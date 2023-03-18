Федотов про Fan ID: «Стадионы пустуют, фанатов все меньше. Происходит неправильное действие»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Владимир Федотов стадионы Чемпионат.com Fan ID Футбол

Владимир Федотов описал, насколько негативный эффект Fan ID оказывает на посещаемость.

«Мы все видим, что стадионы в РПЛ сейчас пустуют, болельщиков все меньше и меньше. Происходит какое-то неправильное действие, сейчас нужно всем объединяться. Футболу нужны полные стадионы.

Болельщики – это важнейшая составляющая игры, они придают дополнительную энергию. Не зря говорят, что фанат – 12-й игрок», – сказал главный тренер ЦСКА.

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16 комментариев

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Николай Повалюхин
Ответ Михаил Рыбкин
Чалов и Федотов высказались против ФанУйди. Интересно, а у Семака и Сергеева хватит смелости что то подобное сказать?
Вот Карасёв завтра и покажет смелым, как топить за справедливость.
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Michael Boldyrev
Ответ Саша Казанов
Большей чуши, чем ваша слышать не доводилось
В России я был на футболе 6 раз (3 раза на ЧМ, 1 раз на плей-офф ЕК) за последние 10 лет. Такая вводная делает мысль понятней?
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denimo21
Ответ VanyaVanya063
У Богданыча нет своего мнения
У него есть своё мнение, спросите у его жены !
+3
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Владислав Дудкин
Ответ Дядя ТУРА
что значит в качестве?) любой желающий должен спокойно приходить и смотреть матч. Я например никогда практически не ору с трибун , это не мое. но на матчи ходил с удовольствием, благо РЖД арена 15 минут от дома
Речь не о том, что все должны орать, а том, что фаны дают ту самую атмосферу и драйв. А сейчас и футболисты разъехались, ещё и своих болельщиков прогнали со стадионов. Почему на других видах спорта не нужен фан айди?или у нас когда-то были беспорядки подобные тем, что недавно были в Неаполе? Почему Широков, человек, который вообще избил судьбою получил фан айди? И вообще от чего ограждать? Есть статистика буйств и полученных кем-то травм на стадионах? Да таких спокойных фанатов, как у нас ещё поискать. Все вопросы никогда не решались на самих стадионах, за крайне, крайне редкими исключительными случаями.

А сейчас уровень игр скатился, уровень поддержки скатился. Понятно, что не до спорта, но все таки
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Саша Казанов
Ответ Michael Boldyrev
Эта чушь бьет, в первую очередь, по тем кто на футбол ходит "случайно и по праздникам". Постоянную публику именно из таких затем и формируют, но "первая всегда бесплатно". Ну, вот и что заставит случайного человека оформлять документы на госуслугах? Случайный человек пойдет с компанией в бар, без документов попадет на нормальный футбол, в нормальную атмосферу... и на всю жизнь останется болельщиком клуба АПЛ или какого-то другого "реала-ювентуса". Не скрепно как-то выходит... примерно как отечественный автопром продавать только избранным.
Большей чуши, чем ваша слышать не доводилось
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VanyaVanya063
Ответ Михаил Рыбкин
Чалов и Федотов высказались против ФанУйди. Интересно, а у Семака и Сергеева хватит смелости что то подобное сказать?
У Богданыча нет своего мнения
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Michael Boldyrev
Эта чушь бьет, в первую очередь, по тем кто на футбол ходит "случайно и по праздникам". Постоянную публику именно из таких затем и формируют, но "первая всегда бесплатно". Ну, вот и что заставит случайного человека оформлять документы на госуслугах?
Случайный человек пойдет с компанией в бар, без документов попадет на нормальный футбол, в нормальную атмосферу... и на всю жизнь останется болельщиком клуба АПЛ или какого-то другого "реала-ювентуса". Не скрепно как-то выходит... примерно как отечественный автопром продавать только избранным.
+1
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Саша Казанов
Ответ Михаил Рыбкин
Чалов и Федотов высказались против ФанУйди. Интересно, а у Семака и Сергеева хватит смелости что то подобное сказать?
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Михаил Рыбкин
Чалов и Федотов высказались против ФанУйди.
Интересно, а у Семака и Сергеева хватит смелости что то подобное сказать?
+13
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ОЛЛС1911
Что сказать-то хотел? Кто с кем должен объединиться? Может хватит ёрзать, а надо прямо сказать, что фан ай-ди надо отменить?
У Лички есть смелость и совесть сказать прямо - "Fan ID убивает футбол".
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Спартак Уокер
Наконец то Федотов
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tolstiy
Ответ Дядя ТУРА
что значит в качестве?) любой желающий должен спокойно приходить и смотреть матч. Я например никогда практически не ору с трибун , это не мое. но на матчи ходил с удовольствием, благо РЖД арена 15 минут от дома
качество- это не ор с трибуны, а поддержка команды, в том числе и покупкой билетов, еды, атрибутики.....
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Дядя ТУРА
Ответ tolstiy
так проблема не только в количестве, но и в качестве болельщиков. в питере 20 тысяч пришло, а толку как от 200 человек в химках.... почему все и об этом забывают....
что значит в качестве?) любой желающий должен спокойно приходить и смотреть матч. Я например никогда практически не ору с трибун , это не мое. но на матчи ходил с удовольствием, благо РЖД арена 15 минут от дома
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damondiamond
в другое место болельщиков отправляют
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tolstiy
так проблема не только в количестве, но и в качестве болельщиков. в питере 20 тысяч пришло, а толку как от 200 человек в химках.... почему все и об этом забывают....
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Ковид 07.10.52
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