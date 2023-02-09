«ПСЖ» не уровень Малкома, как и «Барселона». Он должен остаться в «Зените». Чинквини о хавбеке
Оресте Чинквини рекомендует хавбеку Малкому остаться в «Зените».
В январе сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».
«Нет, это не может быть правдой. «ПСЖ» – это другой уровень, не его уровень.
Он играл в «Бордо», в «Барселоне», но «Барса» – это было слишком для него, как и «ПСЖ».
Малком должен остаться в «Зените», этот клуб отлично подходит ему», – сказал бывший спортивный директор петербуржцев.
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