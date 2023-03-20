Хавбек «Урала» Егорычев о работе с психологом: «Я изменился, это очень полезно. Действуешь больше со взрослой позиции»

Теги премьер-лига Россия Урал психология Андрей Егорычев Здоровье Футбол

Андрей Егорычев отметил пользу от работы с психологом.

– У тебя был опыт работы по специальности (инженер путей сообщения – Sports.ru). Сейчас ты сконцентрирован на футболе или совмещаешь с работой?

– Нет, это невозможно, ха-ха.

– В интервью ты рассказал о тяжелых условиях, в которых был. Какое твое жизненное кредо после пройденного?

– Не думал об этом. В детстве не так воспринимаются тяжелые условия. Будучи детьми, на все смотришь проще. Я не из богатой семьи. У меня она простая, и это не было большой проблемой.

Все это нормальные условия. Понятно, что могло быть не так комфортно, как может быть. Но в подростковом возрасте особо не обращал на это внимание, и никто не делал на этом акцент. Все относились к этому проще.

– Что можешь пожелать молодым ребятам, которые проходят непростой футбольный путь?

– Идти за своей мечтой.

– Ты работал с психологом Владимиром Сафоновым. Продолжаешь поддерживать связь?

– Да. Разные темы поднимает: вопросы в команде и на поле. Это очень полезная работа. Конечно, работая с ним, я изменился. Это вопрос коммуникаций в команде и вопрос взаимодействия с тренерским штабом, и их много на самом деле, не буду вдаваться в подробности.

Психолог может направить на правильную дорогу. Все-таки ответственность на тебе, и ты действуешь больше со взрослой позиции, – сказал полузащитник «Урала».

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3 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Простой, приятный и хороший человек. С уважением отношусь нему.
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Ответ Спартак Уокер
Футболистам полезно ходить к психологу
Не только футболистам. Но, блин, к хорошему психологу, а не дилетанту с корочкой
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Спартак Уокер
Футболистам полезно ходить к психологу
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