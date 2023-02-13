Малком о «ПСЖ» и срыве перехода: «Не расстроился, интерес польстил. Не считаю это редким шансом. «Зенит» всегда был со мной честен»

Вингер « » Малком рассказал о срыве перехода в « » этой зимой.

– В конце января во французских медиа появилась информация, что тобой интересуется «ПСЖ». Потом Семак сказал, что на тебя вышел клуб и обсудил возможный переход. Как эта история начиналась?

– «ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером.

Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.

– Но в итоге французы так и не сделали официального предложения, хотя история тянулась до конца трансферного окна. Ты переживал из-за этого?

– Нет. Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной.

Заинтересованность от «ПСЖ» мне польстила. Это лишь сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял.

– Ты понимаешь, что предложения от столь элитных клубов поступают нечасто? Нет ощущения, что это, возможно, был тот самый редкий шанс перейти в одну из лучших команд мира?

– Я не рассматриваю это как редкий шанс. Да, появилась возможность. Но теперь это в прошлом.

Думаю, если продолжу работать так же усердно, то еще смогу проявить себя на самом высоком европейском уровне. Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб.

– С кем ты обсуждал эту историю в петербургском клубе? Что они тебе говорили?

– Мы обсуждали эту историю с главным тренером. Речь шла о том, что если появится конкретное предложение, то мы будем его обдумывать.

Клуб всегда был со мной честен. Мы постоянно были на связи, никто ни от кого ничего не скрывал. По этому вопросу было полное взаимопонимание, – сказал .

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