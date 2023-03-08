«В России скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись». Футболистка сборной России Мягкова о психологических проблемах

Футболистка « » раскритиковала отношение к психологическим проблемам в России.

«В последнем семестре учебы в Америке у меня появилась мысль: «Почему бы не закончить красиво, чтобы везде было «отлично»?»

Параллельно был тяжелый футбольный сезон. И тут началась жесть, начались выезды с командой. Из‑за предметов были паника, истерика. Я маме звонила. В конце у меня крыша поехала. Могла случиться паническая атака просто из‑за оценки.

В России очень редко об этом говорят вслух. Я не знаю почему, но, думаю, скоро мы придем к этому, потому что это реально важно. Ты скажешь: «У меня депрессия». А тебе скажут: «Иди делом займись», – отметила защитница сборной России.