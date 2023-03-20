Гайич о Fan ID: «Это идет во вред российскому футболу. Мы играем для болельщиков и хотим видеть заполненные стадионы»

считает, что Fan ID вредит российскому футболу.

«Мы играем в футбол для болельщиков, поэтому все хотят видеть полностью заполненные стадионы. Но все сложилось таким образом, что мы должны принять ситуацию. У нас нет другого выхода.

Конечно, Fan ID идет во вред российскому футболу», – сказал защитник ЦСКА.

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