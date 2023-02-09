Вратарь «Зенита» Васютин о спортивном психологе: «Мысли встают на свои места, по-другому реагируешь на происходящее»

считает, что работа с психологом важна для спортсменов.

– В недавнем выпуске «СБГ-шоу» вы рассказали, что у вас теперь есть личный спортивный психолог. С какой периодичностью занимаетесь?

– На протяжении последних девяти месяцев. Сейчас на время отпуска и сборов взял паузу, но после планирую продолжить. Это специалист из Испании, ее зовут Мария, она уже давно работает в катарской академии «Эспайр», куда ее пригласили под проект к чемпионату мира.

Мне порекомендовал ее тренер вратарей из академии «Газпрома» Андрей Михайлов. Она ведет у них раз в неделю занятия для тренеров, тех, кому это интересно. Я давно хотел пообщаться со спортивным психологом, но не решался взять и обратиться к первому попавшемуся человеку. И мы как-то созвонились с Михайловым, а он говорит: «Сань, мы тут занимаемся, если есть интерес к этому…» Я отвечаю: «Андрей Николаевич, мысли читаете!» Он дал мне контакт, мы с ней связались, обсудили, в каком виде могут проходить занятия. Она спрашивала, хочу ли я сам приносить свои темы, или она может предлагать что-то. В ходе разговора она делает заметки, просит рассказать про последнюю ошибку или лучшую игру.

Проходит несколько сеансов, и она вдруг говорит: «А помнишь, ты сказал такую вещь? Почему сказал именно так, что имел в виду?» Или цепляется за какую-то маленькую фразу, которая дает ей много информации, и под разными углами тебя просматривает. Она не просто говорит, как делать, а пытается тебя самого к решению подвести своими вопросами. Вроде банальная вещь, а у тебя раз – и озарение. Вроде все где-то на поверхности, а сам никогда не задумаешься.

– В чем видите изменения за эти девять месяцев?

– Мысли встают на свои места. Зачастую ты начинаешь по-другому смотреть на происходящее и реагировать на какие-то вещи, которые происходят вокруг.

Отматываешь назад, понимаешь: «Ага, а раньше я бы думал по-другому и сделал бы иначе». А тут имеешь более спокойную картинку и мудрее относишься к ситуации.

– Насколько профессиональному спортсмену важна и такая работа, помимо тренировочного процесса?

– Самое главное, чтобы, как и в любом занятии, был на это отклик. Если история тебе созвучна, и ты понимаешь, что она идет тебе на пользу, это хорошо. Я считаю, порядок в голове никогда не будет лишним.

Если взять футбол глобально, часто люди говорят, что есть много футболистов примерно одинакового уровня, а на высокий уровень из них попадают единицы. Мне кажется, вопрос психологии здесь очень важен. Что у тебя творится в голове, плюс окружение и атмосфера вокруг тебя, – сказал вратарь « ».

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