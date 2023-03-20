Дивеев о матче сборной России в Петербурге: «Fan ID там не будет, надеюсь. Всем советую смотреть»

посоветовал болельщикам смотреть матчи сборной России.

В рамках предстоящего тренировочного сбора планируется провести два товарищеских матча. 23 марта сборная России сыграет против сборной в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге пройдет матч против сборной .

«Не буду говорить, справедливо [в сборную не вызван ] или нет. У сборной есть тренер – ему решать, вызывать или нет. Он вызвал , Комличенко и Тюкавина – это его выбор.

Буду ли смотреть матчи сборной России? Конечно. Все равно я причастен, хоть и последнее время не играю в ней из-за травмы. И всем советую смотреть. Особенно когда будет домашняя игра. Надеюсь, там не будет Fan ID, чтобы пришло как можно больше болельщиков», – сказал защитник ЦСКА.

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