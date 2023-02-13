Малком о «ПСЖ» и срыве перехода: «Не расстроился, интерес польстил. Не считаю это редким шансом. «Зенит» всегда был со мной честен»

Теги Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Малком Чемпионат.com Футбол

Вингер «Зенита» Малком рассказал о срыве перехода в «ПСЖ» этой зимой.

– В конце января во французских медиа появилась информация, что тобой интересуется «ПСЖ». Потом Семак сказал, что на тебя вышел клуб и обсудил возможный переход. Как эта история начиналась?

– «ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером.

Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.

– Но в итоге французы так и не сделали официального предложения, хотя история тянулась до конца трансферного окна. Ты переживал из-за этого?

– Нет. Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной.

Заинтересованность от «ПСЖ» мне польстила. Это лишь сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял.

– Ты понимаешь, что предложения от столь элитных клубов поступают нечасто? Нет ощущения, что это, возможно, был тот самый редкий шанс перейти в одну из лучших команд мира?

– Я не рассматриваю это как редкий шанс. Да, появилась возможность. Но теперь это в прошлом.

Думаю, если продолжу работать так же усердно, то еще смогу проявить себя на самом высоком европейском уровне. Нет мыслей, что это был мой единственный шанс уйти в топ-клуб.

– С кем ты обсуждал эту историю в петербургском клубе? Что они тебе говорили?

– Мы обсуждали эту историю с главным тренером. Речь шла о том, что если появится конкретное предложение, то мы будем его обдумывать.

Клуб всегда был со мной честен. Мы постоянно были на связи, никто ни от кого ничего не скрывал. По этому вопросу было полное взаимопонимание, – сказал Малком.

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20 комментариев

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Александр Жердин
Ответ Omega-3
Но это же так не по-московски...
Это - их проблемы.
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Рашпель793
Уважение латиносам нашим. Ни один, за исключением Юрика (да и тот своим стать не успел) не бухтит, спокойно отрабатывает контракт. Надеюсь и дальше так продолжится.
+2
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Omega-3
Ответ Александр Жердин
Нормальные отношения внутри нормального клуба. Почему это должно удивлять?
Но это же так не по-московски...
+4
0
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В Питере Пять
Хороший парень Малком. За годы в Зените раскрылся по-новому и как футболист, и как человек.
+4
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Камбоджа Иванов
Ответ BoGaL
Это его последние активные года в футболе, поверь ему до поля уже нет дела он и на скамейке не прочь посидеть а учитывая в какой форме псж он и там не был бы обделен игровым временем
Последние активные года в футболе? Ему 26 лет будет через 2 недели, если он уйдет летом, то ничего не изменится. Фанат контрабандиста с ножом, ты что-то поплыл совсем.
+6
0
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KMR
Так и не сделали...
Так от чего он тогда отказался?
0
-3
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predMBAPPE
Помечтали и хватит называется)
0
-4
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Roma Dep
Ответ Ronaldo187
Кто в курсе какая у него зп в зените?
Была 6 лямов, после «подписного бонуса за лояльность клубу» стала 7
+1
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BoGaL
Ответ Камбоджа Иванов
С такой же зарплатой, но на футбольном поле, а не скамейке запасных.
Это его последние активные года в футболе, поверь ему до поля уже нет дела он и на скамейке не прочь посидеть а учитывая в какой форме псж он и там не был бы обделен игровым временем
0
-5
-5
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Ronaldo187
Кто в курсе какая у него зп в зените?
0
-6
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Камбоджа Иванов
Ответ BoGaL
Комментарий удален модератором
С такой же зарплатой, но на футбольном поле, а не скамейке запасных.
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ CoMoBo3
Радует политика родного клуба. Особенно на фоне того вечного хаоса (это ещё мягко сказано), который творится внутри колец 😎
Там, в основном, бурление в обители вкусняшек🎅🏿
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BoGaL
Ответ Камбоджа Иванов
За кидок Ромы получил возможность продолжить играть в футбол, и в дальнейшем получить нормальный шанс в большом клубе, а не сидеть во французской днине под Месси, Мбаппе и Неймаром, которая всё равно вылетит в 1/8 ЛЧ от первого же сильного клуба?
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KOTOV71
Ну и хорошо.
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Камбоджа Иванов
Ответ BoGaL
Это тебе за кидок Ромы ))
За кидок Ромы получил возможность продолжить играть в футбол, и в дальнейшем получить нормальный шанс в большом клубе, а не сидеть во французской днине под Месси, Мбаппе и Неймаром, которая всё равно вылетит в 1/8 ЛЧ от первого же сильного клуба?
+1
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Ковид 07.10.52
Слова...слова..., а потом бац... умотал...и будет говорить . что надо для нового места нахождения....
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Александр Жердин
Нормальные отношения внутри нормального клуба. Почему это должно удивлять?
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BoGaL
Это тебе за кидок Ромы ))
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Кирилл Голивец
Трансферная политика ПСЖ ещё раз доказывает, что они никогда не выиграют ЛЧ с таким подходом и останутся пластиковыми лузерами больших матчей. У них был максимальный шанс с гиком Тухелем, но Томас ментально чужой для таких гламурных клубов.

Отдавать своих талантов вроде Нкунку ради того, чтобы брать ленивых звезд первенства водокачки, привыкших играть ради денег. Вложить всё в атакующую тройку, а полузащиту иметь уровня Милана или ТТХ. Ну и далее по списку. У французов и франкоафриканцев максимальное количество интенсивных отрабатывающих за троих игроков в полузащите и атаке, жизнь в Париже, огромные финансовые возможности. Но нет же, берем игроков, которые не работают без мяча и разбавляем полузащиту игроками средних клубов. Реал после Дель Боске существовал по тем же принципам и ежегодно слетал в ЛЧ Лиону. Тут будет то же самое. Несмотря на общий недостаток топ-претендентов на большие амбиции сейчас.
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CoMoBo3
Радует политика родного клуба. Особенно на фоне того вечного хаоса (это ещё мягко сказано), который творится внутри колец 😎
+30
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Дмитрий9779
Действия профессионала,а не профурсетки.
+34
-6
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