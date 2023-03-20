Гайич о Fan ID: «Это идет во вред российскому футболу. Мы играем для болельщиков и хотим видеть заполненные стадионы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Милан Гайич Чемпионат.com Fan ID Футбол

Милан Гайич считает, что Fan ID вредит российскому футболу.

«Мы играем в футбол для болельщиков, поэтому все хотят видеть полностью заполненные стадионы. Но все сложилось таким образом, что мы должны принять ситуацию. У нас нет другого выхода.

Конечно, Fan ID идет во вред российскому футболу», – сказал защитник ЦСКА.

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9 комментариев

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Фролов Миха
а когда это Цска видел заполненные арены на выезде что ли
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Максим Черкашин
Ответ An Kr
Самая смешная байка от игроков, что они играют ради и для болельщиков.
Малкольм я играю за идею.😄
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Кирилл.С-Пб
Для болел играли в прошлом веке. Сейчас за бабки. Ноу мани, ноу футбол...
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Фанат Сан-Марино
Зато как безопасно стало, потому что футболисты не должны играть ради опасных семимесячных акабов
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tolstiy
ну заполнят. например как в питере сейчас пытаются, а толку от этого заполнения?
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Мистер Уайт
Тревога! Тревога! В армейском клубе обнаружен иностранный агент! Срочно провести воспитательную беседу и объяснить необходимость фан-айди.
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Никита Самарин
Все адекватные люди это понимают, но сделать ничего не могут.😞
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Ебздрогыч
Как пишут в интернетах: люблю почитать книгу в спокойном безлюдном месте: на природе, в музее или на стадионе во время матчей чемпионата России по футболу
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An Kr
Самая смешная байка от игроков, что они играют ради и для болельщиков.
+2
0
+2
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