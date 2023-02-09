«ПСЖ» не уровень Малкома, как и «Барселона». Он должен остаться в «Зените». Чинквини о хавбеке

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Оресте Чинквини Малком Футбол

Оресте Чинквини рекомендует хавбеку Малкому остаться в «Зените».

В январе сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».

«Нет, это не может быть правдой. «ПСЖ» – это другой уровень, не его уровень.

Он играл в «Бордо», в «Барселоне», но «Барса» – это было слишком для него, как и «ПСЖ».

Малком должен остаться в «Зените», этот клуб отлично подходит ему», – сказал бывший спортивный директор петербуржцев.

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8 комментариев

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KOTOV71
" жена Бывшего владельца клуба", " бывший вратарь", бывший комментатор "," бывший игрок" " бывший спортдир"..... Спортс- Пристанище " Бывших".
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Дмитрий9779
Оставайся Мвлком с нами,будешь нашим королём.
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Mapku3
«ПСЖ» не уровень Малкома? Или Малком не уровень «ПСЖ»? Всё-таки, думаю, оба варианта неверны!
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Black Phoenix
Если только в плане завышенной зарплаты - о да, Зенит в качестве местного денежного мешка отлично подходит Малкому. Прямо тепличные условия. Хотя в РПЛ игроки уровня Промеса и Малкома - уже звёзды, а в условном середняке из топ-5 лиг ещё конкурировать бы жёстко за основу пришлось...
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Назар Игорь
Если Малком мечтает о Еврокубках, ему достаточно перейти в клуб из топ-5 чемпионатов Европы, но будем объективны, Барса и ПСЖ это перебор, там он затеряется. В Зените он прима, его любят болельщики, ему платят очень хорошие по европейским меркам деньги. А также стоит подождать что будет впереди.
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Венера Виллендорфская
У таких экспертов Парадес был бы уже 4-х кратным чемпионом ФНЛ.
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U. M. A. Muhammad
Это не чикивин бесплатный из тик тока
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Кеша
Что это он так опустил Малкома . А мне он нравится .
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