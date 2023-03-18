Федотов про Fan ID: «Стадионы пустуют, фанатов все меньше. Происходит неправильное действие»
Владимир Федотов описал, насколько негативный эффект Fan ID оказывает на посещаемость.
«Мы все видим, что стадионы в РПЛ сейчас пустуют, болельщиков все меньше и меньше. Происходит какое-то неправильное действие, сейчас нужно всем объединяться. Футболу нужны полные стадионы.
Болельщики – это важнейшая составляющая игры, они придают дополнительную энергию. Не зря говорят, что фанат – 12-й игрок», – сказал главный тренер ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А сейчас уровень игр скатился, уровень поддержки скатился. Понятно, что не до спорта, но все таки
Случайный человек пойдет с компанией в бар, без документов попадет на нормальный футбол, в нормальную атмосферу... и на всю жизнь останется болельщиком клуба АПЛ или какого-то другого "реала-ювентуса". Не скрепно как-то выходит... примерно как отечественный автопром продавать только избранным.
Интересно, а у Семака и Сергеева хватит смелости что то подобное сказать?
У Лички есть смелость и совесть сказать прямо - "Fan ID убивает футбол".