«ПСЖ» не уровень Малкома, как и «Барселона». Он должен остаться в «Зените». Чинквини о хавбеке

рекомендует хавбеку остаться в «Зените».

В январе сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».

«Нет, это не может быть правдой. « » – это другой уровень, не его уровень.

Он играл в «Бордо», в «Барселоне», но «Барса» – это было слишком для него, как и «ПСЖ».

Малком должен остаться в «Зените», этот клуб отлично подходит ему», – сказал бывший спортивный директор петербуржцев.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!