
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Darkhan Darkhan
Семак все таки тряпка,скажет что-то против уволят.
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feelthedroom@mail.ru
Куколд
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.ru
Еще много работы [над привлечение фанатов]...
ну да, работы ещё невпроворот...
тут говорят, было дело, буйного семимесячного фаната со стадиона развернули... со всей его болельщицкой группировкой
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Василий Питерский
Он не просто, подкаблучник…..
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Vagner01
Сережа в кого ты в этом газовом месте превратился?
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Б81
Приспособленец))
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Антон Фалафель
За деньги будет навоз ложкой наворачивать
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UNAFFECTED
Уж лучше бы молчал про это
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Ильнур Хасанов
Платить за тягомотный футбол где миллионеры вышли мяч попинать нет спасибо
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Игорь Волков
Семак всегда был бесхребетным каблучником, так собственно им и остался
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Александр Беляков
Дайте мяса Сероже
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иван кочубей
командой займись
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Marcus Varro
Закон соблюдают, Сергей, просто игнорируют посещение стадионов. Жаль, что некогда джентльмен года и уважаемый во все футбольном мире Семак перестал иметь своё мнение.
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atomio
все таки нет у него яиц.
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Юрий Кечко
Семак о законе что его жену должны драть 10 раз в неделю (не он) :»Есть закон , надо соблюдать , цели не соблюдать закон не было «
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Oleg Pepel
Крыса, не помнящая свои корни. Такие сейча очень нужны.
+7
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Назар Игорь
Ни слова о безвольной, мягкотелой игре своей команды. А руководство Зенита молчит в тряпочку.
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DrunkSailor
хороший мальчик
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Destro7451
в комнате два стула, на одном Богданыч про фануйди говорит, а на втором пики точёные
+4
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Motoveix
Сергей Богданович, держите в курсе, пожалуйста!
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Eridan
Сережа конечно игроком был куда более уважаемым человеком.
+17
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Arman FCSM
Серёжа, да ты не страстотерпец. Ты - терпила
+31
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