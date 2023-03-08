«В России скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись». Футболистка сборной России Мягкова о психологических проблемах

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная России жен психология Матч ТВ Здоровье Локомотив жен Алина Мягкова Футбол

Футболистка «Локомотива» раскритиковала отношение к психологическим проблемам в России.

«В последнем семестре учебы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично»?»

Параллельно был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из‑за предметов были паника, истерика. Я маме звонила. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.

В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но, думаю, скоро мы придем к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», – отметила защитница сборной России.

39 комментариев

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Pigmalion
Ответ МТБ
Ну и правильно сделают, потому, что у нас задолдали любую фигню обзывать депрессией. Вот когда начнёте разделять грусть, хандру и депрессию, тогда с вами можно начать говорить
Ну перебдеть лучше, чем недобдеть. Отправить хандрящего к врачу, лучше чем потом снимать человечка с верёвки.
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Андрей Балабаев
Ответ Niko [Ars]
Чем больше форсят тему депрессии, тем больше мне кажется, что уж слишком часто ее придумывают там, где её нет. Хоть и понимаю, что настоящая депрессия это тяжёлая болезнь + у самого есть панические атаки
Вот абсолютно точно. Раздражает когда всё подряд депрессией называют, тем самым нивелируя настоящее заболевание.
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Dr. J 24
Ответ Valentin Kompaneytsev
Действительно, чем лечат депрессию?
антидепрессантами
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Андрей Балабаев
Бабы, водка, гармонь да лосось)
Всё гениальное просто.
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Заяцволк
Ответ Алексей Гусев
и правильно скажут, нехрена свой моральный упадок выпячивать, а лучше найди просто способ бороться с оным состоянием, многие в работу уходят, кто то(как я к примеру), находят иные способы(я в основном музыкой борюсь)
Во, точно, меня после матчей Ювентуса только гитара спасает, иначе спился бы )
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RWMen
Любой загон в голове тупого человека называют депрессией, а лучше бы делом занялся реально!
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Андрей Балабаев
Ответ Valentin Kompaneytsev
Действительно, чем лечат депрессию?
Бабы, водка, гармонь да лосось)
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Андрей Балабаев
Ну что ей сказать: иди делом займись)
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Rinat Khudayberdin
Ответ Pb-SE
Рак - это самовнушение. Не обращай на него внимание- само рассосётся.
рак - это к пиву
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МТБ
Ответ Анастасия Прудникова
Депрессия это болезнь, не всегда занятие каким-либо делом может улучшить состояние, нужна качественная психологическая помощь. А вообще, исходя из личного опыта, до депрессии чаще всего могут доводить токсичные люди и еще потеря близкого человека.
Депрессия, это серьёзное заболевание, которое требует медикаментозного лечения, т.е. фармы. А вы описываете то, в чем сталкивается примерно каждый человек регулярно. И если в случае с потерей лечит время и поддержка, то остальное это ваше неумение или нежелание справляться со своими проблемами и не более того, но не депрессия.
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prus_3
Это, кстати, и автора касается.
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МТБ
Ну и правильно сделают, потому, что у нас задолдали любую фигню обзывать депрессией.
Вот когда начнёте разделять грусть, хандру и депрессию, тогда с вами можно начать говорить
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Честный контроль
Мужика ей надо. Вся дурь от этого.
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Дмитрий Керпатенко
Ответ avAngard
Красавчик, Леха)
тебя плюсуют, а Леху нет)),скажу больше,некая бабуля прочитала "Анну Каренину", и сказала..... ей бы корову, а лучше две)
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Дмитрий Калашников
Ответ Крыс Пол
Хряпни водочки, полежи на диване, а с утра на тренировку - дурь из башки выбивать. Насмотрятся западных фильмов про трудных подростков с депрессией, а затем на себя это проецируют..
ну вот столкнёшься с этим, тогда говори!
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Pb-SE
Ответ Rinat Khudayberdin
читай комменты на спортс и никакой депрессии
Скорее наоборот
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Pb-SE
Ответ Алексий Бяконт
Именно эго впадает в депрессию. Не обращайте на это никакого внимания. Продолжайте спокойно делать свою работу, и депрессия исчезнет. - Альфасса
Рак - это самовнушение. Не обращай на него внимание- само рассосётся.
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avcgloronalduMU
Мягкова в Динамо Москва а не в Локо
перешла недавно
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Pertinax Gandi
Ну или скажут: "Иди хлопни стакан".
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Edo Milanian
Ответ Maxim Vasnechov
Депрессия - это серьёзное психиатрическое заболевание, которое требует качественной медицинской помощи, в первую очередь квалифицированных психотерапетров. Но со времён СССР, только один вид психиатрии развивается, так что ничего удивительного в таком отношении.
Вот именно, серьезное заболевание и ставить диагноз должен врач, а не когда хочешь сфисдишь при плохом настроении "у меня депрессия".
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#nikon
Когда одной пожилой крестьянке вкратце рассказали о проблемах Анны Карениной, она ответила: "Корову бы ей... А лучше две."
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Алексий Бяконт
Именно эго впадает в депрессию. Не обращайте на это никакого внимания. Продолжайте спокойно делать свою работу, и депрессия исчезнет. - Альфасса
Необходима консультация. психотерапевта.
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Фут.Боль
Взвалила на себя и учёбу и футбол, в итоге просто выгорела. Часто депрессию путают с чем-то другим, но заявляют уверенно, что у них именно она.
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avAngard
Ответ Алексей Гусев
и тебе привет) ладно по прошлому спору сливаюсь) помогли разобраться люди получившие лицензию...
Лучший,ept🤝
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Алексей Гусев
Ответ avAngard
Красавчик, Леха)
и тебе привет) ладно по прошлому спору сливаюсь) помогли разобраться люди получившие лицензию...
+1
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