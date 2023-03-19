Семак о посещаемости игры ЦСКА и «Зенита»: «Расстроены, что не полный стадион. Есть закон, который нужно соблюдать»

ответил на вопрос об атмосфере в матче и «Зенита».

ЦСКА обыграл «Зенит» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России. Официальная посещаемость игры составила 9974 зрителя.

– На топовый матч ЦСКА – «Зенит» пришли восемь тысяч человек. Как вам атмосфера на трибунах?

– Нужно сказать спасибо тем болельщикам, что пришли. Мы расстроены, что не полный стадион.

Еще много работы [над привлечение фанатов]. В Санкт-Петербурге приходит 20 тысяч, но до закона о Fan ID на стадионе было больше болельщиков.

Для футболистов, конечно, атмосфера, когда поддерживают, приятнее.

Но что есть, то есть. Есть закон, который нужно соблюдать, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера « ».

10 817 человек на матче «Балтики» в Первой лиге – лучшая посещаемость России в туре. Игру ЦСКА и «Зенита» в РПЛ посетили 9974 зрителя

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