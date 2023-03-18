Федотов про Fan ID: «Стадионы пустуют, фанатов все меньше. Происходит неправильное действие»

описал, насколько негативный эффект Fan ID оказывает на посещаемость.

«Мы все видим, что стадионы в сейчас пустуют, болельщиков все меньше и меньше. Происходит какое-то неправильное действие, сейчас нужно всем объединяться. Футболу нужны полные стадионы.

Болельщики – это важнейшая составляющая игры, они придают дополнительную энергию. Не зря говорят, что фанат – 12-й игрок», – сказал главный тренер .

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