Дивеев о матче сборной России в Петербурге: «Fan ID там не будет, надеюсь. Всем советую смотреть»
Игорь Дивеев посоветовал болельщикам смотреть матчи сборной России.
В рамках предстоящего тренировочного сбора планируется провести два товарищеских матча. 23 марта сборная России сыграет против сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге пройдет матч против сборной Ирака.
«Не буду говорить, справедливо [в сборную не вызван Федор Чалов] или нет. У сборной есть тренер – ему решать, вызывать или нет. Он вызвал Соболева, Комличенко и Тюкавина – это его выбор.
Буду ли смотреть матчи сборной России? Конечно. Все равно я причастен, хоть и последнее время не играю в ней из-за травмы. И всем советую смотреть. Особенно когда будет домашняя игра. Надеюсь, там не будет Fan ID, чтобы пришло как можно больше болельщиков», – сказал защитник ЦСКА.
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